Медицинская сага Федора Смолова

Главный редактор «Советского спорта» пытается понять, что на самом деле происходит в Краснодаре вокруг фигуры Федора Смолова.

Моя позиция неизменна: государственные деньги в футболе – это зло. Никакого бюджетного финансирования в профессиональном спорте (уж в виде спорта номер один – точно) быть не должно. Почему – долгий и скучный разговор. Говорю сейчас об этом лишний раз для того, чтобы пояснить: спрос с частных клубов и с побирающихся у государства лично в моих глазах – разный (ну, ясное дело, что под частным капиталом я не имею в виду «Газпром» и его подопечных в «Зените»). Владельцам частных клубов можно простить очень многое – они тратят свои деньги, они рискуют собственным капиталом.

Мне Сергей Галицкий очень симпатичен. Есть, конечно, нюансы. Мне не нравится, что ФК «Краснодар» в свое время попал в премьер-лигу не по спортивному принципу, а потому, что Сергею Фурсенко приглянулся симпатичный и, как он выразился, «перспективный коммерческий проект». Мне не нравилась та риторика, что произносилась владельцем клуба во время памятного совещания в РФС по крымским клубам. Но он самостоятельный человек, имеет право. В том числе на те вещи, которые нам могут не нравиться. Всем на свете мил не будешь.

Общим местом стали рассуждения о том, какой удобный построен стадион, какая распрекрасная и по правильным методикам работающая детская академия в Краснодаре. И я даже буду искренно рад, если подтвердятся активно циркулируемые слухи о том, что вместо Волгограда или какого иного города с проблемами на стройке стадионов чемпионат мира перенесут в Краснодар. Недаром Инфантино именно здешнюю базу смотреть недавно привозили.

Но это все лирика. Так сказать, литературщина. В случае с ФК «Краснодар» видна ситуация, при которой один человек пытается вникать во все, заниматься всем – в том числе потому, что искренне болеет за свое дело. Да только сил на все, как это часто бывает, не хватает. Не хочу рассуждать, как там обстоит дело с делегированием полномочий. Можно заниматься селекцией, академией, общением с тренером и игроками, но самому врачевать игроков? Я утрирую, разумеется. Хотя сами посмотрите на факты: Мамаев пропал с горизонта, Смолов до контрольной игры чувствовал дискомфорт, просил сделать МРТ, клуб отказал. Итог, как говорится, на табло. Недомогание на 10-й минуте.

При этом в самолете Смолов летел с армейцами, МРТ делает в Москве (не верю, что в Краснодаре сделать негде), в личных соцсетях публикует картинки с ироничной подписью «ОПГ Задняя».

Пояснения нужны. И желательно от клуба. В чем тут все дело: в профнепригодности медицинского штаба? В траснферных интригах?

Ясно, что Смолов уйдет. Ясно, что для Галицкого вариант «Спартака» неприемлем, а «Боруссия» покупать его и не думает пока что. Точно так же ясно, что продать его готовы только за прописанные «отступные» (30 миллионов – это если для «Спартака», а для немцев могут скинуть и подешевле), а столько Федор Михайлович не стоит близко. Но если биография Смолова в «Краснодаре» закончилась, то почему бы не сделать напоследок красивое расставание, а не устраивать неприглядные игры в медицину? От «Краснодара» мы ждем шага вперед, а не наметившегося топтания на месте – по трансферам, по медицине и по тренеру.



