Экономика спорта: как заработало телевидение на трансляциях Кубка конфедераций

Разговоры телевизионщиков о том, что на футболе не заработаешь, были опровергнуты недавним Кубков конфедераций. Рейтинги были, рекламные заработки тоже. «Советский спорт» пересказывает главное.

ЦИФРЫ

Телерейтинги Кубка Конфедераций по футболу, который закончился 2 июля в России, оказались значительно выше средних для каналов, которые их транслировали. Речь идет о Первом канале и «Матч-ТВ». Средний рейтинг матчей турнира превысил средний рейтинг обычного эфира каналов в 1,3-1,6 раза (если сравнивать разумеется, аналогичные тайм-слоты) на «Первом» и более чем в два раза на «Матч ТВ». Разница в цифрах объясняется прежде всего тем, что у спортивного канала гораздо более низккие базовые рейтинги.

По словам руководителя группы ТВ-аналитики Media Direction Group Максима Ульяненко, две самые рейтинговые трансляции вышли на «Первом канале». Это были матч Россиия – Португалия с рейтингом 6,61% (или 3,95 млн. человек), а также финальный матч турнира: 7,49% (или 4,4 млн человек). Последняя трансляция могла бы стать самой рейтинговой на российском телевидении за все время турнира, если бы не еще более высокие цифры сериала Оливера Стоуна «Путин», который выходил также в июне на «Первом» и получил средний рейтинг 9,39%.

РЕКЛАМА

Как пишет Sostav, большая часть рекламного инвентаря внутри ТВ-трансляций Кубка конфедераций-2017 была продана коммерческим спонсорам, несмотря на столь поздние сроки достижения договоренностей с правообладателем на показ матчей (непосредственно перед началом турнира) и ограниченное время для реализации рекламных возможностей, что говорит о довольно большом интересе брендов к футбольному турниру. Как указывают аналитики Media Direction Group, стоимость рекламных размещений сопоставима с той, что была на чемпионате Европы по футболу 2016.

Помимо официальных партнеров FIFA и чемпионата мира 2018 (Coca-Cola, KIA, BUD) в рекламные блоки внутри ТВ-трансляций матчей КК-2017 на «Первом» были интегрированы ФОНБЕТ, STADA, Клинское (другой бренд САН ИнБев помимо BUD), Московский Кредитный Банк, Chanel. «Интересен опыт STADA, у которой было сразу несколько проектов в рамках Кубка конфедераций, – отмечают аналитики. – Бренд «Витапрост» размещался в рекламных блоках прямых трансляций матчей КК на «Первом». Клиент подготовил ролики специально для этого проекта. Бренд «Вука Вука» стал спонсором нового проекта «Долгий путь к победе» на канале «Матч ТВ» – это 13 документальных фильмов о российских спортсменах и тренерах. Клиент интегрировал в них специально созданные спонсорские заставки».