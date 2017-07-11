Кержаков попался на незаконной рыбалке

О том, как известный футболист влип в неприглядную историю, рассказывает наш автор статей о рыбалке.

Многие люди из мира футбола любят рыбалку. Про Олега Романцева уже легенды складывают. «Звали вернуться в «Спартак», но он был на рыбалке». Многие спортсмены на днях выкладывали фотографии, приуроченные к Дню рыбака. Есть такой небезызвестный праздник.

Но иные со своими фото- и видеосвидетельствами попадают. Ох, как попадают!..

Свежий пример – Александр Кержаков. На день рыбака он тут выловил четырех красавцев-лососей. Как на подбор. Сами посмотрите в его Instagram:

Рука-лосось 🎣🎣🎣🎣 #рыбалка #отдых #карелия #fishing #россия #happy Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Июл 8 2017 в 2:21 PDT

Сам Кержаков в одном из комментариев к посту написал: «Лосось в Онеге есть!»Но теперь эта невинная фотография может выйти форварду боком.

Дело в том, что заинтересовались не только рыбаки, позавидовавшие Александру белой завистью, но и люди государственные. Известна фраза Петра I про то, почему «дьяку рыбного приказу жалованья не платить» - дескать, сам себя обеспечит. Вот и отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Карелия, заинтересовавшись этим постом футболиста, где он изображен с четырьмя лососями, выловленными в Онежском озере, сразу же приготовился выписывать Кержакову штраф:

– Если рыба поймана на территории республики Карелии и Вологодской области – то в соответствии со статьей 75 приказа № 414 от 30 октября 2014 года, добыча лосося озёрного запрещёна. Нарушение правил добычи водных биологических ресурсов по статье 8.37 КоАП РФ наказывается административным штрафом от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий ловли. Кроме того должен посчитаться ущерб, причинённый водно-биологическим ресурсам. Это надо эту рыбу взять, взвесить, посмотреть, замерить, и по таксам высчитать ущерб, – цитируем представителей ведомства. – Мы начнём сейчас проверять эту информацию, выйдем на Кержакова, спросим где он поймал эту рыбу. Если скажет, что в Карелии или Вологде, то тогда будем его привлекать.

Саша, не сдавайся! Рыбаки с тобой!

О некоторых запретах, связанных с рыбалкой – смотрите в нашем справочнике.