Павел Яковлев: Дружеских отношений со спартаковцами не поддерживаю!

Межсезонье РФПЛ, как надежда на теплое московское лето – заканчивается. До старта первого тура осталось четыре дня, и уже в субботу «Анжи» попробует исправиться за последнюю игру прошлого сезона с ЦСКА. Для бывшего спартаковца Павла Яковлева матч с армейцами особенный. О боксерских перчатках на тренировках, баннере красно-белых болельщиков, о том, почему невозможно было попасть в сборную к Дику Адвокату, «Советский спорт» поговорил с полузащитником махачкалинского клуба.

– Я на базе в Каспийске, – делится Павел. – Тут и живу и готовлюсь к матчам и отдыхаю. В Махачкалу выбираюсь редко. Только 6-го числа вернулись со сборов, и нам дали несколько выходных.

– И чем занимались в выходные?

– Полетел в Москву и с семьей поехал отдыхать за город. Проводил время с женой, решал бытовые вопросы, которые накопились за 16 дней сборов.

– А как решали тренировочные вопросы на сборах?

– Стабильно, без сюрпризов и травм. Тяжелые тренировки, по две в день. Практически полностью поменялась команда, и новички подстраивались под наш футбол. Тяжело, но без серьезной подготовки входить в новый сезон несерьезно.

– Среди новичков – Константин Базелюк. Хватило времени сыграться?

– Конечно! Костя с начала второго сбора с нами.

– Александром Григорян умеет сплотить коллектив?

– На данный момент у нас собралась отличная команда. По желанию, самоотдаче – к ребятам вообще нет никаких претензий. Главный тренер собрал тех, кто готов, хочет и может играть хорошо. И главное прогрессировать. Отношения с тренером – нормальные, рабочие.

– Про разминку под музыку вы рассказывали. Какие-то еще необычные нововведения?

– Боксерские перчатки. Тренировка начинается с разминки, с простых боксерских элементов. На общее физическое развитие. Не перегружаемся, но относимся к этому серьезно.

– Спарринги?

– Нет. Приезжает тренер по боксу, становимся в круг, он показывает, а мы просто повторяем за ним упражнения. Элементарная имитация боя, друг друга не колошматим, а используем боксерские лапы. Отрабатываем комбинаций, после которых прилично устаешь.

– В прессе была информация, что нападающему Александру Антонову, который проходил просмотр в «Анжи», не понравилось отношение к футболистам.

– Александр Антонов? Не помню. А что он говорил?

– Сказал, что шокирован.

– А… понял, про кого вы. Тогда Александр Витальевич только-только принял команду. На сборах было много народу, приходилось тренировать чуть ли не две команды. Может быть, не каждому уделяли должного внимания, но задействованы в процессе были все. И для тех, кто приезжает на просмотр рабочие условия создаются одинаковые.

– А вас другие клубы не звали на просмотр?

– У меня действующий контракт еще на 1,5 года с «Анжи», и сезон я начну в этой команде.

– Какая задача у «Анжи» на сезон?

– Руководство пока не озвучивало команде никаких задач. Может, скажут перед самым началом, мы же только вернулись на базу. Точно знаю, что все хотят выигрывать как можно чаще, получится или нет – сезон покажет.

– Но если объективно, на что ваш клуб может претендовать?

– Не люблю загадывать. Конечно, хотелось бы подняться как можно выше в таблице. Бороться за Лигу Европы? Очень громко сказано. Скажу, что биться за выживание? Никто не хочет повторения прошлого сезона. С такими мыслями нельзя выходить на поле. Подняться как можно выше и играть как можно лучше. Банально, но надеюсь, получится.

Тем более на последнем сборе в Словении в большинстве игр против крепких соперников мы смотрелись достойно.

– До смены курса развития клуба махачкалинские болельщики боготворили команду. Сейчас бюджеты не те. Как изменились болельщики в Махачкале?

– Про клуб с мировыми звездами, великими тренерами, таким как Гус Хиддинк знали и равнодушные к футболу люди. Тем более, команда практически всегда играла достойно, заняла третье место, играла в финале Кубка России. Те, кто искренне переживает –ходит на игры и сейчас. Несмотря на то, что наши результаты не всегда удовлетворительные. Верят в нас. Хочу сказать им огромное спасибо и чем больше болельщиков на трибунах, тем мы сильнее на поле.

– Вы в полной готовности?

– Конечно! Уверен, что не только я, но и вся команда. Была проведена большая, сложная работа. Впереди серьезный экзамен – матч с ЦСКА.

– Для вас как для бывшего спартаковца-игрока, но настоящего спартаковца-болельщика – это по-прежнему дерби?

– Для меня это самый главный матч сезона. Специально настраиваться на ЦСКА не нужно, глаза всегда горят, желание бьет через край. С самого детства армейцы – соперник, которого хочется обыграть всеми силами! И как можно крупнее.

– Вы проанализировали, почему в последней встрече с «Анжи» все было наоборот?

– Выводы сделаны. Обидное, но заслуженное поражение. Надеемся, что ближайшая игра сложится удачно. При домашних трибунах, думаю, будет легче.

– Последний контрольный матч с «Краснодаром» разбирали?

– Еще нет. До матча четыре дня, успеем.

– Чемпионство «Спартака» добавило положительного настроя?

– Был очень рад за «Спартак» и давно не испытывал таких эмоций, несмотря на то, что я уже давно не в команде. Знаю, как долго армия болельщиков ждала этот трофей. Потому что сам являюсь фанатом красно-белых. Болельщиков, работников клуба всех искренне хотелось бы поздравить. Продолжайте в том же духе и постоянно выступайте в Лиге чемпионов.

– Кого поздравили первым?

– Своих болельщиков, друзей.

– Имею в виду из игроков «Спартака», кому написали первым из тех, с кем дружите?

– Никому. Сейчас не поддерживаю дружеских отношений с игроками «Спартака». При встрече поздороваемся, конечно, но не общаемся.

– Неожиданно. И при вас в команде было также?

– Когда ты внутри клуба, все общаются и дружат. Но когда люди уходят, у ребят появляются новые партнеры по команде, и с ними общаются больше. Какого-то негатива у меня нет, просто не общаемся и все. Когда друзья разъезжаются по разным городам, тоже не всегда поддерживают связь, правильно? Если кто-то напишет, с удовольствием отвечу.

– Сергей Паршивлюк переехал в другой город. С ним тоже перестанете общаться?

– Нет, почему же? С Серегой списываемся стабильно.

– У вас же есть телефоны спартаковских чемпионов, неужели не хотели поздравить сообщением?

– Нет, мне не пишут, и я не пишу. Такое вот общение. Но для меня это не проблема. Тем более в «Спартак» перед чемпионским сезоном пришли новые игроки. Все хорошо, ребята молодцы! Главное, чтобы достойно выступили в Лиге чемпионов, а мы будем за них болеть. Если не будет тренировок – прилечу в Москву и пойду поддерживать на стадион!

– У вас не появилось легкого чувства зависти, не хотелось тоже поехать к «Открытию-Арене» 7 мая?

– Какая может быть зависть? Да, мы были долгое время в команде, но чемпионами стали без нас. Не означает, что мы не хотели. Значит так должно быть. Живем сегодняшним днем, ценим то, что имеем. Нужно со своими командами строить чемпионскую игру, чтобы испытать такие же моменты и ощущения. Нужно прибавлять каждый день, выкладываться и стараться ради таких моментов. Как любой солдат мечтает стать генералом. У кого-то получается, у кого-то нет. Футболисты стараются работать, получать удовольствие от игры и прогрессировать. Чтобы, возможно, вернуться, или чтобы приглашали в большие клубы, чтобы испытать такие же эмоции. Так что я просто рад чемпионству родной команды.

– Видели баннер, который вывесили спартаковские болельщики в вашу поддержку?

– Конечно! Мне и друзья присылали фотографии. Очень приятно! Реально армия болельщиков, самая большая в России. Да и в мире, думаю, где-то входит в пятерку. Красавцы, одним словом, ведь благодаря их поддержке, вере в команду и стал возможен такой успех. Поэтому они заслужили эти моменты счастья, золото и еврокубки. Хочу сказать огромное спасибо, за то, что нас помнят и поддерживают.

– Но такое отношение далеко не ко всем бывшим спартаковцам…

– Лучше спросить у самих болельщиков – почему к кому-то, например, как к нам, они относятся по-доброму, по-семейному даже после ухода из клуба, а к кому-то – нет. Это же индивидуально. Спасибо, что к нам такое хорошее отношение, мы всегда стараемся ему соответствовать, уважать, ценить наших болельщиков. Может поэтому? А по поводу других футболистов комментировать не могу.

– Суперкубок удастся посмотреть?

– Разумеется! Надеюсь, что «Спартак» выиграет второй трофей в этом году, у них посильнее «банда», чем у «Локомотива». Хотя исторически «Локо» удачно выступает в кубковых матчах. Мой прогноз – 2:1 в пользу красно-белых. Забьет Джано, он любит расстраивать «Локомотив» и кто-нибудь из нападающих. Зе Луиш или Луис Адриано.

– За кого-то персонально будете переживать?

– Нет. Какие бы ни были футболисты в «Спартаке», главное, чтобы мой любимый клуб побеждал.

– Вам сейчас 26 – возраст далеко не пенсионный.

– Действительно, возраст сейчас самый интересный. Есть определенный опыт – семь лет в РФПЛ, матчи в Лиге Европы, и силы, чтобы еще больше работать и развиваться как футболист.

– К чему стремитесь?

– Конечно, хочется каждую игру забивать как можно больше голов, и за счет старания попасть в сборную России. Мне кажется сейчас это мечта каждого футболиста с русским паспортом.

– Что вы готовы для этого сделать?

– Готов на все! Ради этого и играю в футбол! Получается или нет, но стараюсь играть лучше, развиваться, приносить радость болельщикам и своим близким. Разумеется, хочу стать лучшим. Но для этого нужно реально много работать. Что я и делаю.

– В 2012 году Илья Кутепов дебютировал за «Спартак» в контрольном матче против «Торпедо». Вы тоже были на поле.

– Да, по-моему, заработал пенальти.

– Верно. Вы на тот момент уже поиграли в Лиге Европы, уверено выглядели в РФПЛ. Илья своего шанса дождался – стал игроком сборной, завоевал титул чемпиона в составе «Спартака». Вы в прошлом сезоне боролись за выживание с «Анжи».

– Абсолютно разное время и обстоятельства! В 2012 году в составе сборной не было ни одного молодого футболиста. И сравните сейчас – сколько молодых ребят и из каких команд. В то время кто был тренером сборной?

– Дик Адвокат.

– При котором у новичка практически не было шанса попасть в команду! Играли одни и те же. Потому что был костяк, который давал приемлемый результат. Сейчас сборная прошла много этапов. Люди из дубля своего клуба попадали в заявку. Нам таких шансов никто не давал, хотя мы были перспективные, молодые. Илюхе я желаю успехов и в «Спартаке», и в сборной России. Как будет в будущем – не знаю. Если он так же, как я будет сидеть на скамейке, то придется менять команду, отношение к футболу, партнеров по команде на тех, что играют чуть хуже, чем спартаковцы. Время покажет. Надеюсь, что такого не произойдет.

– Вспоминая поведение некоторых молодых игроков того времени, нельзя не заметить вашу скромность. Что помогло вам не стать высокомерным?

– Не знаю. Воспитание, наверное. Я из маленького обычного города, нас со старшим братом мама одна воспитывала. Знаю цену тому, что у меня есть и ценю то, что имею. Важно всегда оставаться человеком.

– Вам было когда-нибудь стыдно за что-то?

– Стыдно… за игру с «Санкт-Галленом». Вспоминаю до сих пор. Много нового тогда выслушали про себя от болельщиков.

– У вас есть мечта?

– Выступить на домашнем чемпионате мира, а еще играть в Лиге чемпионов и в идеале уйти в какой-нибудь европейский чемпионат из топ-5. Все это возможно и реально, нужно сосредоточиться, сконцентрироваться и работать усерднее. Успеть бы зацепить это время.

– И о каком чемпионате вы мечтаете?

– Англия или Германия.

– А любимая команда в Англии?

– Переживаю за лондонский «Арсенал» еще с самого детства. Нравилась игра Робера Пиреса, Тьерри Анри. А немецкий чемпионат привлекает посещаемостью. Какая бы лига ни была – десятки тысяч болельщиков на стадионах. Интересная команда «РБ Лейпциг», здорово провела прошлый сезон и заслуженно вышла в Лигу чемпионов.

– Слуцкий в «Халле» это – …?

– Отличная новость! Послушал его интервью, сам понимаю английский, что-то могу сказать, но не очень хорошо. И был удивлен его познаниями. Я понимал, о чем он говорит, что он хочет донести, действительно интересно. Леонид Викторович – молодец, хочу пожелать ему удачи. Он достоин успеха в своем новом вызове. С его страстью к футболу, думаю, что все получится.



– Смоделируем ситуацию: Леонид Слуцкий зовет вас в «Халл», поедете?

– Не хочу фантазировать. Хотя… Да, конечно, поехал бы, куда бы я делся! С удовольствием! Но понимаю, что это маловероятно и сейчас важно хорошо начать сезон в «Анжи».