Илья Никулин: «Динамо» будет лидером КХЛ! Никакие неприятности нам не помешают

Опытный защитник бело-голубых Илья Никулин высказал мнение о ситуации в «Динамо» в разговоре с обозревателем «Советского спорта».

Трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион России, 35-летний московского «Динамо» Илья Никулин начал подготовку к сезону в собранной вновь московской команде. И после одной из первых тренировок поделился своим мнением о том, как отразилась на игроках смена руководства клуба, которая повлекла за собой переоформление действующих контрактов.

- Да какие у меня сейчас могут быть мысли, - улыбнулся Никулин в ответ на вопрос, с каким настроением он начал сезон. – У профессионального игрока в голове должно быть только одно – побеждать и стремиться к тому, чтоб его команда завоевывала как можно более высокие места в турнирной таблице. Так что мы провели собрание. Поговорили между собой и с тренерами. И начали подготовку к чемпионату.

- На ваш взгляд ситуация в «Динамо» уже устаканилась?

- У меня, да и у всех ребят абсолютно рабочее настроение. Рады увидеть друг друга после отпуска. Настрой на тренировки у всех хороший.

- Тогда поставлю вопрос более конкретно. В июне в клубе шла борьба за власть. У игроков остались долги по зарплате за прошлый год. Это все не мешает вам сосредоточиться на хоккее?

- У меня нет желания это комментировать. Сейчас надо сосредоточиться на том, как правильно подготовиться к сезону. А все эти параллельные события… Ничего сказать пока о них не могу. Нам в любом случае надо набирать форму. Чтобы показать на льду мастерство, ту игру, которую от нас болельщики ждут. И эта работа никак не должна быть связана с околохоккейными неприятностями.

- Как, пожалуй, самый опытный защитник «Динамо», оцените нынешнюю оборону своей команды. Насколько она прочна?

- Хорошая оборона. Да мне и в целом команда нравится. Осталось только подкрепить это мнение непосредственно победами в чемпионате. Но пока все замечательно.

- Все же «Динамо» покинул целый ряд ведущих игроков – Робинсон, Кокарев, Карпов…

- В КХЛ игроки постоянно перемещаются из клуба в клуб. Так что, можно сказать, что это совершенно обычный процесс. Но, вместе с тем, это, конечно, и потеря для нашего клуба. Потому что ушли действительно сильные игроки, с большим опытом. Которые добивались побед не только в клубе, но и в сборной России…

Но я, повторюсь, такое заявление может сделать почти любая команда КХЛ. Мало таких, кто сохраняет летом всех своих лидеров. Это обычная хоккейная жизнь.

- Главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев заявил, что «Динамо» и в этом составе способно бороться за самые высокие места. Согласны?

- Потенциал у нас действительно очень большой. Ведь в команду пришло много молодых ребят, которые хотят себя реализовать. Исторически сложилось, что «Динамо» всегда борется за победу в чемпионате. И сейчас у нас тоже есть шансы. Наша задача – их не упустить.

- Молодежь нормально влилась в коллектив?

- Идут только первые тренировки… Но я не замечаю, что ребята какой-то дискомфорт испытывают. В раздевалке атмосфера хорошая.

- Но ведь молодые и дерзкие наверняка попробуют потеснить ветеранов. Готовы к конкуренции?

- Конкуренция в команде – это здорово. И она должна быть всегда. Независимо от возраста игроков и лет, проведенных в команде. На льду мы все равны. Так что мне свою состоятельность в составе придется доказывать также, как и молодому новичку.