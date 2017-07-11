Манчини потерпит фиаско. Михаил Борзыкин – о новом «Зените»

«Советский спорт» продолжает сериал, рассказывающий о готовности топ-клубов к новому сезону.

Главный ньюсмейкер межсезонья радует нас почти каждый день. Мы говорим о «Зените» больше, чем о любом другом клубе, – но мы о нем совсем ничего не знаем. Все дискуссии начинаются и заканчиваются трансферами: кого купит и кого продаст, кто из купленных впишется, а кто из проданных обидится. Изредка возникают и другие темы: реакция на «усы», ностальгия по некогда отличному полузащитнику Файзулину, оценка мастерства Кокорина, которого, по слухам, хотят обменять на Смолова… И вот опять! Трансферы, трансферы, трансферы.

«Зенит» еще более загадочен, чем «Рубин». Там-то все более-менее понятно: Курбан Бердыев собирает новый танк; как соберет – покажет. Можно не смотреть, не читать и не думать – будет танк! Что собирает Роберто Манчини, может, кто и знает, или хотя бы догадывается, но таких мало. Мы измеряем толщину газпромовского бумажника, но не назовем тактическую модель, с которой команда войдет в новый сезон. Мы знаем, что ведутся поиски центрального защитника, но вряд ли угадаем хотя бы семь игроков, которые выйдут в стартовом составе на первый матч.

Я следил за подготовкой «Зенита» и не мог отделаться от мысли, что где-то когда-то нечто похожее уже видел. Ну, точно! Прошлая зима. Мирча Луческу. Все матчи в разных составах. А игра такая, что ничего не понять – что за тактика, какой стиль, где у команды основа, а где резерв. Это непонимание – верный признак того, что все очень плохо. Не всегда, конечно. Но часто. Тогда, полгода назад, я писал о том, что весной у «Зенита» возникнут большие проблемы, за что получил немало жестких отзывов от болельщиков этой команды. То же самое готов повторить и сегодня.

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У Луческу было полтора месяца и одиннадцать контрольных матчей. Манчини получил несколько недель и сыграл три спарринга (еще один не состоялся), все – двумя составами. За все межсезонье «Зенит» не провел ни одного матча в том составе, который можно было бы назвать стартовым. Луческу за свою систему подготовки поплатился; наверное, он понял ошибку уже в первой официальной игре, в Брюсселе, когда выпустил Эрнани и поставил Ивановича на правый фланг – тут-то и выяснилось, что новички совершенно не сыгранны с партнерами. И разве могло быть иначе?

Положение Манчини еще хуже. «Зенит» затеял перезагрузку в самое неподходящее время: у нас «перезагружаться» лучше зимой, а не летом, тем более в годы чемпионатов мира, Европы или, как в нашем случае, Кубка конфедераций. И ему предстояло не просто интегрировать одного-двух новобранцев, а построить команду заново. За несколько недель. В условиях беспрецедентной кадровой текучки. И всего с тремя контрольными матчами в календаре, в каждом из которых участвовало по 20+ футболистов. Даже на генеральную репетицию времени не хватило.

В контрольных матчах Манчини наигрывал 4–4–2. А когда у него спросили о тактических переменах, ответил: «Мы можем изменить схему, когда приедут остальные футболисты». Остальные футболисты приехали, и схему, может быть, изменили, но обкатку она так и не прошла. Под остальными футболистами Манчини наверняка подразумевал и Дриусси. Сегодня, за несколько дней до старта сезона, он провел первую тренировку. Каким будет тандем центральных защитников? Кто из дюжины исполнителей сыграет в средней линии? А кто в нападении, если мы говорим о 4–4–2?

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Нельзя успешно перестроить командную игру и перетряхнуть состав всего за несколько недель. Не бывает такого, чтобы вбухал деньги и тут же получил результат. То есть бывает, конечно, но когда команда уже есть, уже построена, а все механизмы отлажены. Но это не про нынешний «Зенит». Ему не помешали бы четыре месяца вместо четырех недель, и даже этого времени было бы мало. Существуют футбольные законы, обмануть которые невозможно, вложи ты в состав хоть сто, хоть двести миллионов. И я не думаю, что этого не понимают в самом «Зените».

Возможно, Манчини окажется гением, и его команда заиграет с чистого листа. У Массимо Карреры ведь как-то получилось? Но разница в том, что в «Спартаке» уже был костяк. Есть ли костяк в «Зените»? А вот попробуйте назвать. Чертовски интересно! «Зенит» войдет в сезон абсолютно сырой командой, строительство продолжится осенью и зимой, и далеко не факт, что завершится так, как это видят новые функционеры клуба. Может быть, каким-то чудом «Зенит» вклинится в чемпионскую гонку, но даже если и так, ее фаворитом он точно не будет.