Дмитрий Мусэрский: Сейчас у меня нет желания играть за сборную

Центральный блокирующий «Белогорья» Дмитрий Мусэрский в интервью польским СМИ рассказал о сложностях в отношениях между поляками и русскими, нежелании играть за сборную, конфликте России и Украины и возможности перехода в другой клуб. «Советский спорт» перевел главное.

О ВЫСТУПЛЕНИЯХ ЗА СБОРНУЮ РОССИИ

- Я не смог сыграть в Олимпийской квалификации к Рио-2016 по семейным обстоятельствам, а на самих Играх меня не было из-за травм. У меня были разорванны связки надколенника на обоих коленях. Опять же, в России все посчитали меня предателем. Но официально я только в этом году отказался выступать за сборную.

- Что вы имели в виду, утверждая, что в России делается все, чтобы волейбол, наконец, умер?

- Это была реакция на интервью главного тренера сборной Сергея Шляпникова. Он сказал, что российский игрок, отказывающийся играть за сборную, должен считаться легионером в своем клубе. Это глупость. Мне кажется, что каждый игрок должен мечтать о том, чтобы выступать за сборную. Но никто нельзя заставить. Нужно создать такие условия, чтобы каждый хотел играть в сборной.

- Вы вернетесь в сборную в следующем году?

- Давайте посмотрим. В данный момент я не могу ответить на этот вопрос. Я бы хотел играть на высоком уровне, но в душе на данный момент у меня нет желания выступать за сборную России. Надеюсь, что со временем все встанет на свои места.

О КАТЫНИ

- Я учился в школе на Украине, там нам не рассказывали об истории Катыни. О трудностях во взаимоотношениях между польским и русским народами я впервые узнал от Лукаша Каджевича, с которым мы вместе играли в Белгороде. Кстати, не думаю, что Лукаш плохо относился ко мне или к команде из-за истории Катыни. Это никак не сказывалось на наших отношениях.

«Катынский расстрел» - преступление Иосифа Сталина и его сторонников. Разве я виноват, что живу на территории бывшего Советского Союза? Согласно такой логике, россияне должны ненавидеть Францию за Наполеона или Германию за Гитлера. Это нелепо. Я думаю, что такое мышление – большая глупость, ведь речь идет об истории. Криминальной истории сталинского режима

О ВРАЖДЕ ПОЛЯКОВ И РУССКИХ

- В 2014 году мы были со сборной России на чемпионате мира в Польше. Я помню, как польские болельщики освистывали наш гимн. По мне, это выглядело глупо и как-то по-детски. Мы были единственной командой, которая постоянно находилась под наблюдением охраны. Некоторые люди были настроены ко мне изначально враждебно, просто зная, что я русский. При этом не имея ни малейшего представления, что я думаю о них и как к ним отношусь.

После игры один польский политик (Марек Матушевский) кричал Алексею Спиридонову: «Верни Крым!». Я не стал ничего отвечать, просто улыбнулся. Я не военный. Не я взял Крым. Я никогда ни с кем не воевал. Я против любой войны и убийств. Кстати, мне интересно, как Спиридонов по мнению того человека мог вернуть Крым.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ И УКРАИНЫ

- Между Россией и Украиной уже давно напряженные отношения. Западная Украина никогда не любила русских. Я был там недавно и могу сказать, что находиться там было не очень приятно, негатив от местных чувствовался. Но я не хочу рассуждать о политике и говорить, что на Украине и в Польше все повально не любят русских. Эта точка зрения навязывается СМИ. У меня есть свое мнение по каждой ситуации. Я никогда не сужу о всей нации по отдельным людям.

В любой стране, так или иначе, чувствует работа пропаганды: «мы лучшие, а все вокруг – враги». Некоторые находятся под влиянием этой пропаганды. К счастью, на моем пути чаще всего встречаются адекватные люди.

О ДОПИНГЕ

- Узнав о том, что моя фамилия фигурирует в докладе Макларена, просто улыбнулся. Это работа СМИ. Подобные слухи никак на меня не влияют. Пусть говорят, что хотят. Все равно, когда дело доходит до какой-то конкретики, все эти слухи исчезают.

Тем более, допинг никак не может помочь в волейболе. Волейбол – это, прежде всего, чувство мяча. Это основа. Вы можете получить на время скорость и силу, но потеряете чувство мяча.

О ПЕРЕХОДЕ В ДРУГОЙ КЛУБ

- Белгород мне очень нравится. Здесь созданы все условия для того, чтобы я играл и развивался. Я очень благодарен клубу за это. Что же касается возможного перехода в другой клуб, то в теории все возможно. Я не могу точно сказать, что произойдет завтра.