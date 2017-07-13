Чемпионат туманных перспектив

Уже совсем скоро начнется чемпионат России по футболу сезона-2017/18. В премьер-лигу возвращается один из старейших и титулованных клубов страны московское «Динамо». Курбан Бердыев призван поднимать «Рубин». Перестраивается «Зенит». «Спартак» постарается доказать не случайность чемпионства. Какой может быть поступь команд в начинающемся чемпионе – в прогнозе нашего автора.

Команды, не поддающиеся прогнозу.

У нас чемпионат команд с неясными перспективами в этом году. «Терек» стремительным образом, вопреки желанию многих болельщиков, стал «Ахматом» и взял очень интересного тренера, который ставил самый зрелищный футбол в нашей лиге с «Краснодаром». Как поведут себя в этом сезоне грозненцы не ясно. Могут крови попортить многим.

«Рубин» решил войти в реку дважды, и при этом ничего себе не испортить. Вернув самого загадочного российского тренера обратно, надеется выбраться из задворок таблицы. При этом туда он попал еще при Бердыеве, что и привело руководство к мысли расстаться с тренером. Серьезных покупок пока от рубиновых не в праве ожидать. От прошлогодних трансферов до сих пор пытаются прийти в себя в руководстве клуба. Поэтому в Казань планомерно перебираются из бывшей команды харизматичного тренера. Что делал с ограниченным бюджетом в Ростове, все мы помним. Может, с исполнителями другого уровня замахнется на вершину в этот раз.

В стане сверхамбициозного и бесконечно-денежного клуба на Неве тоже много интересного. Идет ударными советскими темпами перестройка клуба. Тех, кого купил Луческу, уже недостаточно. Цели забавные – аж выигрыш Лиги чемпионов. Выписан известный тренер, умеющий тратить деньги и выигрывать местные чемпионаты, но не более того. Тратятся миллионы на аргентинцев. Финансовый фэйр-плей не страшен, спасибо Халку и Витцелю, а также немножко участию в Лиге Европы. Купить серьезного игрока в российский чемпионат - нелегкое дело. Но хватит ли только дорогих покупок для боеспособного коллектива, не ясно. «Зенит» сейчас подобен Икару, взлететь может высоко, но солнце в виде множества новых игроков, а также пресловутого лимита на легионеров может подпалить шкуру петербургского льва. Перестройка состава и, наверное, всей вертикали клуба не проходит за пару недель. Поэтому легко ожидать как выигрыша чемпионата, так и повторения судьбы «Рубина». Денег много потрачено, игроков 2-3 состава, а толку ноль.

Вернулось из ФНЛ московское «Динамо». И этот клуб - загадка в этом сезоне для многих. В прошлом году москвичи выиграли какое-то сумасшедшее количество матчей, и с легкостью - чуть ли не в середине сезона - обеспечили себе повышение в классе. В этом никто не сомневался с самого начала. Но чтоб настолько уверенно - думаю, болельщики клуба были приятно удивлены. Главная забивная мощь команды – Кирилл Панченко – наведет хаос в защитных порядках любой из команд РФПЛ. Куплены новички в каждую из линий команды, плюс сплоченный коллектив, закалившийся в турнире рангом пониже - всё это может помочь занять место куда выше поставленных целей руководством клуба.

Стабильный расклад, без каких-либо сюрпризов.

ЦСКА проведет свой обычный сезон в рамках нашего чемпионата. Минимум покупок, сложившийся коллектив, талантливый тренер. Никаких удивлений, попробует выиграть чемпионат, при этом спад осенью или весной скорее всего воспрепятствует этому. Болельщики могут точно надеяться на место в Лиге чемпионов, благо у нашей страны уже будет целых три места в этом турнире.

У «Спартака» сейчас примерно такая же поступь, как и у ЦСКА, но только стабильность у армейцев запредельная, а красно-белые только привыкают к тому, чтобы ее не растерять. Чемпионский состав сохранили уже хорошо. Минимум приобретений, тоже ничего страшного, главное - с тренером продлили контракт. Чемпиону страны сложно будет защитить титул, особенно если будут брошены силы на достойное выступление в Лиге чемпионов. При этом болельщики красно-белых могут в конце чемпионата рассчитывать - точно также, как и болельщики красно-синих - на место в главном европейском турнире.

«Краснодар» стабильно ходит около того, чтобы занять наконец место в тройке призеров чемпионата. Выбор в сторону тренера Шалимова до сих пор неоднозначен. Думается, что фактор тренера может не позволить взлететь повыше к лидерам российского футбола. Да и приобретения оставляют на данный момент желать лучшего. А если по итогам «Санта-Барбары» с Федором Смоловым последний покинет команду, то возможен вариант и не повторения предыдущего результата в РФПЛ.

Зона борющихся за выживание.

Как ни печально это говорить, но и тут тоже есть своя стабильность. В когорте тех, кто будет бороться за выживание - клубы только что вышедшие из ФНЛ, за исключением «Динамо», а также завсегдатаи последних мест в чемпионате. Скорее всего это будет «Анжи», «Уфа» и, возможно, «Урал». «Локомотив» вряд ли скатится сюда, и будет в середине турнирной таблицы, хотя и у него предпосылок на улучшение ситуации не так много. Денег мало, и соответственно трансферов тоже. Аренды, да подписание арендованных с прошлого сезона.

При этом почти не осталось времени перед домашним чемпионатом мира по футболу. И у нас есть прекрасная возможность посмотреть, как игроки с российскими паспортами будут проявлять себя, чтобы попасть в сборную России. Чемпионат обещает быть интересным, а вот спрогнозировать результат будет достаточно тяжело.

