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Вячеслав Быков: Я равнодушен к песням Шнурова. У него мат как вседозволенность

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Шнуров
Сергей ШнуровФото: Youtube

Почему он не слушает Шнура? Разговариваем с легендарным тренером Вячеславом Быковым о его любимой музыке.

Конечно, мы говорили с Вячеславом Быковым не только о музыке. Но в конце интервью я спросил: «В четверг группа «Ленинград» собрала в Москве целый стадион «Спартака». Вам нравятся песни Шнура? Так, Павел Буре признавался, что слушает его уже 15 лет, знает все хиты. И он как русский Бон Джови».

 - Я равнодушен к группе «Ленинград», - сказал Быков. – Хотя очень уважаю артистов, у них нелегкий труд.

- А ведь Шнур выступал на параде чемпионов в Питере. А ведь хиты группы «Ленинград» после каждого матча гремят из раздевалки СКА. Вам что, мат режет ухо?
- Это тоже. Мат получается как вседозволенность. Но мне в детстве дали другое воспитание. И я не буду осуждать тех, кто любит такую музыку. Или вот шансон. Но это не в моем вкусе.

- А какие у вас любимые исполнители?
- Их много. Мне очень нравилась АВВА. Да и вообще музыка 80-х. Сходите на дискотеки, которые проводятся. Как хороши итальянские песни!

Когда я в 80-х играл в ЦСКА, то как раз отвечал за музыку в автобусе. И мне ближе те времена. Пластинки покупали, на кассеты переписывали. Сколько всего было! А сейчас мой сын во «Фрибурге» отвечает за музыку. В свободное время миксует как диск-жокей. Андрея приглашают на разные мероприятия, он ставит сеты для удовольствия.

Еще я люблю классику в современной обработке. Помню, у нас это было очень популярно! Как-то встретился в Петербурге в гостинице с Дмитрием Хворостовским. Очень сильный исполнитель. Здоровья ему!

Люди любят Шнурова. А я бы скорее Полину Гагарину с чудесным голосом послушал. Или Григория Лепса – ему в воскресенье будет 55. Слышал, он хочет 90 песен Высоцкого записать. Вот это монумент, вышка. Талантливо спеть Владимира Семеновича мало кто может. Тут же не ор, а надрыв. Струна, нерв. Лепс умеет исполнять эту классику.

Полное интервью Вячеслава Быкова – скоро на Sovsport.ru

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