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Олег Маскаев: Не хочу, чтобы со мной случилось то же, что с Федором Емельяненко

Юлия Жемалева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Маскаев
Олег МаскаевФото: Gettyimages.ru

48-летний Олег Маскаев, этой весной объявивший о возобновлении профессиональной карьеры, продолжает готовиться к возвращению на ринг.

Чемпион мира по версии WBC в тяжелой весовой категории предполагает, что это произойдет в октябре или ноябре 2017 года.

После появления информации о том, что Маскаев собирается вновь вернуться на профессиональный ринг, Интернет взорвался едкими комментариями. Кто-то решил, что это первоапрельская шутка, другие считали, что Олег таким образом хочет заставить любителей бокса снова говорить о себе, третья категория высказала мнение, что Маскаев очень сильно рискует своим здоровьем, учитывая характер полученных ранее травм. Основной посыл большинства сообщение: зачем это нужно известному российскому боксеру, который уже давно имеет свой собственный бизнес в США, и, по крайней мере, в профессиональном боксе уже давно все и всем доказал? Несмотря на критику в свой адрес, Олег Маскаев подтвердил нашему корреспонденту свое желанием выступить по профессионалам этой осенью.

- Я продолжаю работать в этом направлении, - подчеркнул в интервью Маскаев. - Вы как раз застали меня во время пробежки. Я уже приступил к регулярным тренировкам. Мне часто звонит мой тренер и задает вопрос, когда я готов провести бой. Но я хочу к своему поединку подойти основательно. Ведь мне уже давно не 15 лет, правильно? И я вовсе не хочу, чтобы со мной получилось то же самое, что и с другими ветеранами спорта, в том числе, с Федором Емельяненко. Хочу набрать форму. Работаю в этом направлении.

- Вы смотрели поединок Ковалева с Уордом. Что вы думаете по этому поводу? Как оцениваете поведение Сергея Ковалева на ринге?
- Да, Ковалев проиграл Уорду, это очень печально. Мы, боксеры, народ суеверный. На мой взгляд, не надо заранее, то есть наперед, говорить ничего такого опасного. Поэтому, я пока тоже не называю ни имен промоутеров, ни точной даты боя. Приду в форму, а там уже видно будет.

- Вы решили свои проблемы со здоровьем? Что говорят доктора? Вам можно возвращаться на ринг?
- Бокс – это моя жизнь. Да, я беседовал с врачом. Он сказал мне так: «Олег, твое сердце должно быть под нагрузкой!» Человек, который всю жизнь посвятил спорту, должен продолжать им заниматься.

- Вы слышали о том, что в России любительский бокс хотят объединить с профессиональным? Что вы думаете по этому поводу?
- Спасибо, что сказали. Это любопытно. Я был на отдыхе с семьей, но уже вернулся. Обязательно зайду в Интернет, чтобы почитать, что об этом пишет российская пресса. Но, вероятно, речь идет об организационных изменениях, потому что разница между любительским и профессиональным боксом была, есть и будет, хотя бы в раундах, во времени. Это какое-то нововведение. Признаться, я о нем не слышал. Сейчас я готовлюсь к бою. Это меня интересует прежде всего.

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