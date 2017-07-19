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Дмитрий Губерниев: У меня нет плохих отношений ни с одним спортсменом!

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Губерниев: У меня нет плохих отношений ни с одним спортсменом!

Обозреватель «Советского спорта» беседует с популярным телеведущим и шоуменом Дмитрием Губерниевым.

А давеча на Дмитрия Губерниева в микст-зоне напал охранник. Накачанный коротышка пытался запрыгнуть на двухметрового телекомментатора и скрутить ему руки за то, что он сделал селфи с прыгуньями Надеждой Бажиной и Кристиной Ильиных. Если вы не знаете, у Дмитрия традиция такая: фотографироваться со звездами и выкладывать это в инстаграм, где почти 300 тысяч подписчиков.

«Вы что, венгры, - говорю им. – С ума сошли? К вам тут на трибуну приходил Кутчер. А у нас в России есть Губер. Такой же популярный. Вы международный скандал захотели?»

…Теперь Дима может делать селфи с кем угодно. Ему разрешили.

«ЧЕМ ВОДА ЛУЧШЕ БИАТЛОНА»

- Назовите пять причин, чем чемпионат мира по водным видам спорта лучше биатлона, - сижу с Губерниевым на лавочке в паузе между прыжками в воду.
- Назову. Здесь выше конкуренция. Водные виды в мире популярнее, чем биатлон. В них выступают люди с минимумом одежды. Для Венгрии водные виды – национальный вид спорта, а биатлон – нет. А пятая причина – летом нет биатлона. Ну есть, он будет в Чайковском в конце августа. Сейчас же я люблю водные виды спорта и предан им всей душой. Я должен обеспечить победы синхронному плаванию. И мне это удается!

…Да всем бы удалось, Дима! Но мы ценим, что ты обеспечиваешь победы и в прыжках в воду, комментируя их. Взял уже четыре медали. И я видел, как после трудного финала расплывались в улыбке Евгений Кузнецов и Илья Захаров, когда к ним подходил Губерниев. Спортсмены это очень ценят.

И вот на что я обратил внимание. От «Матч ТВ» на чемпионат мира по хоккею не поехал ни один комментатор. Никто не работал вживую из Кельна и Парижа. Авторитет Дмитрия настолько высок, что он в Будапешт попал. Хотя легко мог бы в эти дни вести какой-нибудь корпоратив с гонораром в миллион. Но фоткаться с синхронистками в микст-зоне ему куда больше по душе. Губерниев получает от этого невероятный кайф!

- Я приложил титанические усилия, чтобы поехать сюда, - говорит Дима. – Комментировать такие вещи из Москвы – это преступление. И вот я приехал, за что огромное спасибо тем людям, кто ко мне прислушался. Нужно быть здесь, дышать спортом, общаться с тренерами. Я горжусь, что ко мне на позицию приходят синхронистки, их тренеры. А ведь у них идут соревнования!

- Зачем вы все время выбегаете к ним на бортик после финалов? Похоже на самопиар.
- У нас очень теплые отношения. Это ведь четвертое поколение синхронисток, с кем я общаюсь. Комментирую вид спорта уже лет 15. Я тогда был единственным журналистом в стране, кто называл нашу группу целиком. Обычно говорили: «Победила Россия». И плевать, кто выступал в команде. Я же старательно упоминал фамилии. Люди это ценят, поверьте. А с олимпийской чемпионкой Ольгой Васюковой мы сейчас вообще коллеги.

«ПРЫЖОК СОЛДАТИКОМ»

- А есть спортсмены, с кем у вас плохие отношения?
- Ни с кем! Вообще, никогда. Есть люди, с кем я общаюсь. Есть те, кто мне рады.

- Вячеслав Малафеев хотел подать на вас в суд. Павел Ростовцев плевался в аэропорту.
- Я не помню ничего. А со Славой мы сейчас дружим. Выходили вместе в эфир на Кубке конфедераций. Подписаны друг на друга в инстаграме. Сделали с ним много проектов: например, «Мое советское детство». А что мы, будем ворошить старое?

- Вы приехали в Будапешт со «Славянского базара», где были ведущим?
- Да, причем без багажа. Я летел из Минска, и вещи застряли в Варшаве. Впервые за много лет сам стирал белье. Это потрясающие чувства! Удалось купить зубную пасту, щетку, но не было расчески. А пятерня на что? И самая лучшая подушка – это рука.

- Тяжело переключаться с шоу-бизнеса на спорт?
- Нет. А что здесь тяжелого? Это моя жизнь, и я готовлюсь часами к эфирам. Звоню тренерам, в том числе бывшим. Знаю все о прыжках, о ребятах, об их программах, всякие подробности. Я так глубоко в теме, что для сюжета совершал синхронные прыжки с Дмитрием Саутиным. Я два раза сиганул с десятиметровой вышки! Солдатиком в институте физкультуры. Имею полное право комментировать этот вид! Меня многие прыгуны учили, включая Глеба Гальперина – дважды чемпиона мира, моего товарища по хэви-металлу. У него своя группа, он играет каверы Metallica, я бы даже хотел к нему присоединиться как барабанщик. 

Окончание следует…

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