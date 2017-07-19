Глушаков и похороны игры. Колонка Михаила Борзыкина

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о резком спаде в игре лучшего футболиста прошлого сезона.

Еще на Кубке конфедераций было видно, что Глушаков устал – от длинного сезона, серии ключевых матчей и безумного напряжения чемпионской гонки. Последние силы он отдал в ту самую ночь, лучшую ночь в жизни, когда пел и пил у стадиона, наслаждаясь тем, что Вселенная вращается вокруг него. А наутро вместе с головной болью пришло осознание, что вчерашнее – уже история, и все надо начинать сначала, заново копить силы и эмоции. Воткнул было в розетку зарядное устройство – а электричества нет. Черчесов отключил.

На турнире сборных Глушаков выглядел изнуренным, выхолощенным, обесточенным. Он из тех футболистов, что больше других зависят от физических кондиций. Он не художник, как тот же Широков, который мог ходить по полю пешком и раздавать острые передачи, – а командный energizer, который благополучно функционирует, только пока есть энергия. Все козыри происходят от «физики», благодаря которой можно выполнять объем работы, необходимый для исполнителя роли box-to-box. Нет сил – нет ничего. Не только козырей.

Причем в случае с Глушаковым все еще хуже. В нем как будто что-то сломалось. Ведь брак в передачах только лишь усталостью не объяснить. Сколько нужно сил, чтобы сделать точный пас на десять метров? Для профессионала, который всю жизнь играет в футбол. В трех матчах Кубка конфедераций Денис потерял мяч 12 раз – и это худший показатель в команде. И если осенью и весной хавбека узнавали по могучим ударам по воротам, то теперь его главная «фишка» – чудовищные обрезы, объяснения которым нет.

Глушаков не просто рано устает – он уже выходит на поле обессиленным. И бережет себя, избегая единоборств, рывков и прочих энергозатратных технико-тактических приемов. В матче с «Динамо» он не выиграл ни одного единоборства, что вообще уникально, тем более для опорника. И не сразу скажешь, что хуже: ноль выигранных дуэлей или то, что за 90 минут их было всего шесть? А еще Глушаков привез первый гол – конечно же, после фирменного обреза. И в целом был худшим. Кошмарная игра опорника выглядит вот так.





Первый гол «Динамо» после ошибки Глушакова. Скриншоты с телеканала «Матч ТВ»



Смущает и само объяснение спада игры Глушакова. Целый год без отпуска. Лучший сезон в карьере. Устал. Устал. Устал. А тут еще сборная! Все вроде бы так. И даже цифры не нужны – чисто визуально лучший футболист прошлого сезона напоминает участника марафона, которого после финиша попросили пробежать еще такой же круг почета. Но в курсе ли вы, что в этом году Денис сыграл всего 18 матчей? Для сравнения Роналду – 34. И почему-то не кажется, что на старте нового сезона Криштиану предстанет полуживым.

Ну ладно, чего гадать. Проблема налицо. Что делать «Спартаку»? По-хорошему, конечно, надо дать футболисту отдохнуть, если так можно назвать ссылку на скамейку запасных. Есть Тимофеев, который давно тренируется с основой, посещает зимние и летние сборы – и, надо сказать, производит приятное впечатление. Даже если он и не готов полностью для основы, хуже, чем сейчас, наверное, не будет. Зато Глушаков получит передышку, и появится надежда, что к осени он все же успеет зарядиться. Это «Спартаку» ох как нужно.