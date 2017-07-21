«Харламов Трофи-2017»: кто за кого голосовал (выборщики)

Евгений Малкин – лучший российский хоккеист мира! Лауреат «Харламов Трофи»-2017

Шорт-лист игроков в 2017 году

Вратари

1. Сергей Бобровский («Колумбус»)

2. Андрей Василевский («Тампа-Бей»)

3. Василий Кошечкин («Металлург» Мг)

4. Илья Сорокин (ЦСКА)

5. Александр Еременко («Динамо» М)

Защитники

6. Виктор Антипин («Металлург» Мг)

7. Антон Белов (СКА)

8. Владислав Гавриков («Локомотив»)

9. Никита Зайцев («Торонто»)

10. Богдан Киселевич (ЦСКА)

11. Дмитрий Орлов («Вашингтон»)

12. Иван Проворов («Филадельфия»)

Форварды

13. Сергей Андронов (ЦСКА)

14. Артем Анисимов («Чикаго»)

15. Никита Гусев (СКА)

16. Евгений Дадонов (СКА)

17. Павел Дацюк (СКА)

18. Данис Зарипов («Металлург» Мг)

19. Кирилл Капризов («Салават Юлаев»)

20. Илья Ковальчук (СКА)

21. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)

22. Никита Кучеров («Тампа-Бей»)

23. Евгений Малкин («Питтсбург»)

24. Сергей Мозякин («Металлург» Мг)

25. Александр Овечкин («Вашингтон»)

26. Артемий Панарин («Чикаго»)

27. Александр Радулов («Монреаль»)

28. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

29. Владимир Ткачев («Ак Барс»)

30. Вадим Шипачев (СКА)

ВЫБОРЩИКИ

I. Валерий Брагин

1. Малкин

2. Бобровский

3. Панарин

«Женя Малкин завоевал два Кубка Стэнли подряд, здорово отыграл плей-офф. Среди наших – он лучший в этом сезоне. Однозначно!»

II. Павел Буре

1. Малкин

2. Мозякин

3. Бобровский

«Евгений взял Кубок Стэнли, набрал больше всех очков. Очень хорошо играл на протяжении всего плей-офф. Мозякин побил все рекорды, великолепно выступает на протяжении многих лет. Бобровский вытащил «Коламбус» в плей-офф, это дорогого стоит».

III. Вячеслав Быков

1. Малкин

2. Радулов

3. Шипачев

«Малкин очень хорошо представил Россию на клубном уровне на международной арене, взяв второй Кубок Стэнли за два последних сезона. Радулов стал героем не только в ЦСКА, но и в «Монреале». Это показатель его класса. Шипачев – лидер в СКА и сборной, большой мастер, который не просто так подписал контракт с «Вегасом».

IV. Алексей Касатонов

1. Малкин

2. Мозякин

3. Еременко

«Малкин – безоговорочно лучший. Взял Кубок Стэнли, стал лучшим бомбардиром плей-офф. Явный претендент на «Конн Смайт Трофи». Даже спорить не о чем!

Мозякин собрал все номинации на церемонии КХЛ, побил рекорды, обогнав даже великого Михайлова. Феноменальный сезон! Сильнейший игрок в России.

Третье место… Извиняюсь перед Сережей Бобровским, который взял ценнейший приз «Везина Трофи». Вратарь – это половина команды, особенно в «Коламбусе». Но я ставлю третьим Александра Еременко из «Динамо». Его вклад еще больше, чем у Бобровского в НХЛ. Саша вернулся на свой уровень после травмы. Хочется ему пожелать, чтобы и следующий сезон получился сильным. Вообще я часто видел Еременко, бывал на многих матчах «Динамо» в «ВТБ Ледовом дворце», который стал вторым домом для «Легенд хоккея» и для меня».

V. Александр Кожевников

1. Малкин

2. Кузнецов

3. Мозякин

«Малкин удачно провел сезон. Вообще он – великий. Даже спорить не о чем. Кубок мира? Да нормально сыграл! Или вы хотите, чтобы он по пять голов забивал? Женя делал все, что мог – и все равно выделялся».

VI. Всеволод Кукушкин

1. Панарин

2. Мозякин

3. Малкин

«Артемий Панарин неплохо показал себя в регулярном чемпионате НХЛ, стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. Вообще парнишка прогрессирует!»

VII. Игорь Куперман

1. Бобровский

2. Малкин

3. Кучеров

«Бобровский, без сомнений, на данный момент является лучшим вратарем мира. Благодаря его игре сборная России достойно выступила на Кубке мира, а «Коламбус» провел отличный сезон. С таким блестящим голкипером можно многое выиграть!»

VIII. Игорь Ларионов

1. Малкин

2. Бобровский

3. Проворов

«Малкин – лучший по игре, стабильности и конечному результату».

IX. Борис Майоров

1. Малкин

2. Мозякин

3. Кучеров

«Малкин здорово себя проявил в плей-офф – стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли. А это не так просто! Матчи там гораздо напряженнее…

Евгений всегда на уровне. Очень нестандартный и креативный форвард, который работает по всей зоне атаки и везде опасен. Хорош в подыгрыше, работе на партнера. Но если ситуация потребует, может решить исход опасного момента и лично. Плюс Малкин всегда прекрасно подготовлен физически и прекрасно скоординирован».

X. Борис Михайлов

1. Малкин

2. Бобровский

3. Мозякин

«Амплуа Малкина – центральный нападающий, а с ними у нас дефицит. Он и справа выходит, и в защите отрабатывает, и разыгрывающий хороший. Сам умеет забивать. Малкин – хоккеист без слабых мест».

XI. Владислав Третьяк

1. Малкин

2. Овечкин

3. Мозякин

«Все трое в этом году были лидерами своих команд. Стали заметными фигурами, поэтому все достойны. Малкин весь сезон провел ровно, выиграл Кубок Стэнли».

XII. Вячеслав Фетисов

1. Малкин

2. Бобровский

3. Белов

«Евгений Малкин завоевал третий Кубок Стэнли в карьере. Таких людей в нашем хоккее совсем не много».

XIII. Александр Якушев

1. Малкин

2. Василевский

3. Бобровский

«Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф и завоевал третий Кубок Стэнли. Его достижения говорят сами за себя».



