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Малкин – лучший российский хоккеист мира! Лауреат «Харламов Трофи»-2017

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Малкин
Евгений МалкинФото: Gettyimages.ru

Председатель Центральной избирательной комиссии «Харламов Трофи» рассказывает, как проходило голосование, и почему победил Малкин.

В этом голосовании не было интриги. Евгений Малкин сразу же вырвался вперед и едва не обогнал всех конкурентов на один круг – была вероятность, что отрыв от второго места составит фантастические 100 очков.

Голосование проходило в пяти панелях. Первая – выборщики. Это люди, которые выбирают кандидатов в Зал славы отечественного хоккея, в Зал славы в Торонто (Игорь Ларионов), определяют топ-100 лучших игроков в истории НХЛ (Игорь Куперман). Очень авторитетная бригада!

В их опросе Малкин собрал 36 баллов (11 первых мест), оторвавшись от Бобровского (13/1) и Мозякина (11/0).

Вторая панель – легенды хоккея, наши заслуженные и уважаемые ветераны. Тут тоже Малкин одержал безоговорочную победу (28/9), опередив Бобровского (12/2) и Мозякина (9/0).

Третья панель – руководители клубов КХЛ, генеральные менеджеры и тренеры. Сами понимаете, опросить команды НХЛ нам было бы проблематично. Но считайте это своеобразным бонусом нашей лиге. Потому что Малкин снова занял первое место (28/8), но вот Мозякин отстал ненамного (21/3). И получил такой отрыв от Бобровского (10/2), который вывел его на итоговое второе место.

Четвертая панель – акулы пера, пишущая пресса. Мы гордимся, что здесь представлено девять ведущих СМИ нашей страны. И конечно, есть отдельный пул журналистов «Советского спорта». Так вот, Малкин – тоже абсолютный фаворит (33/8), оставивший далеко позади Бобровского (14/1) и Мозякина (10/2).

Пятая панель – телевизионная пресса. Тут мы видим восемь СМИ. И здесь тоже Малкин побеждает нокаутом (28/8), опережая Бобровского (15/2) и Мозякина (15/2).

Заметили? Одни и те же хоккеисты входили в тройку по разным версиям. И везде доминировал Малкин. Как ни крути, он – лучший российский хоккеист мира.

Нет никаких сомнений!

«Харламов Трофи-2017»: кто за кого голосовал (выборщики)

«Харламов Трофи-2017»: кто за кого голосовал (легенды)

«Харламов Трофи-2017»: кто за кого голосовал (руководители)

«Харламов Трофи-2017»: кто за кого голосовал (акулы пера)

«Харламов Трофи-2017»: кто за кого голосовал (ТВ)

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