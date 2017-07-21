«Харламов Трофи-2017»: кто за кого голосовал (легенды)

Евгений Малкин – лучший российский хоккеист мира! Лауреат «Харламов Трофи»-2017

ЛЕГЕНДЫ

I. Сергей Гончар

1. Малкин

2. Кучеров

3. Бобровский

«Достижения Евгения Малкина говорят сами за себя».

II. Валерий Каменский

1. Малкин

2. Мозякин

3. Бобровский

«Евгений стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Дольше всех играл в хоккей среди российских хоккеистов – аж до самого июня. Показал очень высокие результаты, став лучшим бомбардиром плей-офф».

III. Федор Канарейкин

1. Малкин

2. Кучеров

3. Панарин

«Евгений в третий раз выиграл Кубок Стэнли. Стал лучшим бомбардиром плей-офф. Очень достойный лауреат!»

IV. Дарюс Каспарайтис

1. Малкин

2. Василевский

3. Орлов

«Потому что сын Малкина носит одежду Livly – это наш семейный бренд Каспарайтисов».

V. Игорь Кравчук

1. Бобровский

2. Зайцев

3. Малкин

«Сергей Бобровский очень сильно провел сезон. И об этом говорят результаты «Коламбуса» в регулярном чемпионате».

VI. Данила Марков

1. Малкин

2. Панарин

3. Василевский

«Два Кубка Стэнли за один календарный год, лучший бомбардир плей-офф. Этим все сказано. Панарин второй раз сильно выступил в регулярном чемпионате НХЛ. Василевский же своей игрой заслужил доверие руководства «Тампы» и стал первым номером в команде, а также здорово проявил себя на чемпионате мира».

VII. Алексей Морозов

1. Малкин

2. Бобровский

3. Кучеров

«Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф, завоевал Кубок Стэнли. Я вообще думал, что ему дадут «Конн Смайт Трофи» как самому ценному игроку. Вручили Кросби, но Малкин на этот приз наиграл».

VIII. Андрей Николишин

1. Малкин

2. Мозякин

3. Кучеров

«Результат налицо – тут даже не обсуждается. Третий Кубок Стэнли, лучший бомбардир плей-офф. Разве этого мало?»

IX. Александр Пашков





1. Бобровский

2. Кучеров

3. Орлов

«Сергей – стабильный. И у него очень жесткая конкуренция. Но для меня это игрок, который не зависит от партнеров. Он любую команду тащит. Мастер высокого класса».

X. Василий Первухин

1. Белов

2. Мозякин

3. Овечкин

«Антон Белов хорошо выстрелил в чемпионате, здорово помог СКА в борьбе за Кубок Гагарина. И в сборной пластался в меньшинстве, был полезен в большинстве. Стал капитаном после травмы Мозякина».

XI. Виктор Шалимов

1. Василевский

2. Мозякин

3. Панарин

«Василевский очень здорово сыграл на первенстве мира. У нас растет надежный вратарь».

XII. Сергей Федоров

1. Малкин

2. Кошечкин

3. Андронов

«Женя завоевал два Кубка Стэнли, в обоих розыгрышах претендовав на звание лучшего игрока плей-офф. Он не только здорово провел регулярный чемпионат, но и сыграл решающую роль в розыгрыше Кубка Стэнли. Я думаю, с Малкиным у «Питтсбурга» есть все шансы взять третий кубок подряд в следующем году».

XIII. Алексей Яшин

1. Малкин

2. Бобровский

3. Мозякин

«Прекрасно, что Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф. Замечательно играл вместе с Кросби, взял свой третий Кубок Стэнли с «Питтсбургом». Да, пропускал из-за травм какие-то матчи в регулярке, но в целом по сезону – заслужил!»



