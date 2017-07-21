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«Харламов Трофи-2017»: кто за кого голосовал (акулы пера)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вячеслав Панин
Вячеслав ПанинФото: «Советский спорт»

Евгений Малкин – лучший российский хоккеист мира! Лауреат «Харламов Трофи»-2017

АКУЛЫ ПЕРА

I. Алексей Белов (Sports.ru)

1. Малкин
2. Бобровский
3. Кучеров

«В этом году у Малкина нет конкурентов. Третий в карьере Кубок Стэнли, и второй подряд. Его прокатили с местом в топ-100 игроков в истории НХЛ, прокатили с «Конн Смайт Трофи» (один за два года уж точно заслужил), но с этой наградой будет все по-другому».

II. Сергей Демидов (NHL.com/ru)

1. Малкин
2. Бобровский
3. Кучеров

«Третий Кубок Стэнли и второе в карьере звание лучшего бомбардира плей-офф НХЛ сделали Малкина лучшим действующим российским хоккеистом – и одним из лучших в истории».

III. Владимир Дехтярев («Спорт FM»)

1. Малкин
2. Бобровский
3. Мозякин

«Малкин еще раз доказал, что он – один из сильнейших хоккеистов в мире. Его игра в плей-офф показала, что он – форвард с большой буквы. Три Кубка Стэнли и вновь лучший бомбардир плей-офф – комментарии излишни».

IV. Владислав Домрачев («Советский спорт»)


1. Мозякин
2. Малкин
3. Бобровский

«Мозякин в 36 лет забивает 50 с гаком голов. Это аномальное, удивительное явление. К тому же «Магнитка» вышла в финал Кубка Гагарина».

V. Михаил Захаров («Авторадио»)

1. Малкин
2. Панарин
3. Василевский

«Три Кубка Стэнли у Малкина – это дорогого стоит. Он безоговорочно на первом месте. Панарин и Василевский – два героя чемпионата мира. А сборная страны для нашего болельщика всегда ближе, чем «Везина Трофи».

VI. Василий Конов («Р-Спорт»)

1. Малкин
2. Зарипов
3. Кучеров

«Третий Кубок Стэнли и лидерство в «Питтсбурге» говорят сами за себя. Малкин без вариантов – номер один в российском хоккее».

VII. Павел Лысенков («Советский спорт»)

1. Малкин
2. Панарин
3. Бобровский

«На Кубке мира и чемпионате мира случились поражения в полуфиналах. И только Малкин смог выиграть на международной арене что-то глобальное – Кубок Стэнли. Да еще стал лучшим бомбардиром плей-офф. Это очень круто».

VIII. Вячеслав Панин («Советский спорт»)

1. Мозякин
2. Малкин
3. Бобровский

«Так играть в 36 лет, как Сергей Мозякин – это фантастика».

IX. Павел Панышев («Чемпионат»)

1. Кучеров
2. Малкин
3. Зайцев

«Кучеров – лучший российский снайпер и бомбардир регулярного чемпионата НХЛ. Человек, с мизерной по меркам игрока его уровня зарплатой, едва ли не в одиночку тащивший «Тампу» в плей-офф после травмы Стэмкоса. «Молниям» не хватило немного, но Кучеров выжал из себя максимум. Никита сильно вырос в профессиональном плане. Он стал звездой НХЛ, но продолжает работать над собой. Сильно провел чемпионат мира в Кельне».

X. Дмитрий Пономаренко («Советский спорт»)

1. Малкин
2. Панарин
3. Мозякин

«Малкин вновь подтвердил высокий уровень нашего хоккея. Выиграть Кубок Стэнли - неплохо. Взять его в третий раз за карьеру - очень хорошо. Стать при этом лучшим бомбардиром плей-офф и внести самый весомый вклад в победу команды - супер!».

XI. Игорь Рабинер («Спорт-Экспресс»)

1. Малкин
2. Бобровский
3. Кучеров

«Шикарный плей-офф, в котором Малкин стал лучшим бомбардиром, в совокупности со вторым Кубком Стэнли за два года и третьим – в карьере говорят сами за себя. Лучший российский центрфорвард вышел на проектные мощности тогда, когда это было больше всего надо. Подвиги Бобровского и Кучерова в регулярке, первого – на Кубке мира, а второго – на чемпионате мира, тянут на второе и третье места. Ну а победитель получает все».

XII. Виталий Славин («Советский спорт»)

1. Бобровский
2. Мозякин
3. Малкин

«Провел великолепный сезон, который начался в сентябре с Кубка мира. Благодаря Бобровскому скромный «Коламбус» установил клубные рекорды по победам (50), очкам (108) и длине победной серии (16 матчей), что лишь на одну победу меньше абсолютного рекорда НХЛ, установленного «Питтсбургом». Именно ему, будущему победителю Кубка Стэнли, «Блю Джекетс» уступили в плей-офф».

XIII. Владислав Уткин (ТАСС)

1. Кучеров
2. Малкин
3. Проворов

«Казалось бы, Женя Малкин в этом году – наше все. Однозначно лучший российский хоккеист в мире. Но у Малкина был в сезоне Кросби, а у Кучерова не было Стэмкоса. Кучеров тянул один на себе «Тампу», а также был одним из лучших в составе сборной России на чемпионате мира. Сборная есть сборная. Именно ей всегда измерялось величие того или иного хоккеиста в России».


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