«Харламов Трофи-2017»: кто за кого голосовал (ТВ)

Наталья Кларк

Евгений Малкин – лучший российский хоккеист мира! Лауреат «Харламов Трофи»-2017

ТВ

I. Алексей Бадюков (Матч ТВ)

1. Бобровский

2. Мозякин

3. Малкин

«Сергей Бобровский на Кубке мира очень здорово тащил нашу сборную. Получил вторую в карьере «Везина Трофи». Заслужил этот приз!»

II. Дмитрий Губерниев (Матч ТВ)

1. Малкин

2. Бобровский

3. Капризов

«Просто Малкин лучше других играет в хоккей».

III. Виктор Гусев (Первый канал)

1. Мозякин

2. Панарин

3. Малкин

«Мозякин – самодостаточный и по-настоящему классный хоккеист, подтвердил свой высокий уровень в этом сезоне, в том числе и удивительными статистическими рекордами. Не получи он травму на чемпионате мира, судьба нашей сборной вполне могла быть другой».

IV. Александр Гуськов (Матч ТВ)

1. Малкин

2. Мозякин

3. Бобровский

«Евгений Малкин добился того, что мало кто делал. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Извините, но четырехкратных у нас в России нет».

V. Наталья Кларк (Матч ТВ)

1. Малкин

2. Василевский

3. Дадонов

«Третий Кубок Стэнли – это большой успех Малкина. Такого добивались только Федоров, Брылин, Ларионов как игроки. Очень круто, что Женя попал в этот список».

VI. Александр Кузмак (Первый канал + Спорт ФМ)

1. Малкин

2. Кучеров

3. Кузнецов

«Выбор очевиден. Малкин – объективно сильнейший хоккеист России, по совокупности качеств и побед».

VII. Дарья Миронова (Матч ТВ)

1. Бобровский

2. Капризов

3. Радулов

«Наверняка, выиграет Малкин, но это не оригинально! А вот то, что уже сотворил Бобровский – гениально и эксклюзивно! Бобровский стал первым и единственным российским вратарем, завоевавшим «Везину». Причем сделал это два раза!

Если уж великий хоккейный философ Игорь Захаркин весь прошлый сезон возлагал большие надежды на Капризова, то все мы должны поверить в светлое будущее этого ловкого и проворного нападающего. За прошедший сезон он получает пять с минусом. Минус, чтобы не зазнался!

Радулов провел уверенный сезон в НХЛ, вел себя скромно, командную дисциплину соблюдал, сплетни и давление выдержал. Большего и не надо!»

VIII. Павел Садков (КП + «Телепрограмма»)

1. Малкин

2. Шипачев

3. Панарин

«С Малкиным все понятно - Кубок Стэнли стоит любого другого приза, кроме Олимпиады. А он к тому же был одним из лидеров команды. Парень творит историю, дай Бог ему и четвертый Кубок Стэнли взять!»

IX. Роман Скворцов (Матч ТВ)

1. Малкин

2. Бобровский

3. Мозякин

«Кубок Стэнли и титул лучшего бомбардира плей-офф НХЛ – что может быть круче, даже с учетом игры бок о бок с лучшим хоккеистом мира? Этому уровню нужно соответствовать.

Бобровский – человек-стена, позволяющий партнерам раскрывать их лучшие качества и дающий право на ошибку в обороне.

Мозякин дал свою звонкую фамилию практически всем рекордам по эту сторону Большой Атлантической Лужи. Его спортивным долголетием и невероятной стабильностью нельзя не восхищаться. Дай Бог пройти по его стопам Панарину и Кучерову, за которых хотелось бы голосовать как минимум в следующей пятилетке».

X. Дмитрий Федоров (Матч ТВ)

1. Малкин

2. Бобровский

3. Мозякин

«Впечатлило, что Малкин и лучший бомбардир, и главный штрафник Кубка Стэнли. Подобного в НХЛ не случалось 70 пресных лет. Он игрочище и в то же время боец, готовый дать острастку сопернику, что бесценно. О его значимости говорит тот факт, что он забивал в трех победных матчах финала».

XI. Сергей Федотов (Евроспорт)

1. Кучеров

2. Малкин

3. Бобровский

«Малкин был великолепен в плей-офф, но Кучеров провел выдающийся сезон, став лучшим бомбардиром и снайпером среди россиян. И непопадание в плей-офф его «Тампы» нисколько не уменьшает его нынешнюю роль не только в клубе, но во всей лиге».

XII. Андрей Шестаков (Life78)

1. Малкин

2. Кучеров

3. Мозякин

«Малкин выиграл свой третий Кубок Стэнли, стабильно провел сезон. Кучеров доказал, что необязательно иметь великолепные физические данные для успешной игры в НХЛ. Мозякин – а кто в обозримом будущем замахнется на его рекорды?!»

XIII. Александр Ткачев (Матч ТВ)

1. Малкин

2. Мозякин

3. Бобровский

«Достижения Малкина не оставляют альтернативы. Он не только завоевал второй подряд Кубок Стэнли с «Питтсбургом», но и был одним из реальных кандидатов на звание MVP плей-офф. И даже если в чьих-то глазах Евгений уступает в некоей звездности Александру Овечкину, то, с точки зрения самой игры, именно Малкин – лицо российского хоккея в НХЛ.

Мозякин продолжает коллекционировать призы и звания, одно краше другого. Но дело не в наградах и рекордах. Сергей – лучший игрок КХЛ не только этого сезона. Он фактически единственная долгоиграющая суперзвезда на протяжении всей истории лиги. Ее главное достояние, продолжающее демонстрировать сильнейшую игру по нашу сторону хоккейного океана.

Бобровский уже давно безоговорочно первый номер сборной, но наконец-то ему удалось совместить это и с удачной игрой за клуб. «Коламбус» пробился в плей-офф во многом благодаря Сергею, отыгравшему здорово как за сборную на Кубке Мира, так и за «Коламбус» в чемпионате, где временами выступал практически без перерывов».



