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Кто такой Марио Пашалич, который может перейти в «Спартак» (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Марио Пашалич
Марио ПашаличФото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассказывает о потенциальном новобранце красно-белых.

Нет смысла отвечать на вопрос, нужен ли Пашалич «Спартаку». Ответ дали «Монако» и «Милан», где этот хавбек был основным игроком, и «Челси», его купивший, – тоже. Не самые последние европейские клубы. Разумеется, аренда этого хорвата усилит состав и игру. Тем более, как говорят у подъезда, инициатива исходила от Массимо Карреры.

Пашалич – многофункциональный игрок средней линии, чистого опорного не играет, а располагается чуть выше и чаще левее. Box-to-box, хотя и с акцентом на атаку. Или просто в атаке у него получается лучше; атакующая игра всегда выразительнее оборонительной. По расположению в расстановке и маневрам очень напоминает Зобнина, который в прошлом сезоне был фланговым хавбеком лишь условно (кроме тех матчей, когда исполнял латераля), а на деле играл центрального полузащитника в обороне и инсайда в атаке.

Умеет многое. Достаточно универсален – настолько, чтобы закрыть практически любую позицию в полузащите. Есть скорость. И классный последний пас. Правда, вместе эти два качества не всегда уживаются – на скорости совершает многовато ошибок. Но передача из глубины после приема мяча – очень важный навык.

Вынослив, что и так понятно, учитывая его роль. Часто оказывается в чужой штрафной площади, то есть успевает везде. Удар довольно средний, совсем не глушаковский, да и бьет он с дальней дистанции редко. Хотя этот компонент всегда шел в качестве бонусной опции. Куда важнее аналитическое мышление, видение поля и борьба в атаке. В отличие от борьбы в обороне. Вроде бы и там, и там борьба, но одно он умеет, а другое не очень.

Слабая сторона – разрушение. На одном из видео собрана нарезка его игры один в один. Вывод однозначный – чистого разрушителя играть не может, за спиной всегда должен кто-то быть. Впрочем, вряд ли его рассматривают как опорника – есть Фернандо. Хавбеки box-to-box помимо разрушения должны заниматься и другими делами. На мой взгляд, у них три основные функции. Первая – давать объем. Вторая – быть связующим звеном между обороной и атакой (отвечать за доставку мяча). Третья – создавать необходимую плотность в средней линии. То, чего не было у «Спартака» в последнем матче.

Это идеальная фигура для модели 4–3–3. Уже вижу квартет защитников, трио хавбеков Фернандо – Пашалич – Глушаков в средней линии и триумвират форвардов впереди. Каррера практиковал 4–3–3 в прошлом сезоне, правда, только в нескольких матчах. Но сейчас итальянец, такое ощущение, хочет вернуться к этому построению, да не хватает одной детали. Квартет защитников есть, Зе Луиш, Адриано и Промес на месте, а вот в центре нет третьего классного исполнителя. А нет его – нет и необходимой плотности. Поэтому Промес и Адриано (Мельгарехо) вынуждены чересчур много отрабатывать в обороне, что вредит атаке. И даже это не помогает – средняя линия проваливается на радость динамовской банде.

Пашалич – именно то, что нужно «Спартаку». Плохо, конечно, что хорват в отборе совсем не Вернблум, но этот недостаток он компенсирует другими качествами: универсализмом, выносливостью, культурой паса, пониманием игры. Второй Зобнин. С той лишь разницей, что Роман в отборе-то как раз очень даже хорош. И вообще хорош везде и во всем.

О том, что «Спартак» ничем не рискует, уже написали другие. Деньги Леонида Федуна останутся целы. (Это самое главное, можем спать спокойно.) А команда получит реальное усиление к Лиге чемпионов.

Сравнительная характеристика

Передачи

Удары

Скорость

Единоборства в атаке

Игра 1 в 1 в обороне

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