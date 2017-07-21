Андрей Кузнецов: Парни не понимают, почему девушки ополчились на Шарапову

Россиянин Андрей Кузнецов вышел в полуфинал турнира ATP в шведском Бостаде – вчера он нанес поражение аргентинцу Диего Шварцману. А накануне дал интервью «Советскому спорту».

«ИНОГДА ЖИВУ В ГОСТЯХ У РУБЛЕВА»

Лето, море, блондинки – это не только особняк Хью Хефнера, но и турнир в шведском Бостаде. Почти полмиллиона евро (482 060 – если быть точным) стоит на кону, и среди тех, кто настроился на победу – 26-летний россиянин Андрей Кузнецов. Мы встретились с ним после очередного матча. Но не на корте - в тренажерном зале.

- Вы наверное на корте не набегались, раз в тренажерный зал отправились сразу после матча?

- Вовсе нет. Это обычная заминочная программа, которую я всегда делаю после каждого матча и тренировки. Десять минут велосипеда - надо кровь прогнать, чтобы не застаивалась. Кручу на самом легком уровне, потом растяжка.

- Помогает?

- Это уже как ритуал, которому следуешь, может, даже где-то психологически. Чтобы сказать себе: «Я сделал все, что требовалось, теперь можно расслабиться и отдыхать». Конечно я не буду себя чувствовать намного хуже, если сачкану, но правильный режим может добавить те два-три процента, которые в равных матчах бывают необходимы для победы.

- Как оцениваете свою форму?

- После травы были проблемы с уверенностью – подготовка прошла не на должном уровне и выступил я неважно. Проиграл на Уимблдоне в первом круге Карену Хачанову и сразу полетел в Барселону, готовиться к грунту. Провел там несколько дней, набрал физическую и техническую форму.

- Было с кем?

- Конечно. Тренировался с Гало Бланко, тренером Карена. По турнирам со мной ездит другой испанец, Хосе Чека, поскольку у Гало в приоритете Хачанов. Но при возможности он и мне помогает. Есть детали, которые Бланко очень хорошо видит и корректирует.

- Как давно вы там тренируетесь?

- После Майами стал регулярно приезжать. До Бостада тренировался с Кареном и Рублевым, у них в Барселоне постоянная база. Наша федерация тенниса заключила с местной Академией прямой контракт. Если бывают проблемы с проживанием - место ведь курортное, а сейчас сезон, – иногда живу у Рублева.

«ВЫИГРАЛ У РОДЖЕРА ТАЙ-БРЕЙК НА ТРЕНИРОВКЕ»

- Посмотрели Уимблдонский финал?

- Не весь, если честно. Здесь весь день шел дождь, состояние было сонным, и я засыпал на некоторых геймах. Не потому, что финал был неинтересным... Хотя Чилич нервничал и видно было с самого начала, что Федерер победит.

- Чемпиону скоро 36 лет исполнится.

- Остается только им восхищаться! В таком возрасте выиграть Уимблдон, не отдав ни сета. За весь год проиграл только два матча - Донскому и Хаасу. О таком можно лишь мечтать!

- Вы с Федерером пересекались на корте?

- Знаете, мне уже 26 лет, я со всеми топовыми игроками и тренировался, и матчи играл, а вот с Федерером не пересекался ни разу. Так было до Галле, где ко мне подошел его тренер - Иван Любичич - и спросил, не хочу ли я с Роджером поиграть? Я ответил: «Конечно!» Тренировка получилась минут на 45-50, у него легкий день был. Мы просто поиграли с отскока, слета, подачу и сыграли тай-брейк.

- Кто выиграл?

- На самом деле я, - смеется Андрей. - Но это известный факт - на тренировках Федерер не упирается. Он делает какие-то свои вещи. До этого с ним тренировался Хачанов, у них более долгий спарринг получился: провели полтора сета. Карен выиграл первый и вел с брейком во втором.

- Какой он человек, Роджер? Все-таки, живая легенда!

- Первый раз мы пересеклись в 2013 году, я тогда только попал в сотню и приехать играть в Базель. Вряд ли он знал, кто я, но зашел в раздевалку, увидел меня, поздоровался. У нас есть в Туре люди, которые, выиграв пару турниров, перестают здороваться, мимо проходят, как будто и не знают, кто ты такой. Федерер явно не из их числа. Причем, меня удивляет - как он находит мотивацию, хотя побил уже все рекорды? С другой стороны, главное - это здоровье. Когда у тебя что-то болит, сложно себя подвигнуть на победы. Полгода паузы, которые взял себе Роджер в прошлом сезоне, были мудрым решением. Со стороны кажется, что он абсолютно здоров и даже сделал большой шаг вперед в физическом и техническом плане. Если есть полгода, можно улучшить игру и в 36 лет.

«НАДЕЮСЬ, ШАРАПОВА ВЕРНЕТСЯ НА ВЕРШИНУ»

- На только что прошедшем Уимблдоне семь игроков не доиграли матчи первого круга – антирекорд. Все такие больные-покалеченные?

- Это вопрос денег. Игроков тоже можно понять: ты честно работал, тренировался, играл турниры и по рейтингу попал на Уимблдон, а турниры «Большого шлема» – самый прибыльные для теннисиста. Иногда это просто вопрос выживания: проигравший первого круга Уимблдона получает 40 тысяч евро, на них можно дальше путешествовать несколько месяцев. Когда ты заслужил место в основе, но травмировался, то некоторые игроки, чтобы не потерять доход, действительно выходят на корт, заведомо зная, что не доиграют матч. Это серьезна проблема. С нынешнего года ATP сделало возможным для игрока сняться с турнира, не теряя призовых первого круга. Этим правом он может воспользоваться два раза в год. Считаю, это правильно. Таким образом ты также даешь второй шанс сыграть «лаки лузеру» - игроку, проигравшему в квалификационном турнире. Однажды на чемпионате Франции я стоял первым номером на место «лаки лузера», но никто не снялся, хотя я знал, что три человека сыграют максимум четыре-пять геймов и покинут корт. Так и вышло. Было, конечно, обидно.

- Почему не получилось получше подготовиться к траве?

- Были организационные дела в Москве, которые без меня не решались.

- Предложение девушке делали?

- Нет пока. Но были вещи, на которые пришлось потратить свое время.

- Как девушку зовут?

- Даша Левченко. Она - ведущая новостей на спортивном канале.

- Значит, за теннисные новости теперь не волнуемся. Вы же ей можете помочь?

- Я и помогаю, подсказываю периодически - какие-то вещи узнаю, естественно, раньше других. Если у нее есть время, она их вставляет. Так что новости на «Матч ТВ» периодически проходят от Андрея Кузнецова, - смеется Андрей.

- Как восприняли новость, что Марии Шараповой не дали «wild card« на «Ролан Гаррос»?

- Не понимаю тех, кто говорит, что она не должна получать приглашения на турниры. Я полностью поддерживаю Машу. Мое лично мнение: Шарапова получила слишком строгое наказание за незначительную оплошность. Она же не принимала всю жизнь какие-то стероиды. Очень многих, кто принимал мельдоний, простили, а ее - нет. Она уже полтора года не играла, наказание отбыла, и почему ей сейчас нельзя давать wild card на самые крупные турниры? Свой класс Шарапова доказала, дойдя на первом же турнире WTA до полуфинала. Зрители хотят ее видеть. И я ей желаю только самого лучшего - чтобы она поскорее вернулась на вершину.

- Это возможно в 30 лет?

- Не похоже, чтобы возраст ее напрягал. Думаю, при правильном календаре и небольшом везении, Маша к концу года будет в «сотне».

- Непонятно, почему почти все теннисистки на нее ополчились...

- Женщин сложно понять. Не я один - многие парни не понимают такого негативного отношения. Может, завидуют. Может боятся. Но Маша нравится зрителям больше других.