Анастасия Задорина: К форме юниорской сборной никогда не было столько внимания

Елена Замолодчикова и Анастасия Задорина Фото: «Советский спорт»

Основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина и двукратная олимпийская чемпионка Елена Замолодчикова побывали в гостиной «Советского спорта» и пообщались с корреспондентами нашего издания о форме для юниорской сборной России, «кастомизированных» чемоданах, планах компании ZASPORT, олимпийской форме для Пхенчхана-2018 и многом другом.

«РАДЫ, ЧТО НАШИ ТРУДЫ БЫЛИ ЗАМЕЧЕНЫ»

– Елена, вам уже удалось примерить форму, поделитесь впечатлениями.

– Елена Замолодчикова (ЕЗ): Форма очень комфортная, даже более удобная, чем майка, в которой я пришла изначально. Села просто идеально!

– Анастасия, с какими чувствами вы подходили к презентации вашей дебютной коллекции для юниорской сборной в рамках сотрудничества с ОКР? Критики не боялись?

– Анастасия Задорина (АЗ): Мы прекрасно знали, что презентация вызовет ажиотаж, будет много как положительных отзывов, так и отрицательных отзывов. Нас это не удивило, мы, наоборот, были рады, что наши труды были замечены и не прошли даром. К форме для юниорской сборной никогда не было приковано столько внимания. Поэтому пусть люди критикуют, привыкают к новому бренду, новому экипировщику, новой одежде, новому стилю. Мне очень приятно, что я смогла сделать так, чтобы люди обратили внимание на юниоров, которые развиваются на наших глазах и вырастают в спортсменов взрослой сборной.

– Расскажите о концепции этой коллекции.

– АЗ: За основу мы взяли серый цвет, плюс российский триколор, который раньше не использовался в таком объеме, как это сделал ZASPORT. Мы смогли его красиво вписать, выдержали пантоны цветов, чтобы синий не получился темнее, а красный – светлее, он не бьет в оранжевый. Мы подошли к этому очень ответственно. Почему серый цвет? Во-первых, серый – это очень модный цвет, который будет актуальным еще не один год. Плюс, я как дизайнер обращаю внимание, что юноши и девушки у нас абсолютно разные: цвет волос, комплекция, тип внешности, поэтому мы не можем нарядить всех в красное, зеленое или желтое. Это молодежь, которая борется за нашу страну, они должны выглядеть презентабельно в олимпийской деревне. Пусть лучше спортивные достижения ребят будут яркими, а не их одежда.

– Как относитесь к тому, что вас неизбежно будут сравнивать с предыдущим экипировщиком?

– АЗ: У нас молодая компания, которая идет в ногу со временем, мы подобрали очень креативную команду и постоянно смотрим в будущее. Поэтому мы абсолютно нормально относимся к тому, что нас кто-то с кем-то сравнивает – это их личное дело.

«ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ СПОРТСМЕНОВ – ДЛЯ МЕНЯ ГЛАВНОЕ»

– Какие отзывы от спортсменов вы получаете, когда вручаете экипировку?

– АЗ: Мы экипировали всех спортсменов и получили от них положительные отзывы, комментарии и пожелания. Для меня это самое главное, потому что им эту форму носить и представлять нашу страну на соревнованиях. В то же время, мне важно мнение и других людей, я принимаю любую критику, но самое главное, все же, отклики спортсменов. На начальном этапе создания коллекции я общалась с ребятами лично, мы также рассылали анкеты для того, чтобы изучить, какие бренды и цвета им больше нравятся, какие нюансы были в предыдущей форме, что бы они хотели изменить и т.д. Поэтому я думаю, что если не на 100 процентов осуществила их мечту, то на 98 уж точно. Носки у нас не красятся, одежда из хлопка, да с элементами эластана и полиэстера, но это для того, чтобы колени с локтями не оттягивались, вещи не мялись, потому что никто в Олимпийской деревне гладить ее не будет, плюс каждому выдали удобный чемодан. При этом наша продукция прошла огромное количество испытаний: мы и красили ее, и тянули, и резали, и стирали, отдавали в химчистку, испытывали на спортсменах в инновационном центре ОКР. Да, быть может и остались какие-то неучтенные нюансы, но у нас было всего три месяца на то, чтобы сделать эту одежду. Я горжусь своими дизайнерами и буду гордиться ими всегда.

– Три месяца – это достаточный срок для того, чтобы создать качественный продукт?

– АЗ: Я считаю, что оптимальный срок – это год, чтобы проработать каждую мелочь, выяснить мнение каждого спортсмена. Понятно, что всем не угодишь, но сейчас спортсмены меня благодарят, и я этому очень рада. Правильно сказала Елена Исинбаева – посмотрим, как будет выглядеть наша одежда после того, как ребята вернутся из Венгрии. И я обязательно узнаю их мнение, спрошу, какие были проблемы, и буду их исправлять.

– Всем очень понравилась идея с «кастомизированными» рисунками на чемоданах. Кто автор идеи?

– АЗ: Автором идеи была я, когда увидела, что чемоданы, которые мы изначально планировали вручать, выглядят достаточно скучно. И мы с командой ZASPORT внесли свой вклад, расписав каждый чемодан и пожелав нашим ребятам что-то лично от себя. Все это было сделано у нас на производстве, мы разложили чемоданы, взяли в руки маркеры и краски и начали рисовать. Я думаю, что получилось очень круто! В конце концов, это сделано для молодежи, почему нет? У меня самой в 12-13 лет был рюкзак, расписанный замазкой.

«ФОРМА ДОЛЖНА БЫТЬ УДОБНОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ»

– Елена, что вы думаете об этой коллекции компании ZASPORT?

– ЕЗ: В первую очередь, хотелось бы сказать спасибо Анастасии за то, что уделила внимание нашей молодежи, нашему будущему, потому что, как правило, они остаются на втором плане, позади основного состава, который всегда экипируют, поздравляют и везде принимают с помпой. Новая коллекция ZASPORT, безусловно, интересная, но я думаю, что все еще впереди. Мы будем с нетерпением ждать, что же еще придумает Анастасия. Я сама выступала на юношеских играх. Тогда к нам не было такого внимания и экипировка была минимальной. Я прекрасно помню свои эмоции и что для меня значила форма с надписью «Россия», - это огромная мотивация для молодых спортсменов.

– Какой должна быть форма?

– ЕЗ: Удобной и качественной, насколько это возможно, потому что удобство и качество, как правило, очень сложно сочетать.

– АЗ: Дело в том, что видов спорта очень много и требования для каждого из них разные. Мы не можем для каждой федерации сделать форму по индивидуальному заказу, поэтому стараемся учитывать все требования и сочетать их в одном продукте, чтобы спортсмену было удобно. Мы отшили 300 комплектов по 17 единиц в каждом – это серьезный труд. На вопрос: «почему отшили 300, а выдаете только 174?» есть простой ответ – нам нужен запас, до последнего не было понятно, сколько спортсменов от каждой федерации поедет и кто это будет. Таким образом, мы страхуем себя, поскольку понимаем, что решаем серьезную задачу для нашего спорта. Не стоит забывать, что у спортсменов не стандартные фигуры – у кого-то может быть верх одного размера, а низ другого, поэтому нужен выбор, чтобы была возможность комбинировать, а не выдавать всем один размер.

– ЕЗ: Очень здорово, что на это обратили внимание. Раньше никого в принципе не волновало, как форма будет сидеть на спортсмене: «у тебя S-ка - бери S-ку».

– АЗ: Плюс ко всему, в экипировочном центре сидят швеи, которые на месте могут что-то подогнать. В этом плане мы используем весь наш опыт, поскольку шили не только спортивную одежду и умеем работать с клиентами индивидуально.

– Создавая бренд ZASPORT, вы сразу ставили цель стать экипировщиком ОКР?

– АЗ: Нет, я даже не думала об этом. Просто всегда хотела создать российский спортивный бренд и понимала, что на рынке его просто нет. Это свободная, доступная ниша, которая интересна потребителю. Сейчас очень популярен ЗОЖ и спрос на спортивные товары велик.

– До подписания контракта с ОКР ваш бренд не был широко известен.

– АЗ: На рынке мы с 2011 года, работали со многими спортивными федерациями и командами, просто у нас никогда не было большой рекламной активности. Конечно, подписание контракта с ОКР – само по себе является серьезным PR-ом. И, безусловно, для меня большая честь - одевать наших олимпийцев!

«Я ВЕРИЛА В ZASPORT!»

– Это правда, что предложения на тендере оценивались, в первую очередь, с финансовой точки зрения?

– АЗ: Нет, конечно. В документах оговаривались различные аспекты: сколько твоя компания существует, что до этого делали, какие у вас были партнеры. Мы решили участвовать в тендере не просто так, не потому что нам вдруг захотелось шить олимпийскую форму. Там была масса моментов, которые нужно было показать, мы отнеслись очень серьезно к подаче заявки.

– Как вы узнали, что ZASPORT стал официальным экипировщиком? Вам просто позвонили и сказали: «поздравляем, Анастасия, вы выиграли!»?

– АЗ: Приблизительно так. Предварительно наша компания прошла огромное количество проверок в разных ведомствах, все было очень непросто. Поэтому когда 2 февраля Александр Дмитриевич объявил о том, что ZASPORT станет официальным экипировщиком олимпийской сборной, это стало большой неожиданностью. Я вообще узнала об этом, когда мне начали звонить представители прессы с просьбой прокомментировать новость. Сперва я не понимала, что от меня хотят, а потом узнала, что мы выиграли тендер.

– Насколько высоко вы оценивали свои шансы?

– АЗ: Трудно об этом говорить. Потому что когда тебе противостоят серьезные компании, которые имеют большой опыт в индустрии, тяжело на что-то рассчитывать заранее. Но я верила в ZASPORT, и мы сделали это.

– Как-то праздновали это событие?

– АЗ: Концепция нашей компании не предусматривает гуляний на широкую ногу. Мы сразу начали работать, потому что сроки поджимали с самого начала. После Кореи, когда отработаем первый серьезный олимпийский цикл, обязательно устроим праздник для нашей команды!

«ОЛИМПИЙСКУЮ ФОРМУ ПРЕДСТАВИМ В НОЯБРЕ»

– Работа над экипировкой олимпийской сборной к Пхенчхану идет?

– АЗ: Разумеется, она велась параллельно с созданием формы для юношеской команды и сейчас ведется. Для нас это был довольно сложный период, потому что приходилось сочетать работу над летним и зимним комплектами. В них разное количество позиций: для взрослой команды - больше 50, для юниорской всего 17. Плюс обувь – для нас это пункт номер один. Сама обувная колодка согласовывается минимум четыре месяца. После, ты отправляешь эту колодку на совершенно другую фабрику, чтобы там сделали сэмпл. Ну а дальше тебе нужно сделать еще два-три сэмпла, чтобы все подогнать и получить достойный продукт. Так вот, за три месяца, что мы готовили форму для юниоров, успеть подготовить несколько комплектов обуви было просто нереально. Но всегда можно найти выход из положения, если ты подходишь к заданию серьезно. Мы работаем в режиме 24/7, как начали, так и продолжаем.

– Можно ли сказать, что серый цвет будет фирменным знаком компании ZASPORT или для основной команды будет другое цветовое исполнение?

– АЗ: Вообще-то, фирменный цвет у нас – желтый. У нас есть масса идей и вариантов, чтобы сделать красивую форму. Поэтому пусть это будет секретом для всех до ноября.

– Вы планируете каким-то образом расширять свой бизнес, выходить на розничные продажи?

– АЗ: Конечно, у нас есть своя стратегия развития. В ноябре мы планируем открыть флагманский магазин и запустить онлайн-продажи. Дальше в планах открытие магазинов в городах-миллионниках.

– Презентация олимпийской формы пройдет в эти же даты?

– АЗ: Да, мы планируем представить ее на открытии магазина. Точную дату пока назвать не могу, но это совершенно точно будет в ноябре. И экипировочный центр будет располагаться у нас во флагманском магазине.

– Вы будете кого-нибудь использовать в качестве лица бренда?

– АЗ: Мы хотим привлечь молодых спортсменов, но для начала понаблюдать за ними, их достижениями, понять, к чему они стремятся. В этом плане мы никуда не спешим, тем более, не обязательно быть именно лицом, можно быть партнером. Например, сделать отдельную линию или коллаборацию с кем-то.

– Какую оценку вы поставите сама себе за форму для юниорской команды?

– АЗ: Я смогу поставить оценку нашей работе, когда сама полечу в Венгрию и увижу, как наша делегация будет смотреться.