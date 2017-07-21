Отомстили. Как Локомотив» расправился с ЦСКА

В московском дерби «Локомотив» победил ЦСКА.

ДЕРБИ РАБОЧЕГО ДНЯ

Уже в начале сезона РФПЛ умудрилась дважды «порадовать» своими хитрыми и непредсказуемыми ходами. Сначала матч за Суперкубок назначенный на 21.30, завершился лишь к полуночи, а теперь одно из ярких дерби лета решили перенести на будний день. Свое мнение на сей счет лаконично выразили болельщики «Локомотива» на игре с «Арсеналом». В отредактированной версии выходит что-то вроде: «Надоели матчи по будням».

Неожиданным переносом остался недоволен и главный тренер «Локо» Юрий Семин, язвительно подметивший что «ЦСКА хорошо календарь составляет».

Тут же все набросились на железнодорожников, дескать, кто же жалуется на усталость в первый месяц нового сезона? А то, что ЦСКА побоялся сыграть через два дня на третий, как-то прошло мимо. Хотя «Локо» проводит три матча за восемь дней. Армейцы же сыграют в относительно плотном графике впервые.

Логично высказался перед матчем и форвард железнодорожников Ари, заметив, что у соперника будет преимущество, так как игроки «Локомотива» просто не успевают восстановиться на сто процентов.

Перенос матча неудобен не только клубу, но и болельщикам команд. Попасть на дерби в пятницу к 19.30 непросто. Помимо поездки на метро в час-пик, до арены ЦСКА еще нужно прошагать пешком не менее 20 минут. В общем сюрпризы от РФПЛ отразились на трибунах, конечно же не заполненных на сто процентов.

«СКАЖИ ЗОРАНУ СПАСИБО»

Такую акцию объявил ЦСКА накануне встречи. Экс-полузащитник армейцев Зоран Тошич вышел на поле перед началом матча и получил из рук Романа Бабаева серебряную медаль за прошлый сезон. Футболист поаплодировал фанатам, и сделал первый удар по мячу. Интересно, что никаких особенных кричалок или баннеров болельщики ЦСКА для одного из ветеранов клуба не подготовили. Оказалось, ждали перерыва. Именно тогда Тошич посетил фанатскую трибуну и исполнил пару зарядов вместе с болельщиками. Вот такое прощание. Вполне возможно, скоро Зоран приедет на арену уже в качестве игрока тульского «Арсенала», с которым ведет переговоры.

СЮРПРИЗЫ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Сюрприз первый. В стартовом составе «Локомотива» каждый раз обнаруживается что-то новенькое. На этот раз Юрий Семин выпустил на левый фланг обороны молодого Лысова. Того самого универсала, который в молодежке успел поиграть почти на всех позициях. Вот он, анонсированный руководством риск, на который тренер имеет право идти в случае с молодыми игроками.

Армейцы же во втором матче подряд обкатывают новую занятную тактику – Дзагоев помогает Витиньо в атаке, а Вернблум занимает чуть ли не на позицию атакующего полузащитника. И вот с этой тактикой армейцы с первых минут попытались задавать соперника. Получалось неплохо до середины первого тайма, «Локомотив» отбивался с большим трудом. А затем взял, да забил. Гол организовали самые звездные футболисты команды – Мануэл Фернандеш подал с углового, а Джефферсон Фарфан без особого сопротивления защитников переправил мяч головой в ворота Акинфеева. Кто больше ошибся: Натхо, не удержавший перуанца, или вратарь сборной России, не вышедший вовремя из ворот? Момент для споров.

Сюрприз второй. Его преподнес Гилерме. И сюрприз этот неприятный. Вратарь зевнул удар с дальней дистанции и пропустил немного курьезный гол. При этом критиковать бразильца было бы неправильно. Единственная ошибка не может и не должна перечеркивать те сейвы, что делал вратарь в трех матчах нового сезона.

Зато стабилен другой бразилец - Витиньо. Нападающий в любом подходящем моменте использует один из своих главных козырей – дальний удар.

Сюрприз третий. «Локомотиву» почти удалось повторить счет прошлого матча, то есть отомстить за разгром 4:0. Команда давно так четко и уверенно не реализовывала все голевые моменты. Впрочем, слабая игра защитников ЦСКА этому способствовала. Один из самых ярких молодых российских футболистов Алексей Миранчук голов не забивал, но чуть ли не в одиночку солировал в атаке команды, выводил на ударные позиции Ари, и помогал креативить в центре поля маэстро Мануэлу Фернандешу.

Креатив и катастрофическая игра обороны ЦСКА позволили «Локо» забить еще два гола. Сначала Васин позабыл, как выбивать мяч подальше от своих ворот, и просто подарил его Ари. Бразилец вышел один на один с Акинфеевым и спокойно того переиграл. Этот мяч стал 50-м для Ари в России, и шестым в ворота ЦСКА. Буквально через несколько минут отличился Дмитрий Тарасов. Забил рикошетом от самого себя, точнее второй шанс отправить мяч в ворота предоставил Акинфеев, отбив мяч прямо на ногу игроку. Печальный итог для армейцев и великолепный как для «Локомотива», так и для интриги в чемпионате.