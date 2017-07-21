Евгений Ловчев: «Локомотив» «кипел» вместе с Семиным, ЦСКА выглядел вялым
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев назвал составляющие победы «Локомотива» над ЦСКА.
«ВАСИН ВНОВЬ НАПОРТАЧИЛ»
В первой половине команды играли очень осторожно, и тон этой осторожной игре задавал «Локомотив». Но и ЦСКА ни разу не смог использовать быструю атаку, соперник останавливал их в середине поля. Для того чтобы удавались позиционные атаки, нужно иметь хорошие фланги и просто хороших форвардов. И забили армейцы довольно не логичный гол – Витинью шлепнул издалека, а Гилерме пустил откровенную бабочку.
В контрольных матчах во время подготовительного периода армейцы играли по-другому, но и их соперники не вставали на своей половине всей командой.
Второй тайм получился более богатым на события. Он показал, что чемпионат становится менее предсказуемым. Никто не ожидал, что «Локо» сможет так соперничать с армейцами. Но Семин тактически переиграл ЦСКА. Хозяева немного раскрылись, пошли вперед, а железнодорожники стали ловить их на контратаках.
В очередной раз напортачил Васин. Он фактически решил исход встречи. Вначале привез себе второй гол, отдав передачу Ари. А затем не использовал ошибку Гилерме на выходе и не попал в пустые ворота. И возникает вопрос: не рано ли списали Игнашевича, которого нам показали сидящим на трибуне? Мы внимательно наблюдаем за игрокам сборной, но в этой игре грубо ошибались и Васин, и Гилерме.
«АРИ СДЕЛАЛ РЕЗУЛЬТАТ»
«Локомотив» выиграл абсолютно по делу. Перед игрой, анализируя шансы команд, я сказал, что главный козырь «Локо» - это характер и харизма Семина. Есть правило: какой характер у тренера, такой характер и у его команды. Мы видели, как реагировал Семин на эпизоды матча возле бровки, видели, эту страсть, и с такой же страстью играла его команда. И этот настрой контрастировал с настроем армейцев.
В прошлые годы Вернблум иногда своим поведением на поле, порой, вызывал отвращение – бросался на судей, вечно спорил со всеми. Ему в каждой игре можно было давать карточки. Он был таким аккумулятором, который заряжал партнеров. Сегодня он выглядел вялым. Ни разу не поспорил с судьями, не рвался исправлять ситуацию после пропущенных мячей. Его сегодняшняя игра – как барометр, показала настрой всей команды. И Дзагоев выглядел не слишком ярко.
И на контрасте – настой «Локомотива», который буквально кипел вместе с Семиным. Матч показал, насколько «Локо» хорошо готов физически. Отыграв 120 минут со «Спартаком», проведя непростой матч с «Арсеналом», они в этой игре даже на 90-й минуте не утратили свежести, успевали всей командой отходить назад.
И еще. После того, как продали Ндоя, у «Локомотива» были проблемы в нападении. И это удача Семина, его тренерское чутье, что он пригласил Ари. Бразилец не только забил важный второй гол, он отдал великолепный пас Тарасову, когда тот забивал третий мяч. Он сделал результат.
Матч
Голы
Фарфан 23 (0:1). Витиньо 42 (1:1). Ари 66 (1:2). Тарасов 74 (1:3).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 81), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Березуцкий А., Дзагоев (Оланаре, 68), Головин, Натхо (Чалов, 53), Вернблум, Витиньо
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов, Фарфан, Тарасов, Фернандеш, Денисов И., Ари (Миранчук А., 86), Лысов
Предупреждения:
Головин, 83 - Кверквелия, 47; Тарасов, 54; Фарфан, 58; Денисов И., 86
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция