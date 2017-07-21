Евгений Ловчев: «Локомотив» «кипел» вместе с Семиным, ЦСКА выглядел вялым

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев назвал составляющие победы «Локомотива» над ЦСКА.

«ВАСИН ВНОВЬ НАПОРТАЧИЛ»

В первой половине команды играли очень осторожно, и тон этой осторожной игре задавал «Локомотив». Но и ЦСКА ни разу не смог использовать быструю атаку, соперник останавливал их в середине поля. Для того чтобы удавались позиционные атаки, нужно иметь хорошие фланги и просто хороших форвардов. И забили армейцы довольно не логичный гол – Витинью шлепнул издалека, а Гилерме пустил откровенную бабочку.

В контрольных матчах во время подготовительного периода армейцы играли по-другому, но и их соперники не вставали на своей половине всей командой.

Второй тайм получился более богатым на события. Он показал, что чемпионат становится менее предсказуемым. Никто не ожидал, что «Локо» сможет так соперничать с армейцами. Но Семин тактически переиграл ЦСКА. Хозяева немного раскрылись, пошли вперед, а железнодорожники стали ловить их на контратаках.

В очередной раз напортачил Васин. Он фактически решил исход встречи. Вначале привез себе второй гол, отдав передачу Ари. А затем не использовал ошибку Гилерме на выходе и не попал в пустые ворота. И возникает вопрос: не рано ли списали Игнашевича, которого нам показали сидящим на трибуне? Мы внимательно наблюдаем за игрокам сборной, но в этой игре грубо ошибались и Васин, и Гилерме.

«АРИ СДЕЛАЛ РЕЗУЛЬТАТ»

«Локомотив» выиграл абсолютно по делу. Перед игрой, анализируя шансы команд, я сказал, что главный козырь «Локо» - это характер и харизма Семина. Есть правило: какой характер у тренера, такой характер и у его команды. Мы видели, как реагировал Семин на эпизоды матча возле бровки, видели, эту страсть, и с такой же страстью играла его команда. И этот настрой контрастировал с настроем армейцев.

В прошлые годы Вернблум иногда своим поведением на поле, порой, вызывал отвращение – бросался на судей, вечно спорил со всеми. Ему в каждой игре можно было давать карточки. Он был таким аккумулятором, который заряжал партнеров. Сегодня он выглядел вялым. Ни разу не поспорил с судьями, не рвался исправлять ситуацию после пропущенных мячей. Его сегодняшняя игра – как барометр, показала настрой всей команды. И Дзагоев выглядел не слишком ярко.

И на контрасте – настой «Локомотива», который буквально кипел вместе с Семиным. Матч показал, насколько «Локо» хорошо готов физически. Отыграв 120 минут со «Спартаком», проведя непростой матч с «Арсеналом», они в этой игре даже на 90-й минуте не утратили свежести, успевали всей командой отходить назад.

И еще. После того, как продали Ндоя, у «Локомотива» были проблемы в нападении. И это удача Семина, его тренерское чутье, что он пригласил Ари. Бразилец не только забил важный второй гол, он отдал великолепный пас Тарасову, когда тот забивал третий мяч. Он сделал результат.