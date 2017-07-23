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Михаил Анисин: Надеюсь, что верну доверие болельщиков своей игрой…

Елена Кузютина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Михаил Анисин: Надеюсь, что верну доверие болельщиков своей игрой…

Михаил Анисин – самый неоднозначный и спорный контракт грядущего десятого сезона КХЛ. Прославившийся своим непростым характером, но при этом лучший бомбардир «золотого» для московского «Динамо» плей-офф… Получится ли Анисину показать способности феникса и «восстать из пепла» – скоро узнаем, а пока читаем первое эксклюзивное интервью новоиспечённого динамовца «Советскому Спорту»…

– Михаил, как вам поступило предложение выступать за московское «Динамо»?
– От руководства клуба пришло предложение, и я, не раздумывая ни секунды, его принял. В день, когда подписал контракт и снова оказался на базе «Динамо», эмоции перехлестывали. Я словно в родной дом вернулся.

– Неразбериха, царившая в клубе до недавнего времени, не отпугивала?
– Если честно, я даже не в курсе был что и как там происходило. Знал только понаслышке, какие-то слухи... Я не играл здесь в прошлом сезоне и пришёл уже в новую организацию.

«В Новокузнецке у меня была проблема с главным тренером, а не с режимом…»

– За вами закрепилась не очень хорошая «слава» скандального героя, у которого случаются проблемы с режимом. Из Новокузнецка пришлось уйти по этой причине?
– В Новокузнецке у меня была проблема с главным тренером, а не с режимом. Нас с Андреем Первышиным просто убрали из команды. Приехали пораньше на раскатку, а там уже кто-то что-то наговорил. В итоге нам объявили, что мы больше не в команде.

– В «Металлурге» в прошлом сезоне вам не удалось забить в двадцати матчах подряд...Вряд ли здесь только ошибки тренерского штаба...
– Да, нельзя все сваливать на кого-то. В этом, безусловно, была и моя вина. Я сделал выводы.

– Какие отношения складываются с Владимиром Воробьевым? Нашли общий язык с главным тренером бело-голубых?
– Конечно. У нас абсолютно нормальные отношения. Знаем друг друга давно. Мы ведь даже играли с ним в одном звене в Череповце. Да и в роли тренера он мне знаком – Владимир Анатольевич был помощником Андрея Викторовича Назарова (главный тренер ХК «Северсталь» в 2012/13 году – прим. редакции). Только положительные впечатления от тренера.

– Наверняка у вас с ним состоялся какой-то личный разговор. Владимир Воробьев уже давал вам какие-то установки? Говорил о том, чего от вас ждёт? Возлагает ли надежды на то, что вы сможете стать лидером, способным повести за собой? Ведь «Динамо» сейчас такой человек просто необходим…
– Разговаривали, но пока предсезонка и установка здесь одна — работать и доказывать. Чего-то именно такого он мне не говорил, потому что хоккей — все-таки командная игра. Хотя да, коллективу, конечно, нужен лидер.

– Вы сами готовы им стать?
– Я буду стараться и приложу максимум усилий, чтобы помочь команде.

«Надеюсь, что своей игрой смогу всё исправить…»

– Есть знакомые игроки в новом составе «Динамо»?
– Почти всех знаю. Возможно, за исключением ребят, которые помоложе. Уже десятый сезон КХЛ будет, столько воды утекло… Ротация в лиге большая, много переходов. Ребята друг друга отлично знают. Например, с Игорем Игнатушкиным мы в Сочи играли. Сейчас он тоже новоиспеченный динамовец.

– Игорь Игнатушкин отметил, что вы стали более серьезным…
– Возможно. Со стороны виднее!

– На тренировке во время двусторонки вы играли в одном звене с Дастином Бойдом и даже сделали две голевые передачи. Как вам ваш партнёр?
– Бойд — великолепный центральный нападающий. С характером! Одним словом, канадец! Мне с ним комфортно играть. Будем ли мы и дальше в одном звене — решит тренер.

– Есть клубы, которые будут для вас в этом сезоне принципиальными соперниками?
– Как всегда – «Спартак», ЦСКА и Питер.

– Забросите им?
– Одному Богу известно…

– От вас тоже многое зависит...
– Загадывать как все сложится не стоит, но я настроен на серьезную работу. В процессе тренировок понял над чем мне нужно поработать и буду это делать.

– У бело-голубых большой лагерь болельщиков. Все они помнят вас и чемпионский сезон, когда вы стали лучшим бомбардиром плей-офф. Но сейчас фанаты раскололись на две части: кто-то готов увидеть вас на льду с буквой «Д» на груди, а кто-то, наоборот, настроен скептически. Что можете сказать одним и другим?
– Тем, кто помнит, могу сказать, что постараюсь оправдать доверие. А тем, кто по каким-то причинам потерял в меня веру – надеюсь, что своей игрой смогу всё исправить и вернуть её назад.

«Нигматулин проявил по-настоящему отцовское отношение…»

– Прошлый сезон вы завершали в клубе ВХЛ «Сарыарка» в Караганде…
– Там была отличная атмосфера, хорошие болельщики и уровень игры в Вышке, который даже немного удивил. Действительно нужно играть в качественный хоккей. Руководитель клуба Аргын Зайруллаевич Нигматулин предоставляет все условия, чтобы команда комфортно существовала и развивалась. Огромное ему спасибо. В личном плане он меня очень поддержал, проявил по-настоящему отцовское отношение. «Сарыарка» дала мне возможность не потерять форму и доиграть сезон.

– Караганда – интересный город. Что-нибудь запомнилось из местного колорита?
-Да особо не до этого было. Череда игр и тренировок... Жизнь хоккеиста — она что в Караганде, что в Москве — не сильно отличается.

Комментарий главного тренера ХК «Динамо Москва» Владимира Воробьева: О том, что Михаил Анисин пришёл к нам в команду много говорят, пишут… Да, у парня есть шанс. Но только через работу и свой труд Михаил может показать всем какой он игрок. Всё зависит о него самого. С кем он будет играть? Сегодня на двусторонке Анисин неплохо смотрелся с Бойдом, отдал две голевых передачи. Но думаю, что пока мы будем пробовать разные сочетания.

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