Валерий Рейнгольд: У меня язык не поворачивается критиковать «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд призвал не нагнетать панику вокруг красно-белых после ничьи во 2-м туре РФПЛ с «Уфой» (0:0).

После двух туров у «Уфы» стало четыре очка, а у «Спартака» – два. В третьем туре «Спартак» 31 июля примет «Краснодар», а «Уфа» за два дня до этого сыграет в гостях с «Уралом».

– После матча с «Динамо» (2:2) вы сказали, что все хорошо, паниковать не надо. Готовы повторить?

– Повторяю. Все хорошо. Мне игра понравилась. Не хватило фарта. Один Зе Луиш мог забить три мяча, но все невпопад. Ребята сделали все, что могли. У меня язык не поворачивается критиковать «Спартак». «Уфа» – очень неудобная команда. По традиции «Спартака» тяжело с ней играет. Но сегодня москвичи мне понравились. Просто не использовали свои моменты. Не хочу говорить в адрес «Спартака» ничего плохого. Выглядели не отлично, но достойно. Провели матч намного лучше, чем с «Динамо». Команда набирает кондиции. Обидно, что не реализовали моменты, но тогда было бы обидно за «Уфу». Она тоже билась. Тем интереснее чемпионат.

В следующем туре «Спартак» играет с «Краснодаром» дома. И «Краснодар» может попасть под приличную игру москвичей. Спартаковцы еще наберут физически и добавят злости. У меня твердая позиция: никакой паники нет и не должно быть.

Понимаю, что некоторые эксперты и журналисты начнут кричать: «Караул»! Но ничего не случилось. Лучше послушайте меня. Я знаю, что говорю. Самое главное, чтобы на данном этапе команда потеряла как можно меньше очков и обошлась без травм.

– А эта игра не дала вам ответ, зачем нужен Канунников. Вышел Бакаев и игру не усилил, а заменить его на легионера было нельзя.

– Я не знаю, в каком состоянии находятся Джано, Глушаков и другие футболисты. Про Адриано сказали – мышечный спазм. Надо восстановить силы. Вопросов хватает, но ответы мы не получим. Я считаю, что команда начала сезон не так, как мы ожидали. Все команды будут терять очки. Разве ЦСКА или «Зенит» показали выдающуюся игру? Полтора тайма «ползали» в матчах с «Локомотивом» и «Рубином». Выцарапали победу, «Спартак» – не сумел. Беленов сыграл прилично. Как обычно, «паразит» против «Спартака» играет прилично. Слово «паразит» я здесь применяю по дружески. Он – молодец, просто выручил.

– Тимофеев появился в основе и провел много времени на поле…

– Тимофеев мне понравился. И очень. Быстрый и наглый парень. Быстрый в моментах, когда нужно принимать решение, кому отдать и какую зону перехватить. Раз Каррера его поставил, значит верит. Но это нужно для того, чтобы отдохнул Глушаков. Он получил очень приличную нагрузку. Подчерку, что нет и Зобнина. Глушаков же физически не готов. Сказали игры за сборную. Он был мотором команды и примером для всех. Устал, надо дать отдохнуть. Тимофеев ничего не испортил и моментами выглядел прилично. Как и Бакаев. Нормальные ребята. Не надо устраивать паники.

Хотел бы только пожелать Петковичу играть активнее. Как-то он притих, боится ошибиться. По позиции вроде и правильно, но Ещенко играет веселее.

– Ивелин Попов в который раз уже создает впечатление, что он существует отдельно от команды.

– Если Попов не попадает в игру, он так и находится: вроде и рядом, а толку нет. Никак не может обыграть один в один. В первом тайме играл прилично. Наверное, таков его класс. Я думал, что вместо него с первых минут будет играть Мельгарехо. Он выглядел прилично в первых матчах. Каррере виднее. Но могу точно сказать, что он расстроен. Он понимает, что нельзя терять очки с такими командами. Увы, потеряли. Нужно сделать выводы, чтобы в команде не было раздора. Или начнутся разборки внутри. Они к хорошему не приводят. Все уладится.

«Спартаку» надо выиграть хорошую игру. Эта игра будет с «Краснодаром». Нужно выйти, про все забыть и отбарабанить эту игру. Выиграем эту игру и поставим всех в известность: «У нас все в порядке». Я с нетерпением жду этого матча. Ребята подойдут во всеоружии.