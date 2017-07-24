Готов на Дону. Оцениваем стадион к чемпионату мира

Новый ростовский стадион пока принимает журналистов, но через несколько месяцев откроет двери для болельщиков. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ CROCUS GROUP

Заместитель шеф-редактора «ССФ» по приглашению Оргкомитета «Россия-2018» съездил в Ростов-на-Дону и оценил готовность южной столицы страны к чемпионату мира по футболу.

ЗАБИВАКА ВЕСОМ 200 КГ

В самом центре Ростова есть «трогательный зоопарк». За небольшую сумму здесь можно пощупать страуса эму, поросенка или индюка. Но в минувшую пятницу народ предпочитал волка. По соседству со зверинцем, в Парке Революции, торжественно открывали статую Забиваки – официального маскота ЧМ-2018.

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян встречал каждого представителя прессы крепким рукопожатием. Пресса пытала министра полушутливыми вопросами: «А точно не украдут волчонка, не сбросят с постамента?» «Поверьте, наши жители так ждут чемпионат мира, что Забивака в охране не нуждается, – убеждал Аракелян. – Едва ли кто-то утащит его к себе на дачу. Да и непросто это – весит скульптура 200 килограммов».

По заверению чиновника, уже в ближайшие месяцы регион в полной мере ощутит атмосферу мундиаля: «Щиты, плакаты, растяжки и прочие элементы наглядной агитации появятся в Ростове, Азове, Таганроге (там расположатся тренировочные базы команд. – Прим. ред.). К концу года в любой точке этих городов должно быть понятно – у нас состоится величайшее событие!»

21 июля. «Ростов-Арена». Вице-президент компании Crocus Group Эльдар Дадашев отвечает на вопросы «ССФ» и других СМИ. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ CROCUS GROUP.

МЯТЛИК ЛУГОВОЙ

Часом ранее в донской столице состоялась другая важная церемония. На «Ростов-Арене» приступили к засеву газона. Зеленый трактор наматывал полосы вдоль поля, бросая в почву семена мятлика лугового в соотношении 30 граммов на квадратный метр. Журналистам выдали по пакетику этого злака. Оказалось, на память. Порулить трактором не пустили.

Зато провели увлекательную экскурсию по арене. 45-тысячник на левом берегу Дона общей стоимостью 18,5 млрд рублей возводится с опережением графика и готов на 85 процентов. В ноябре здесь планируется проведение тестового матча. По предварительной информации, это будет товарищеский поединок сборной России. А затем сюда со старенького «Олмпа-2» переедет «Ростов».

«Объект уникален, – рассказывает Эльдар Дадашев, вице-президент компании Crocus Group, генерального подрядчика стадиона. – При строительстве мы применили систему максимального угла обзора – 32 градуса. Поднимитесь на самую верхнюю точку – вы не ощутите никакой разницы в плане комфортного просмотра игры. Я был на «Открытие Арене» на матче Кубка конфедераций Россия – Португалия. Подобного эффекта присутствия – контакта с полем, футболистами – там нет».

К слову, о поле. Его особенностью станет применение системы вентиляции SISAIR. Она предусматривает три режима. Вакуумный быстро отводит воду в условиях обильных осадков. Нагнетающий обеспечивает подачу воздуха в корневой слой. Обогревающий предусматривает подпочвенный обогрев. Сам факт, что под травкой спрятан «пирог» высотой 1,2 метра, говорит о многом.

«Через 6-8 недель проведем «прошивку» газона – искусственные волокна свяжут весь плодородных слой, – поясняет Дадашев. – Прошлый чемпионат был переполнен эпизодами, когда из-под бутс игроков вылетали комья. Здесь такого гарантированно не будет. И потопов тоже не увидите!»

Тот самый мятлик луговой в руках автора статьи Дмитрия Роговицкого. Фото: «Советский спорт»

ВМЕСТО ПОДСОЛНУХОВ – АЭРОПОРТ

Строительные работы кипят и в 30 километрах к северу от Ростова, возле федеральной трассы М-4 «Дон». Здесь разместятся новые «воздушные ворота» города. Старые, возведенные без малого век назад, давно исчерпали свой ресурс и неспособны в короткий срок принять десятки тысяч болельщиков.

Аэропорт, получивший имя казачьего атамана, героя Отечественной войны 1812 года Матвея Платова, – единственный в 11 городах-организаторах мундиаля, построенный с нуля. Он войдет в пятерку крупнейших в России наряду с тремя московскими и питерским Пулково. Готовность объекта – 98 процентов, уже 1 декабря тут должен приземлиться первый самолет.

«Еще несколько лет назад на этом месте были кукурузные и подсолнуховые поля, пасся скот, – рапортует первый замминистра транспорта Ростовской области Василий Гойда. – А теперь вырос красавец-аэропорт с пропускной способностью почти 2 тысячи пассажиров в час. При этом комплекс будет укрупняться. Уже зарезервирована земля для второй взлетно-посадочной полосы, неподалеку возводится логистический центр «Почты России», не имеющий аналогов в стране по своим размерам».

ЦИФРА 5 МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА-2018 ПРИМЕТ РОСТОВ-НА-ДОНУ. ЭТО БУДУТ ЧЕТЫРЕ ИГРЫ ГРУППОВОГО ЭТАПА (17, 20, 23, 26 ИЮНЯ) И ПОЕДИНОК 1/8 ФИНАЛА, КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 2 ИЮЛЯ.

В будущем сюда планируют протянуть железнодорожную ветку. А пока с Ростовом аэропорт свяжет бесплатная дорога длиной 16 км с двумя полосами в каждую сторону. Ее введут в строй этой осенью. Во время чемпионата мира от «Платова» до города каждые 20 минут будут курсировать шатлы.

Кстати, старый аэропорт повторит судьбу столичного Тушинского аэродрома. 1 января 2018 года он будет закрыт, освободившуюся территорию впоследствии интегрируют в городскую застройку. Здесь появится новый микрорайон. Говорят, соорудят самую большую площадь в Европе.