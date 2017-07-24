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Вандерсон: Драки фанатов раньше видел только в Бразилии

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вандерсон (слева)
Вандерсон (слева)Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

Нападающий «Динамо» Вандерсон – о поражении от «Урала», драке болельщиков на дерби и оскорблениях в адрес вратаря «Локомотива» Гилерме.

«ПАНЧЕНКО ЗАСЛУЖИВАЕТ ШАНС В СБОРНОЙ»

– Поражение от «Урала» готовы назвать несправедливым?
– Наверное... Игра вообще была очень сложной. Много прессинга, давления со стороны соперника. К несчастью, нам не повезло в концовке, пропустили нелепый гол. Потом еще были шансы сравнять счет. Но таков уж чемпионат России – каждый матч тяжелый. Теперь нужно думать, как обыграть «Ахмат» на выезде.

– Сейчас уже можете сказать о целях на сезон? Место в десятке?
– Мы просто играем каждый матч как финал. Сейчас лучше не размышлять, какое место способны занять, пятое или десятое.

– Как у вас проходит адаптация в Москве?
– Все прекрасно, я здесь как дома, все помогают. Надеюсь, скоро смогу выходить и в стартовом составе «Динамо», забивать голы.

– С кем общаетесь? Вы же единственный бразилец в команде.
– Немного говорю по-русски, хотя иногда российские ребята думают, что я их не понимаю. Удивляются... Еще общаюсь по-английски. В клубе хорошие ребята, понемногу говорю со всеми. Диалог помогает быстрее вписаться в коллектив.

– Стиль игры «Динамо» сильно отличается от «Краснодара»?
– Да, стиль совершенно другой, но это не меняет сути, мне просто нужно быстрее адаптироваться к новой команде.

– Кто сейчас лучший в «Динамо»?
– Сложно выделить одного, весь состав хороший. Панченко? Он отличный нападающий, много работает на поле, на тренировках и заслуживает шанса в сборной России.

«ГИЛЕРМЕ – РОССИЯНИН. ФАНАТАМ НУЖНО ЭТО ПРИНЯТЬ»

– «Динамо» добилось эмоциональной ничьей в первом туре со «Спартаком». Хороший результат или задумывались о победе?
– Тот результат очень хороший, учитывая, что к началу второго тайма проигрывали «Спартаку» два мяча. А вот поражение от «Урала» огорчает. Дома против одного из наших конкурентов нужно забирать очки, да и вообще выигрывать больше матчей с равными нам командами.

– Видели потасовку болельщиков на матче со «Спартаком»?
– Да-да, я находился на скамейке запасных, когда начались столкновения фанатов. Подобные вещи видел только в Бразилии, но ни разу в России. Очень удивился.

– Еще один неприятный случай с болельщиками «Спартака» произошел на матче за Суперкубок. Что думаете о расистских оскорблениях в адрес вратаря «Локомотива» Гилерме?
– Очень жаль, что такие вещи еще происходят. Я хорошо знаком с Гилерме, он прекрасный человек, хороший футболист, защищает цвета сборной России. Такого не должно повториться. Понимаю, что есть соперничество между командами и фанатами. Но оно не должно переходить в расистские оскорбления. Тем более Гилерме уже россиянин, и болельщикам нужно этот факт принять.

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