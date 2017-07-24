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Попал под оптимизацию? Что на самом деле спрятано за уходом Карпина с «Матч-ТВ»

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Попал под оптимизацию? Что на самом деле спрятано за уходом Карпина с «Матч-ТВ»
Фото: «Советский спорт»

В минувшем туре в Уфе играл чемпион России «Спартак». Комментатор «Матч-ТВ» Александр Шмурнов вел трансляцию из Москвы, «по монитору». Просто факт.

Последнее время многие стали подозревать, что примерно половина новостей о холдинге «Матч-ТВ» на самом деле создается в его собственных коридорах и кабинетах. Есть такое модное словечко «хайп». Когда Геннадий Орлов в эфире «offside.tv» у Алексея Андронова и Кирилла Дементьева рассказал про грядущее банкротство канала, и царящие на нем порядки – это назвали «подтасовкой звука». Посчитали подставой для мэтра. Чуть позже Тина Канделаки ухмыльнулась журналистам – «хорошо, что не назвали меня старой и страшной». Есть же пословица «все реклама, кроме некролога».

Карпин хочет тренировать? Он внезапно решил это после 2-х туров в чемпионате? Не убедительно. Да и своими перепалками с Андреем Будогосским он настолько испортил отношения с судьями, что искать работу тренером в России ему сейчас не стоит. И сам он это, наверняка, понимает.

Тем более, совсем недавно Тина Канделаки, как это умеет только она, выступала в роли продюсера, и активно пыталась «пристроить» его тренером в тульский «Арсенал». Вопрос решался «на самом верху», губернатором Дюминым. Не стоит иронично улыбаться, уж что-что, а связи (особенно в околоправительственных кругах) у Канделаки самые серьезные, а биография Дюмина хорошо известна. Но – не срослось.

Говорят, поводом к резкому уходу Карпина стало снятие с эфира его программы «Тотальный разбор». Но в то же время есть информация, что на самом деле вопрос решился в Санкт-Петербурге, куда Карпин приехал работать «экспертом в студии», но был неожиданно заменен на Владислава Радимова. В общем, реальная причина скрыта за ворохом интриг и недомолвок, ставшим визитной карточкой телеканала.

Контракт Валерия Карпина с «Матч-ТВ» истекал уже этим летом, слухи о его зарплате давно гуляли по интернету. Но и включенный на «Матч-ТВ» режим экономии – давно секрет Полишинеля. Итог: Карпин был хорош как эксперт, но проработал всего полгода. Парадокс: канал приглашает дорогостоящих специалистов, а на нормальную трансляцию из Уфы денег у него нет.

Чуть раньше о своем уходе с «Матч-ТВ» заявил и комментатор Федор Погорелов, сообщив, что это касается и Геннадия Орлова. В коридорах «Матча» этот процесс называют оптимизацией. Процесс, который был запущен еще в прошлом январе, когда за штат отправились Уткин, Елагин, Дементьев, Андронов и еще 25 человек. Потом им просто перестали давать работу – кому-то раньше, кому-то позже. Теперь очередь дошла до тех, кто казался «непотопляемым». А подлинно непотопляемые – остаются. Одной рукой тратят огромные деньги, а другой – оптимизируют.

Идет оптимизация, понимаете? Финансовая, человеческая, передел сфер влияния, деление на угодных и неугодных. Таково нынешнее время. Верить нельзя ни одному слову, даже самой августейшей особе. Гастроли продолжатся, но уже без Карпина.

Которого в роли «главного эксперта», как в матче Россия – Бельгия на ЧМ-2002, вероятнее всего, заменит Кержаков. Тогда это нас не спасло.

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