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Мнение Пономаренко: WADA, прекрати охоту на «ведьм» в России!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мнение Пономаренко: WADA, прекрати охоту на «ведьм» в России!
Фото: Associated Press

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко считает, что дисквалифицировать игроков КХЛ за допинг – абсурд в чистом виде.

Уже не раз писал о проблеме допинга в современном спорте. Но вот сегодняшняя история с Данисом Зариповым – это уже просто за гранью здравого смысла.

Ведь если выделить хоккей из всего остального спортивного хозяйства, то штрафовать в нем отдельных игроков по рекомендации WADA – просто верх цинизма.

Начну с того, что Зарипова вообще дисквалифицировали «по подозрению». Я уж не говорю о том, что в хоккее допинг в принципе не может напрямую влиять на результат. Ну будешь ты бегать вдоль борта быстрее и что? Как это скажется на твои взаимодействия с партнерами? На розыгрыш опасных моментов? На голы?

Но главное, что в допинг-пробе Зарипова никаких стимуляторов и не нашли. Выявили мочегонное средство, которое якобы «может скрывать следы запрещенных препаратов». А если их не было вообще? Как же с презумпцией невиновности? Всем на нее опять плевать?!

Получи два года и попрощайся с карьерой. Только потому, что у нас на носу Олимпиада и мы боимся, что повторится ситуация с РИО, да еще в более жесткой форме? Боимся, что наших спортсменов вновь начнут целыми федерациями отцеплять от Олимпиады?

Лично у меня складывается впечатление, что именно для этого мы и устраиваем эту «показательную порку» с известным игроком перед всем миром, дисквалифицируя Зарипова на два года. Вот, мол, смотрите, - мы за чистый спорт, мы боремся с допингом нещадно, не взирая на авторитеты. Стоит только WADA косо глянуть в нашу сторону.

Ведь в истории Зарипова есть сразу две нелепые вещи.

Первая – субъективная. О наличии положительной реакции на запрещенный препарат и в ИИХФ, и в КХЛ стало известно еще в феврале. Но форварду дали спокойно доиграть до финала Кубка Гагарина. Никто и не думал считать это серьезным нарушением. Ждали – что где-то там наверху решат.

Вторая – объективная. И особенно циничная. Мы вот, в России, совсем недавно возмущались тем, что многим известным зарубежным спортсменам использовать запрещенные препараты разрешено «по состоянию здоровья». Причем ладно бы такой прием был разовой акцией. Нет, многие атлеты их принимают постоянно, потому что «лечатся от хронических заболеваний».

Но эта несправедливость ничтожна по сравнению с тем, что творится в хоккее. Ведь вы только посмотрите: Как только Зарипов получил дисквалификацию, сразу возник вопрос: почему бы опытному форварду не продолжить карьеру в НХЛ?

Потому что за океаном можно спокойно принимать и запрещенное мочегонное и чего покрепче. И никакая WADA там игрокам и владельцам клуба на мозги не будет за это капать, ее туда брать анализы просто не пустят. И ИИХФ, как миленькая, закроет глаза на то, что игроки без допинг-проб приедут на ее соревнования. Лишь бы приехали!

Да, у лиги есть собственный допинг-контроль, там запрещены анаболики, потому что искусственная мышечная масса может повлечь за собой травмы. А на всякую «мелочевку», от которой дрожат все остальные спортсмены мира в НХЛ плевать хотели.

Но как же так?! Ведь мы называем НХЛ – сильнейшей лигой мира. Именно туда уезжают и наши сильнейшие игроки. И в КХЛ, да и в сборной России этим фактом вроде бы недовольны.

А что на деле? На деле вот вам еще один веский аргумент менять КХЛ на НХЛ – дело Зарипова. Ведь если ты играешь за океаном – никто твое доброе имя марать допинговыми скандалами не будет.

А вот в нашей лиге схлопочешь наказание и закончишь карьеру.

И вот это двуличное лицемерное паскудство всерьез называется борьбой за «чистый спорт»?!

Нет, господа, это привычная для Запада «охота на ведьм». Известный и устоявшийся термин. Причем, ловят «ведьм» в строго обозначенных ореолах. Зато охотничий сезон там открыт круглый год. Особенно если этот год – олимпийский.

Голосование: Данис Зарипов попался на допинге. Как вы к этому относитесь?

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