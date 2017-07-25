Подкатис, Выноситис, Отбиватис. ЦСКА обыграл АЕК, но хорошего в этом мало

В матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА на выезде обыграл афинский АЕК (2:0). Как это было – в репортаже «Советского спорта».

НЕТ ИЗМЕНЕНИЙ – НЕТ ГОЛОВ

Солнечная Греция. Курортный сезон. Переполненные мифами и легендами Афины. Космический во всех отношениях 70-тысячный (пусть и почти пустой) Олимпийский стадион. Шум, гул, крики. Все, как здесь любят. Местный АЕК в паре шагов от группового этапа Лиги чемпионов. Так же, как и ЦСКА.

Армейцы под руководством Виктора Гончаренко, дебютирующего с ЦСКА в еврокубках, прилетели в Грецию с одной целью – забить неприятелю как можно больше. Душный 35-градусный вечер в этом отношении совсем не помощник.

Гончаренко сделал только одну замену в старте по сравнению с матчем против «Локомотива» (1:3) – место Натхо на поле занял Чалов. Получается, армейцы вышли на поле максимально русифицированными – с девятью (потенциальными) игроками национальной сборной.

Стартовые минуты армейцы провели в засаде. Закрылись на все замки, сели глубоко к своей штрафной и как партизаны стали выжидать. «Не бегут» - подумал я, памятуя о вялом движении в чемпионате России. Очевидно, на пик формы армейцы выйдут к групповому этапу ЛЧ, а значит сейчас, что в чемпионате, что в квалификации, необходимо напрячься, включить класс и уповать на моральное превосходство над соперником. «Локомотив» на это не купился. Может с греками прокатит?

Нет, все-таки движения ЦСКА не хватало. Выходить из обороны в атаку через мелкий пас, горизонтальные перемещения и квадраты москвичи не планировали. При отборе Березуцкие моментально переводил мяч в атаку на Чалова и Витиньо. Но тут сразу два вопроса: почему же на поле нет прекрасно пасующего Натхо, и зачем вообще играть верхом, если впереди нет высокорослого форварда? Вопросы о логике выбранной тактики уже на 15-й минуте игры – штука неприятная.

На излете получаса игры поймал себя на мысли, что АЕК пробил по воротам трижды, а ЦСКА – ни разу. Армейцы и вправду не бежали, молились на стандарты и удачные отскоки дровосекообразных афинских защитников. Но греки в первом тайме держались молодцом – безошибочно поджимали гостей, вертикально разгоняли атаки, угрожали воротам чужим, а у своих – действовали профессионально. К перерыву футболисты ЦСКА едва ли не ползали по афинской траве. Футболки насквозь промокли, языки – висели на плечах. Фактически, греки в течение 45 минут маниакально душили ЦСКА с двойным усердием: в этом им здорово помогал зной…

…И вдруг необязательный угловой при выносе на отбой, и никто уже ни на что и не рассчитывал. И последовала подача на дальнюю штангу, и Васин образцово скинул в центр на Дзагоева, и Алан корявенько, но переправил мяч в сетку. 45 минут АЕК как следует избивал армейцев, а им хватило 10 секунд после, чтобы выйти вперед. Видимо, таблетка под названием «Классин» подействовала ровно через треть часа после употребления.

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Начало второго тайма прошло ровно в том же режиме, что и старт первого. Правда, картина уже совсем иная. Теперь оборонительная стратегия ЦСКА и систематические выносы Васина обрели смысл, а форсированный футбол АЕКа перестал быть безосновательным. Армейцы при всей пассивности и усталости в финальной трети поля смотрелись наиболее целостно: креативные вспышки Головина, правильные открывания Чалова и Дзагоева – все это, даже при скромных масштабах, наводило на одну только мысль – запас у ЦСКА есть. А если бы еще и силы были – давно бы раскатали неприятеля.

Хотя, и сил не нужно. Витиньо на 56-й минуте подал очередной угловой на Вернблума, и швед вообще без сопротивления отправил мяч в ворота. Эй, греки, вы точно тренировали игру на стандартах? Почему все опять стоят как вкопанные? Как россиянину, мне приятно, что ЦСКА быстро нащупал ахиллесову пяту АЕКа и принялся забивать одинаковые голы, не вытекающие из логики игры. Как футбольному журналисту, мне непонятно, как можно было так бестолково подготовиться к противостоянию с ЦСКА, учитывая, что армейцы половину голов в прошлом сезоне забили после стандартных положений.

Два гола разницы в двухматчевом противостоянии, да еще и в пользу гостей, это катастрофически много. Настолько много, что в Москву с такой организацией игры в обороне греки могут не приезжать. А что, сэкономят на билетах, гостинице. Силы поберегут, в конце концов. АЕКу еще повезло, что Чалов и Дзагоев свои моменты не реализовали на 65-й минуте, а то лавочку можно было сворачивать уже в Афинах.

С большой долей вероятности в этом противостоянии уже все решено. ЦСКА, прибегнув к тактике «бей вперед игра придет» или «найди в штрафной голову Вернблума», без сложностей обыграл АЕК. Греки бегали, носились, чего-то там хотели, пыхтели без устали, а результата никакого. Для них. Но не для нас.

Таким образом, армейцы почти наверняка прошли в четвертый квалификационный раунд Лиги чемпионов, тем самым сделав огромный шаг к еврокубковой осени. Правда, это никак не повлияло на игру ЦСКА, проблем в ней по-прежнему с лихвой. Теперь Виктору Гончаренко необходимо решить задачу посложнее – наладить межигровые связи в условиях невозможности глобально усилить состав. «Локомотив» эти проблемы обнажил, и если уж не АЕК, то соперник в следующем раунде квалификации с большим желанием этим воспользуется. Но закончим на положительном: Акинфеев впервые с 2006 года не пропустил в Лиге чемпионов, прервав 43-матчевую серию без «сухих» игр в главном еврокубке. И это хорошо.