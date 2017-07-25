Слухи о моей смерти оказались преувеличены. Как ЦСКА шагает в Лигу чемпионов

Поражение от «Локомотива» случилось для ЦСКА очень вовремя. Армейцам был нужен будильник - уж больно все легко складывалось для них в последнее время.



В весенней части чемпионата России ЦСКА по очкам опередил даже «Спартак» (которому уступил в очной встрече). Почти не пропускал. На старте нового турнира легко обыграл «Анжи». Не подвергая сомнению профессионализм (это касается не только ЦСКА) - переход в «спящий режим» выглядел совершенно логичным для российских футболистов. Наши тренеры - и удачливые, и не очень - часто говорят «не понимаем что такое настрой, игрок должен быть настроен всегда. Но как говорил Женя Лукашин - «Помнить должен. Но не помню…».



Отрицание понятия «настрой» допустимо там, где каждый следующий матч является реальным раздражителем. Это не так не только в случае с российскими клубами, но даже и с «Реалом», «Барселоной» или «Баварией». И я полагаю, матч против «Локомотива» как раз помог Виктору Гончаренко снять этот вопрос. Ему самому «для настроя» делать было уже ничего не нужно. Вляпались игроки ЦСКА сами, они лучше других понимали, что это не случайность, они понимали, чего не хватило. От Гончаренко требовался план, стратегия, индивидуальные и коллективные задания. Игроки их получили. И практически безукоризненно выполнили.

У грузного Натхо было не много шансов оказаться в основе в афинском пекле - и его сменила пара свежих атакующих ног Федора Чалова. Видимо, изучив соперника, Гончаренко решил, что второй опорник ему не очень нужен, а уж если станет совсем туго - Дзагоев подстрахует.

Туго стало с первых минут. Но не ЦСКА, а грекам. Фактически лишенные поддержки трибун (с этим у АЕКа совершенно позорная и немыслимая для еврокубков ситуация - их активные поклонники принципиально игнорируют игры на Олимпийском стадионе ОАКА - однако новый «Hagia Sophia» будет введен в строй только через 2 года), навалиться на своего куда более опытного соперника греки не смогли.

Опыт - абсолютно ключевое для данного противостояния понятие. Деньги, которыми щедро одаривает УЕФА тех, кто прорывается к элитному столу - в равной степени нужны обоим клубам. Но ЦСКА за эти деньги драться привык. АЕК - нет. И, похоже, соперника побаивался - 30% полевого состава (Ливайя, Враньеш и Угу Алмейда точно знали, насколько силен ЦСКА). Борода Дмитрия Чигринского довольно быстро начала совершать круговые движения в попытках понять, откуда ждать угрозы. Схема с двумя нападающими могла казаться бравадой только при изучении графических составов. Когда «шахматы в движении» перешли, собственно, в движение - греки «поплыли».

Оба мяча ЦСКА забил со стандартов. Это отлично - значит, команда спокойно подготовилась и исполнила задуманное. Голы с игры остались для Москвы. А в ночном чартере, я думаю, Гончаренко продолжит изучение вопроса настроя на конкретные игры. Вчера он был хорош. И в заключительном раунде квалификации тоже потребуется.



