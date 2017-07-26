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Геннадий Головкин: «Канело» не является большим чемпионом

Владислав Усачев
Владислав Усачев
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Геннадий Головкин: «Канело» не является большим чемпионом
Фото: Gettyimages.ru

Казахстанский боксер Геннадий Головкин накануне поединка с Саулем «Канело» Альваресом дал интервью, в котором рассказал о своем тренере и о том, ощущает ли он себя звездой.

Напомним, что бой Головкина с Альваресом пройдет 16 сентября.

– Геннадий, этот бой может войти в историю. Что поединок значит для вас и отличается ли от других боев?
– Каждый новый бой отличается от предыдущего. Определенно это мой самый большой бой. Не знаю, все отличаются.

– Нужно ли вносить в тренировочный лагерь что-то новое для подготовки к поединку к «Канело». Все-таки такой соперник. Стоит ли увеличить нагрузки, чтобы подойти в еще более хорошей форме?
– Нет, я ничего менять не буду. Я также усердно работаю в лагере, в зале. Я знаю свою работу.

– Я видел вашу работу сегодня, а Абель Санчес даже меня потренировал. Мы поработали на мешках. Но быстро ли вам удалось привыкнуть к работе с Абелем Санчесом, когда перебрался в Биг Беар?

– Не могу сказать, что это заняло у меня много времени. Я помню свою первую тренировку, я пришел с маленькой сумкой. Это не только моя работа. Понимаете, бокс - часть моей жизни. Я знаю свою работу. Привыкнуть было легко. Хватило буквально пары ударов.

– Ну, а как на счет требований Санчеса. Как долго приходилось привыкать к ним. Когда вы поверили в то, что этот тренер вам подходит?
– Санчес - отличный мужик и профессионал своего дела. Я верю ему. Самое главное - это усердная работа каждый день. Ты должен быть сфокусированным на процессе, сконцентрированным. Тогда будешь чемпионом. И ничего не добьешься, если потеряешь концентрацию, потеряешь время.

– Когда вы осознали, что являетесь лучшим боксером своего времени?
– Не могу согласиться с этим, потому что у каждого боксера свой стиль, свои возможности и своя весовая категория. «Окей, Мухаммед Али — самый великий в мире, ты — второй, и так далее» — нет, я не могу так сказать, потому что все разные. Тяжеловесы - большие парни, с мощными ударами. Легковесы - быстрые. Я номер второй? Это неинтересно для меня. То же касается и рейтинга P4P. Все мы разные. Все со своими особенностями. Утверждать что-то нельзя. И меня это не интересует.

– Я сейчас не хочу вдаваться религию, но может у вас есть особое отношение к боксу? Вы всегда говорите «это бокс» или «это моя работа» – значит ли это что-то большее?
– Иногда бокс может быть очень опасен, это очень опасная работа. И это опасный спорт. Нужно все время сохранять концентрацию. А это тренировочный процесс, который может затянуться на два месяца или 12 недель перед боем. Всё зависит от времени и от ситуации.

– Когда вы пришли сюда, у вас была только одна сумка и ничего кроме этого. Никто вас не знал. Сейчас многое изменилось. Вы – «звезда». У вас дом в красивейшем месте Санта-Монике. Вас узнают люди на улицах, просят автографы и фотографии. Как известность изменила вас?
– Да я не чувствую никаких изменений. Известность никак не повлияла на меня. Я - боксер. Да, кто-то меня узнает, в основном болельщики бокса, они выражают уважение. Но вне ринга - я обычный парень. Не звезда.

Но вы все равно главная звезда Казахстана, в котором вы надеетесь когда-нибудь провести бой. Какого это быть героем своей страны? На вас смотрят как на чемпиона, который олицетворяет всю страну.
– Я не герой в моей стране. Серьезно. Это не так важно для меня, вроде, «он звезда», «он медийная личность». Повторюсь, я всего лишь боксер.

– Хорошо, вы боксер. Как и благодаря чему люди запомнят Головкина в боксе?
– Хм, хороший вопрос. Даже не знаю.

– Как вы уже сказали, бой с «Канело» отличается от остальных. Что для вас он значит и что нужно сделать, чтобы выйти победителем из этого поединка?
– Бой с Альваресом очень важен для нас. «Канело» - особенный боксер. Но он не является по-настоящему большим чемпионом. Я верю, что наш поединок – это большое событие для бокса. Он важен для позиций. Даже не знаю, кто победит - он или я. Но это будет большая победа. Кто – не знаю. Некоторые считают, что на кону стоят рейтинги, место в P4P, звание лучшего. Но это все неважно. Самое главное - это победа.

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