«Должны попасть в еврокубки». На что рассчитывать «Зениту» в новом сезоне

Евгений Сивожелез в прошлом сезоне чаще оставался на скамейке запасных. В петербургском "Зените" будет иначе. Фото: ВК «Зенит-Казань»

Доигровщик петербургского «Зенита» Евгений Сивожелез – о создании новой команды, соперничестве с Казанью и личных задачах на сезон.

«Мне понравился проект нового «Зенита»

– Для любителей волейбола «Зенит» в Петербурге – явление новое. Помните ваши первые мысли, когда узнали о создании команды?

– Был удивлен, как и все. Название «Зенит» тоже немного смутило, но потом подумал – почему бы и нет? У меня были сомнения по поводу перехода, но потом сделал свой выбор и надеюсь, что не пожалею. Решил, что стоит открыть новую страничку в своей карьере и жизни. Я понял, что надо двигаться, потому что, если не сейчас – следующий год мог бы вообще не получиться. А выбрал Петербург, потому что мне понравился этот проект: я готов идти на большие задачи и решать их.

– Перевозите семью в Петербург?

– Конечно, куда без семьи? Моя самая главная победа – супруга Виктория. Сейчас занимаемся переездом, пока есть время до начала сезона.

Евгений Сивожелез с супругой Викторией Фото: ВК «Зенит-Казань»

– Не боялись заключать контракт с новым клубом сразу на два года?

– Я по жизни ставлю максимальные цели, а достигать их за короткий промежуток не так просто. Один сезон – очень маленький отрезок. Исходя из этого, я пришел к руководству новой команды с мыслями, что готов идти на перемены в своей карьере, если есть большие задачи. Руководство было только радо, потому что заранее на это не рассчитывало. С бытовой точки зрения это тоже странно – перевозить семью всего на год.

– Бывали в Петербурге раньше?

– Я приезжал сюда только играть в волейбол. Мы много куда ездили, но последние два года с супругой обсуждали, что никогда не были в Петербурге. Собирались приехать сюда на часть отпуска – видимо, мысли материализуются, теперь будем здесь жить. Когда приезжали выбирать квартиру, смогли с женой сходить на развод Дворцового моста. Также очень понравился Крестовский остров – очень хорошее место.

«Будем бороться за зрителя»

– В Казани на матчах «Зенита» почти всегда полные трибуны. Готовы, что в Петербурге может быть не так?

– Будем бороться за зрителя и уважать его. Понимаем, в какие условия мы попали. Конечно, будем разочарованы, если болельщиков будет мало, но их надо завоевать. Когда я приехал в Казань в 2011-м, не сказал бы, что там были какие-то аншлаги. Болельщик приходит после появления результатов, после активной работы со СМИ. Интерес к нашему клубу есть, но не все зависит от него. Например, в разработке официальный сайт. Его отсутствие немного усложняет задачу для болельщиков. Неоткуда взять информацию, кроме нескольких заметок и статей, а также группы в социальной сети.

– Самый главный «Зенит» в Петербурге – футбольный. Любите ли футбол и собираетесь ли ходить на игры?

– Я провел долгое время в Казани, которую считают спортивной столицей, поэтому мы тесно общались с хоккеистами «Ак Барса» и баскетболистами УНИКСа, ходили на их матчи. Они бывали на наших. Приятно, что всегда во время игр диктор говорил, что мы целой командой присутствуем на встрече. Думаю, если позволит график – будем ходить и поддерживать одноклубников.

– Состав у петербургского «Зенита» получается интересный. На что команда может претендовать в дебютном сезоне?

– Согласен, волейболисты подобрались хорошие. Наше дело – его обкатать на подготовительном турнире, чтобы удачно стартовать. Первые матчи очень важны. Например, в прошлом году «Енисей» проиграл на старте сезона очень много матчей, это им очень обрезало крылья. После такого сложно найти веру в себя и нужный игровой ритм. Уверен, что мы можем с таким составом спокойно выходить в «Финал шести». Более того, мы там обязаны быть. В принципе, должны попадать в еврокубки. Официально задачи не были озвучены, но мы все понимаем наши силы.

– Матч с «Динамо-ЛО» станет настоящим дерби?

– Каждый матч у нас будет как дерби. Нам будет нелегко, ведь у петербургского «Зенита» нет той славы и давления над другими, какое присутствует у казанской команды. Не будет такого, что, выиграв партию и ведя во второй, соперник сдастся. Но у нас серьезные амбиции. Главное – верно их использовать.

«Об Олимпиаде не думаю»

– Наряду с Александром Волковым и Андреем Ащевым вы будете одним из самых опытных в «Зените». Понимаете, что нужно будет стать лидером?

– Об этом я вообще никогда не задумывался. Лидером может стать любой игрок в любой ситуации, когда надо выйти и решить исход эпизода. Да, есть основные игроки, которые приносят большинство очков, но у каждого в команде своя роль. И у каждого она важна. Конечно, я буду только рад, если мне будут доверять в ответственных моментах.

– Старые травмы вас сейчас не беспокоят?

– Нет, подхожу к новому сезону в форме, которая меня радует. Все болячки остались в прошлом. Сейчас у меня новый виток карьеры, который я с нетерпением жду.

– На Олимпиаду в Рио вы не попали из-за травмы. Есть мысли об Олимпиаде в Токио?

– Тяжелый вопрос для меня. Честно говоря, не думаю о сборной вообще. Если я там буду нужен – меня вызовут. По этому поводу я не переживаю. Сейчас хочу играть и давать результат, поэтому я в «Зените». Я голоден до побед. Хочется полностью вернуться в строй, а там уже будет видно. До Олимпиады еще три года.

– Пересекались ли раньше с Александром Климкиным, главным тренером «Зенита»?

– Да, он ведь бы помощником Владимира Алекно в сборной России. Климкин – достаточно комфортный человек и подготовленный специалист. Считаю, «Зениту» повезло с тренером, а внутрикомандной задачей будет сохранение тренера: надо дать хороший результат.

– У «Зенита» наверняка будет достойное финансирование. Сколько лет должно пройти, чтобы команда вошла в элиту российского волейбола?

– Тяжело сказать, никто вам это не сможет просчитать. Все будет строиться постепенно, для этого я сюда и приехал. Мне нравится создание нового коллектива, проекта, который оставит за собой историю. Безусловно, для «Газпрома» и возможностей компании финансирование волейбола не столь затратно и существенно. Серьезные вливания будут только при наличии результатов, которые быстро не приходят.

– Тренер баскетбольного «Зенита» Василий Карасев ставил себе задачу обыграть ЦСКА. У вас будет подсознательная задача победить в конкретном матче против казанского «Зенита»?

– Конечно, каждый клуб в Европе хочет обыграть казанский «Зенит». Все будут проводить параллели между двумя «Зенитами», но время покажет, что это разные команды. Мне хочется обыграть свою бывшую команду и что-то доказать «Зениту» из Казани.