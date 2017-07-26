Даниил Дубов: Я математик и всегда понимал, что шахматы – ничейная игра
21-летний гроссмейстер Даниил Дубов один из ярких представителей новой волны в российских шахматах, что он еще раз подтвердил недавней победой в высшей лиге.
«КОГДА
СТАЛ ГРОССМЕЙСТЕРОМ, ПАПА УСПОКОИЛСЯ»
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Даниил ДУБОВ, родился 18 апреля 1996 года в Москве
Международный мастер (2010 год). Гроссмейстер (2011)
Неоднократный призер юношеских первенств России и Европы.
Победитель «Аэрофлот Опена»-2011. Бронзовый призер ЧМ-2016 по блицу. Победитель высшей лиги-2017.
- Начнем
с высшей лиги. Вы перевыполнили
задачу-минимум - не просто попали в
пятерку, что дает право сыграть в
суперфинале, но и победили в турнире.
- Перевыполнил только по той причине, что перед последним туром подвисла задача-минимум. Я выиграл последнюю партию и занял первое место, если б сыграл вничью, не попал бы в пятерку. По моим наблюдениям, высшую лигу выигрывает тот, кого не устраивает ничья в последнем туре.
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В последнем туре по заказу побеждать
тяжело. Кто был вашим соперником?
- Мне немного повезло с жребием - он выбрал в соперники гроссмейстера Андрея Белозерова, который в последнее время редко играет в турнирах. Решил найти его последние партии, чтобы понять, что он играет. Последняя партия датировалась 2013 годом. За это время у человека было время переосмыслить смысл бытия и подумать о своем месте в шахматах. Его дебютные предпочтения могли измениться, поэтому решил играть от себя.
- Турнир
проходил на «Розе Хутор». Идеальное
место для отдыха и творчества. Согласны?
- Согласен – место идеальное, если б еще не играть в шахматы. Высокие цены? Нас кормили, но мне всегда после партии хочется уединиться, немного отдохнуть от общества людей, с которыми и так проводишь много времени каждый день. Ну а им, наверное, хочется отдохнуть от меня. Я не ходил ни на обед, ни на ужин, питался самостоятельно в ресторанах. Поэтому на вопрос о ценах на «Розе Хутор» отвечу так – чуть выше московских.
- Ваш
дедушка знаменитый шахматный арбитр
Эдуард Дубов, отец дорос до уровня
кандидата. Вы могли пройти мимо шахмат?
- Отец, насколько помню, не был в восторге от моего увлечения шахматами. А началось с того, что я увидел, как отец с дедом играют, и начал приставать, чтобы и меня научили. И тогда меня отдали в секцию, мне еще семи не исполнилось. С секцией мне повезло – она находилась в Перово, это школа «Ориента», у меня был замечательный первый тренер Михаил Григорьевич Рывкин.
- Отец
вам поставил условие: к определенному
возрасту стать кандидатом, потом
мастером. Некий временной график вам
начертил. Если вы в него не вписывались,
должны бросить шахматы. Это так?
- Так и было, но я шел с опережением графика. Хотя никакой бумажки у меня на стенке не висело по примеру Каспарова, на которой, как говорят, было написано: «Кто, если не я». Гроссмейстером я должен был стать в 16 лет, а стал в 14. После этого отец успокоился. Кстати, у меня тоже было условие: если я опережаю график, отец бросает курить. Но он условие не выполнил, чем я тогда был очень недоволен.
Папа считал, что шахматами можно заработать на жизнь, если достигнешь определенного уровня. Когда я стал гроссмейстером, он выдохнул, понял, что на кусок хлеба я смогу заработать.
«ЕСЛИ ДЕЛАЕШЬ ХОРОШИЕ ХОДЫ - НЕ ПРОИГРАЕШЬ»
- В 17
лет вы пробились в Кубок мира. Во втором
круге обыграли чемпиона мира ФИДЕ
Руслана Пономарева. Не было мысли: передо
мной матерый кубковый боец, экс-чемпион
мира?
- Я закончил математическую школу и всегда понимал, что шахматы – ничейная игра. И если ты делаешь хорошие ходы, то не проиграешь. Поэтому надо садиться и играть, а чемпион - не чемпион перед тобой, разницы нет. С Пономаревым мы, кстати, сделали кучу ничьих, выиграл я матч в армагеддоне. Последняя партия оказалась единственной результативной.
- В
футболе тоже, если не ошибаться, получится
нулевая ничья.
- Футбол – игра, которую невозможно просчитать. В шахматах – если будешь хорошо играть, какой бы сильный не был у тебя противник, ты не проиграешь.
- То
есть, если напротив сидит человек из
топ-10, это не является для вас дополнительным
прессом?
- Абсолютно. Наоборот, с таким соперником интереснее играть.
- Как
учат в шахматных секциях, в каждой
позиции нужно искать сильнейший ход.
Следуете этому правилу?
- Такому учат лет до тринадцати, а потом жизнь заставляет это забыть. Я не знаю ни одного сильного шахматиста, который при выборе хода руководствуется четким алгоритмом. У всех есть интуиция, и она подсказывает такие ходы, которые ты начинаешь обдумывать. На мой взгляд, у меня интуиция едва ли не самое сильное качество. В девяти случаях из десяти я делаю тот ход, который первым приходит в голову. Мой алгоритм выбора хода простой: понравился ход, я проверил, что это не грубая ошибка, и делаю его.
- Исходя
из вашего алгоритма выбора хода, вам
нравится блиц.
- Очень нравится.
-
Ботвинник считал блиц вредным, мол,
увлечение им приводит к привычке мыслить
поверхностно.
- Ну что теперь делать? А мне нравится. Надо понимать, что во времена Ботвинника часы были механические. Игроки ближе к концу партии стремились быстрее лупить по часам, и у кого-то заканчивалось время. Сейчас электронные часы, и за каждый ход добавляется две секунды. Это сильно изменило блиц. Поэтому любая выигранная позиция поводится до победы. Из-за этого блиц стал более осмысленным.