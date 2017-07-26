«Ну что вы о политике? Зачем разжигаете?» Рута Мейлутите – о Юлии Ефимовой

Фото: The New Nation

Обозреватель «Советского спорта» побывал на интервью олимпийской чемпионки по плаванию Руты Мейлутите.

ПРОБЛЕМА РОСТА

Хотел пообщаться с Рутой Мейлутите – когда-то главной соперницей Юлии Ефимовой, которая в 15 лет сенсационно завоевала золото Олимпиады в Лондоне. Теперь результаты Мейлутите не так хороши – на финале 100 м брассом она не попала на пьедестал, став только четвертой (1.05,65). К тому же американка Лилли Кинг отобрала ее мировой рекорд, улучшив его на 0,22 секунды. Теперь он равен 1.04,13.

Проблемы Мейлутите связаны с тем, что она превратилась из девочки в 20-летнюю женщину, поменялась физиология. И так часто бывает в брассе, когда ребенок выстреливает, а потом пропадает в никуда. Вспомните, как советская девочка Юлия Богданова в 14 лет завоевала три медали чемпионата мира в Западном Берлине (золото, серебро, бронза). А на Олимпиаде-80 в 16 лет взяла бронзу и ушла из спорта.

Мейлутите не ушла, она сражается – и поэтому молодец. Хорошая обаятельная девочка. И ее общение с журналистами из разных стран показывает, что отношения спортсменок между собой – одно, а как это подается и раскручивается в прессе – совсем другое.

Не надо думать, что литовка Рута ненавидит россиянку Юлю. Это полная чушь. Хотя конечно, они – не подруги.

МЕЙЛУТИТЕ: Я УВАЖАЮ КИНГ

- Что вы думаете о финале на 100 м брассом? Предполагали, что ваш мировой рекорд может быть побит? И от кого это ожидали – от Кинг или от Ефимовой?

Weltrekord! @_king_lil holt Gold über 100 m Brust - so schnell wie keine Frau zuvor... Meilutyte ist den Rekord los, wird 4. #FINAWorlds2017 pic.twitter.com/wXGAlevCqy — Eurosport DE (@Eurosport_DE) 26 июля 2017 г.

- Финал получился замечательным, - сказала Рута. – Не для меня лично, а для всего нашего спорта. Я счастлива, что мой рекорд побили. Видно, что на нашей дистанции выступают сильные спортсменки, и женский брасс вообще прогрессирует. Такие финалы очень интересно смотреть. И я уважаю Лилли Кинг за то, что она показала такое быстрое время.

Дальше Мейлутите рассказывала, что поменяла систему подготовки, перестроила свои тренировки. На этом чемпионате мира у нее не было шанса плыть так быстро. Но нужно быть позитивной работать дальше, готовясь к Олимпиаде в Токио. О том, как после Лондона резко взлетел интерес к плаванию в Литве, и теперь этот вид спорта спорит даже со знаменитым литовским баскетболом.

Я поспешил спросить, а знакома ли Рута с Дарюсом Каспарайтисом, который болел на Олимпиаде за свою соотечественницу. Как в Литве раскручен хоккей? Мейлутите задумалась – похоже, она Каспарайтиса не знала. А я вспомнил, как Юлия Ефимова приходила на чемпионат мира по хоккею в 2016 году, болела в Москве с трибуны за наших. И на выходе со стадиона встретила Дарюса. Он обрадовался, сказал, что видел Ефимову по телевизору, теперь будет поддерживать и ее. А если надо, то применит против ее обидчиков свой знаменитый силовой прием.

«НЕ СТАЛКИВАЙТЕ СТРАНЫ»

Самое интересное началось в конце интервью. Лысый итальянский журналист, похожий на доктора Зло из «Остина Пауэрса» (но без Мини-Мы), дождался момента, чтобы вкрутить свой вопрос.

- Два года назад на чемпионате мира в Казани вы выражали свою нетерпимость к допингу. А мы знаем, что в эту историю попадала Юлия Ефимова. Как за это время изменилась ваша позиция?

- Никак не изменилась. Допинг – это плохо. И я считаю, что побеждать надо честно. Поэтому я всегда буду на стороне спортсменов, которые не принимают допинг. Я – за чистый спорт, - ответила Мейлутите, и на ее месте так сказал бы каждый.

- Но вы помните, какую обструкцию американские пловчихи устроили россиянке Ефимовой на Олимпиаде?

- Мне вообще не нравится, когда в спорт вмешивается политика, - отрезала Мейлутите. – Не надо сталкивать страны, когда девушки соревнуются в бассейне. Зачем вы разжигаете страсти? Концентрируйтесь на спортсменках и их гонке.

- А как вы относитесь к этим жестам Ефимовой, когда она кому-то грозит пальцем? – воскликнул американский репортер, подпрыгнув на месте.

- Ой, даже не знаю. Не хочу об этом говорить, - Мейлутите не поддалась на провокацию.

Diving into the afternoon off like #onwednesdayswewearpink Публикация от Ruta Meilutyte (@rutameilutyte) Апр 26 2017 в 2:17 PDT

Я помог ей прихлопнуть тему, показав видео из ее инстаграма: «Скажите, Рута, как вам удается такой отличный старт? Это же потрясающе, что вы делаете! Можно ли такой старт натренировать? И способна ли Юля Ефимова взять золото Олимпиады, если такой старт не подготовит?»

- Я думаю, это абсолютно возможно. Даже если старт будет не совсем удачным, ты можешь развить хорошую скорость по дистанции. Хотя без сильного старта усложнишь себе гонку. Не могу сказать, что у меня есть какой-то секрет. Но тут важна хорошая реакция, и на тренировках над стартами нужно постоянно работать, пытаясь поймать концентрацию и правильный настрой.

В конце беседы Рута сказала, что приедет в Москву, где 2-3 августа пройдет первый этап Кубка мира. И я сказал ей: «До встречи в России!»

Так что нормально все с девчонками. Не разжигайте!

ДОСЛОВНО

- Да, я человек! Просто человек, который живет эмоциями: улыбается, плачет, смеется, злится и искренне радуется, верит и разочаровывается. В этом и есть прелесть жизни. Если было бы все так, как мы хотели, возможно, это было бы не так интересно.

Спасибо всем Вам за Вашу бесконечную поддержку, добрые слова и веру. Безумно приятно, когда за тебя болеет вся страна и даже люди из других уголков мира. Это бесценно! Работаем дальше!