Можно ли шагать вперед, топчась на месте? Чего мы ждем от «Краснодара»?

«Краснодар» матчем против датского «Люнгбю» начинает свою четвертую европейскую кампанию. Каждый раз – в Лиге Европы, хотя по всем признакам это уже давно клуб уровня Лиги чемпионов.

Максимальное достижение «быков» на континентальном уровне – 1/8 финала. Каждый следующий сезон у них получался все лучше и лучше (невыход из группы, затем первый раунд плей-офф, затем второй). Возможно, в этом сезоне будет и 1/4 финала. В конце концов, в следующем году клуб миллиардера Сергея Галицкого отметит свой первый, 10-летний юбилей.

Но мы ждем «Краснодар» в Лиге чемпионов. Тем более что, по сути, в ней уже давно играют не только чемпионы. У «быков» для этого есть все – ультрасовременный, лучший в России стадион, крепкий состав (не говорите мне про «Лудогорец»), преданный, активный и эмоциональный болельщик. Именно поэтому, на мой взгляд, «Краснодар» не просто заслуживает там места, но и обязан (с учетом расширившейся российской квоты) ставить себе такую задачу.

Надеюсь, превью к участию «быков» в Лиге Европы приходится писать последний раз. Хотя порой селекция и вызывает некоторое недоумение – Галицкий и его спортивный менеджмент словно идут наперекор общественному мнению. Это касается и приглашения игроков вроде Янбаева и Шишкина, выбора тренером Игоря Шалимова, в которого не слишком верит футбольный социум.

Надо отдать должное – закрывать рты скептикам Галицкий умеет. Над ним только в голос не смеялись, когда «Краснодар» приглашал Измайлова. А в итоге Марат выдал немало ярких матчей, а с его непосредственным участием в феерическом стиле разгромил «Спартак». Легенды о выборе игроков для клуба во время собственных занятий на беговой дорожке – вовсе не красивые выдумки. Эти игроки до сих пор в клубе, и приносят ему немалую пользу.

Но сейчас, в канун десятилетия, «Краснодар» добрался до того самого «камня на перепутье». Сверху (не в таблице) на него смотрят «Спартак», ЦСКА и «Зенит». Снизу (с завистью стадион, база, покрытый легендами автобус-VIP, болельщики, медиа-контент) – «Рубин», «Локомотив», «Ростов» и все прочие. И главный вопрос (в том числе и на матч с датчанами) – «с кем вы, мастера культуры?».

Не думаю, что «Люнгбю» (хотя отнестись к нему непременно надо с уважением) способен стать серьезной преградой для «Краснодара». В составе датской команды всего 3 легионера (из Норвегии, Исланлии и Нигерии), ее самый примечательный игрок – Михаэль Лумб (6 матчей за три сезона в «Зените»), а в прошлый раз она стартовала в еврокубках еще в ХХ-м веке. Не пройти такого соперника «Краснодар» не может.

Но даже не о результате сейчас хочется говорить. Галицкий много и часто говорил о том, что содержание, красота, стиль – для него важнее. Сейчас «Краснодар» неподдельно (и совершенно справедливо) возмутился тем, что его гол в ворота «Тосно» не признали самым красивым в туре. Это действительно была эстетика высшего уровня. И очень хочется, чтобы не отступая от нее, команда продолжала поступательное движение по лестнице результатов.

В условиях очевидного кризиса российского клубного футбола, «обеззвезживания» чемпионата, открытой доминации богатых и знаменитых – хочется продолжать наблюдение за теми, кто не с бюджетом, популярностью или стабильной мощью на престоле и около него обретается, а шагает поступательно.