Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Майер6:3, 4:6, 6:4Кузнецов
Футбол  Олимпиец1 : 0Химки
Футбол  Балтика2 : 0Тамбов
Футбол  Динамо СПб0 : 3Ротор-Волгоград
Футбол  Динамо Киев2 : 0Янг Бойз
Водное поло  Россия- : -США
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Можно ли шагать вперед, топчась на месте? Чего мы ждем от «Краснодара»?

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Можно ли шагать вперед, топчась на месте? Чего мы ждем от «Краснодара»?
Фото: «Советский спорт»

«Краснодар» матчем против датского «Люнгбю» начинает свою четвертую европейскую кампанию. Каждый раз – в Лиге Европы, хотя по всем признакам это уже давно клуб уровня Лиги чемпионов.

Максимальное достижение «быков» на континентальном уровне – 1/8 финала. Каждый следующий сезон у них получался все лучше и лучше (невыход из группы, затем первый раунд плей-офф, затем второй). Возможно, в этом сезоне будет и 1/4 финала. В конце концов, в следующем году клуб миллиардера Сергея Галицкого отметит свой первый, 10-летний юбилей.

Но мы ждем «Краснодар» в Лиге чемпионов. Тем более что, по сути, в ней уже давно играют не только чемпионы. У «быков» для этого есть все – ультрасовременный, лучший в России стадион, крепкий состав (не говорите мне про «Лудогорец»), преданный, активный и эмоциональный болельщик. Именно поэтому, на мой взгляд, «Краснодар» не просто заслуживает там места, но и обязан (с учетом расширившейся российской квоты) ставить себе такую задачу.

Надеюсь, превью к участию «быков» в Лиге Европы приходится писать последний раз. Хотя порой селекция и вызывает некоторое недоумение – Галицкий и его спортивный менеджмент словно идут наперекор общественному мнению. Это касается и приглашения игроков вроде Янбаева и Шишкина, выбора тренером Игоря Шалимова, в которого не слишком верит футбольный социум.

Надо отдать должное – закрывать рты скептикам Галицкий умеет. Над ним только в голос не смеялись, когда «Краснодар» приглашал Измайлова. А в итоге Марат выдал немало ярких матчей, а с его непосредственным участием в феерическом стиле разгромил «Спартак». Легенды о выборе игроков для клуба во время собственных занятий на беговой дорожке – вовсе не красивые выдумки. Эти игроки до сих пор в клубе, и приносят ему немалую пользу.

Но сейчас, в канун десятилетия, «Краснодар» добрался до того самого «камня на перепутье». Сверху (не в таблице) на него смотрят «Спартак», ЦСКА и «Зенит». Снизу (с завистью  стадион, база, покрытый легендами автобус-VIP, болельщики, медиа-контент) – «Рубин», «Локомотив», «Ростов» и все прочие. И главный вопрос (в том числе и на матч с датчанами) – «с кем вы, мастера культуры?».

Не думаю, что «Люнгбю» (хотя отнестись к нему непременно надо с уважением) способен стать серьезной преградой для «Краснодара». В составе датской команды всего 3 легионера (из Норвегии, Исланлии и Нигерии), ее самый примечательный игрок – Михаэль Лумб (6 матчей за три сезона в «Зените»), а в прошлый раз она стартовала в еврокубках еще в ХХ-м веке. Не пройти такого соперника «Краснодар» не может.

Но даже не о результате сейчас хочется говорить. Галицкий много и часто говорил о том, что содержание, красота, стиль – для него важнее. Сейчас «Краснодар» неподдельно (и совершенно справедливо) возмутился тем, что его гол в ворота «Тосно» не признали самым красивым в туре. Это действительно была эстетика высшего уровня. И очень хочется, чтобы не отступая от нее, команда продолжала поступательное движение по лестнице результатов.

В условиях очевидного кризиса российского клубного футбола, «обеззвезживания» чемпионата, открытой доминации богатых и знаменитых – хочется продолжать наблюдение за теми, кто не с бюджетом, популярностью или стабильной мощью на престоле и около него обретается, а шагает поступательно.

Матч

Краснодар - Люнгбю

Судья:

Христос Николаидис (Кипр)

Место и дата

27 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жонатас и Лестьенн перейдут в «Локо»? Таблица трансферов РФПЛЖонатас и Лестьенн перейдут в «Локо»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Роберто Манчини: «Зенит» знает, насколько опасна «Бней Иегуда»Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча против «Бней Иегуды» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.Доменико Кришито: Лига Европы – очень важный турнир для «Зенита»Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился ожиданиями от матча против «Бней Иегуды» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.«До сих пор в шоке, что ребята вышли на «Зенит». Наш человек из «Бней Иегуды»«До сих пор в шоке, что ребята вышли на «Зенит». Наш человек из «Бней Иегуды»Вратарь Никита Хайкин, выступавший за израильский клуб в прошлом сезоне, рассказал все о сопернике «Зенита» в Лиге Европы.Футбол и деньги. Для «Спартака» – мелочь, для ЦСКА – вопрос жизни и смертиФутбол и деньги. Для «Спартака» – мелочь, для ЦСКА – вопрос жизни и смерти«Советский спорт» читает, сколько могут получить российские клубы в еврокубках.«Бней Иегуда» – «Зенит». Смольников не полетел в ИзраильФутболисты «Зенита» отправились в Израиль на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Бней Иегуды».Подкатис, Выноситис, Отбиватис. ЦСКА обыграл АЕК, но хорошего в этом малоПодкатис, Выноситис, Отбиватис. ЦСКА обыграл АЕК, но хорошего в этом малоВ матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА на выезде обыграл афинский АЕК (2:0).Творчество Шалимова, прагматизм Семина. Три лучших тактических хода тураТворчество Шалимова, прагматизм Семина. Три лучших тактических хода тураОбозреватель «Советского спорта» называет лучшие тактические идеи тура.Спартаковцы, извините. Пять лучших игроков 2-го тура РФПЛСпартаковцы, извините. Пять лучших игроков 2-го тура РФПЛ«Советский спорт» называет лучших игроков второго тура российской премьер-лиги.Зе Луиш неудачник, Дриусси герой. Подводим итоги тураЗе Луиш неудачник, Дриусси герой. Подводим итоги тура«Советский спорт» о главных событиях 2-го тура российской премьер-лиги.Матч «Краснодара» с «Люнгбю» в Лиге Европы обслужит бригада из КипраКипрская бригада арбитров во главе с Христосом Николаидесом будет обслуживать матч третьего отборочного раунда Лиги Европы между «Краснодаром» и датским «Люнгбю».Лапочкин назначен на матч Лиги Европы «Црвена Звезда» – «Спарта»Российский арбитр Сергей Лапочкин получил назначение на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Црвена Звезда» – «Спарта». Игра пройдет 27 июля на стадионе «Райко Митича» в Белграде.«Бней Иегуда» – «Зенит». Матч обслужит арбитр из Черногории36-летний рефери из Черногории Никола Дабанович назначен главным арбитром первого матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Бней Иегуда» - «Зенит».Андерсон Карвальо: Игрокам «Тосно» нужно работать и улучшать свой уровеньБразильский полузащитник «Тосно» Андерсон Карвальо поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ против «Краснодара» (0:2), в котором он дебютировал за команду из Ленинградской области.Вандерсон Масиэл: Переход в «Краснодар» считаю для себя шагом впередПолузащитник «Краснодара» Вандерсон Масиэл рассказал о своем переходе из австрийского «Зальцбурга».Жоаозиньо: Шалимов сказал больше играть на флангах, и мы начали забиватьПолузащитник «Краснодара» Жоаозиньо поделился впечатлениями от победы над «Тосно» во втором туре РФПЛ (2:0).Очередной конфуз «Зенит Арены» и гол-шедевр «Краснодара» (видео)Очередной конфуз «Зенит Арены» и гол-шедевр «Краснодара» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Андрей Синицын: Мы раскрепостились во втором тайме, это нам помоглоГолкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился впечатлениями от победы над «Тосно» в матче второго тура чемпионата России.Жоазиньо: Очень рад, что смог записать гол на свой счетЖоазинью: Очень рад, что смог записать гол на свой счет Полузащитник «Краснодара» Жоазинью поделился впечатлениями от победы над «Тосно» (2:0) в матче второго тура чемпионата России.Младен Кашчелан: «Краснодар» – команда, которая играет в самый красивый футбол в РоссииКапитан «Тосно» Младен Кашчелан прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в матче второго тура чемпионата России.
Футбол
«Зенит-2» с Молло обыграл «Сибирь» и одержал первую победу в сезоне
Футбол
Вадим Васильев: У нас нет договоренности с «Реалом» по Мбаппе
Фехтование
Российские рапиристы проиграли французам в матче за бронзу командного турнира ЧМ
Теннис
Кузнецов уступил Майеру во втором круге турнира в Гамбурге
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Люнгбю
Люнгбюкалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости