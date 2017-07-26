Йоан Молло: Я счастлив, ведь играю в «Зените», а не работаю в «Макдональдсе»
Полузащитник «Зенита» Йоан Молло – об игре за «Зенит-2», конфликте с болельщиками и работе в «Макдональдсе».
26 июля Йоан Молло дебютировал за «Зенит-2». Его команда обыграла «Сибирь», он провел на поле 82 минуты, а в перерыве поругался с фанатами сине-бело-голубых. После матча француз сиял от радости и с удовольствием отвечал на вопросы корреспондентов.
– Как вам игра в ФНЛ
за «Зенит-2»?
– Я профессионал, у меня контракт с «Зенитом», поэтому это нормально. Каждый профессионал должен отдавать себя на все 100 процентов каждый день. Я рад и счастлив, что мы обыграли «Сибирь», всех с победой. Мы показали хорошую игру в первом тайме, во втором действовали чуть хуже. Мои партнеры пока молоды, у них нет нужного опыта, но они получают его в играх. Вообще, игра за «Зенит-2» – хороший опыт для меня.
– Расстроились, что
вас перевели в дубль?
– Нет, мой брат, – удивился Молло. – Я же играю в футбол, а у моих родителей все хорошо. Знаешь, если бы я работал в «Макдональдсе», я бы мог сказать, что мне плохо. Но я счастливчик, ведь играю в футбол, я радуюсь каждому дню.
– Как вам новые
партнеры?
– Я уже говорил, что им не хватает опыта, поэтому они и играют за вторую команду. Они молоды, но уже хорошо себя проявляют. Но им надо работать, чтобы достичь успеха.
– Оцените уровень ФНЛ.
– Тут играют немного… грустно. Грустно? – переспросил слово Молло, имея в виду слово «жестко». – Но это не проблема для меня, потому что во Франции очень контактный футбол. Это моя работа. Сейчас я сделал ее и поеду домой.
– Ждете встречу
против вашей бывшей команды – «Крыльев Советов»?
– Да, может быть, я сыграю. Буду счастлив, если выйду против «Крыльев».
– В перерыве вы
поругались с фанатами.
– С кем?
– С фанатами. Вы даже
им ответили.
– I love fans (Я люблю фанатов – Прим.ред.). У меня нет с ними проблем. Это мой город и мои фанаты, никаких проблем.
Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов подтвердил, что Молло будет не только играть в ФНЛ, но и тренироваться с командой.
– Молло действительно будет заниматься с нами. Посмотрим, как он будет себя проявлять. Йоан может вернуться в основной состав, если Роберто Манчини увидит его в своей философии.
– Какое задание вы дали французу на матч с «Сибирью»?
– Как и любому атакующему фланговому игроку: брать на себя, обыгрывать, искать вертикальный пас для врывания в штрафную. Чтобы не шел в авантюру, сохранял мяч. Йоан сразу сказал, что мотивация у него хорошая, и он будет работать.
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Матч
Голы
Круговой 48 (1:0). Житнев 66 (1:1 - пен.). Андреев 89 (2:1).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Круговой, Пенчиков, Бугриев, Зуев, Камышев, Молло (Запрягаев, 82), Сиротов, Мусаев (Каккоев, ), Некрасов (Рукас, 90), Прудников (Андреев, 85)
Сибирь: Цыган, Гладышев, Мищенко, Кушнирук, Цховребов, Дегтярёв, Чеботару, Андреев (Беляев, 60), Галыш (Житнев, 46), Дудолев (Рухаиа, 46), Азаров (Макаренко, 71)
Предупреждения:
Судья:
Юрий Апонасенко (Россия)
Место и дата
26 июля 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция