Йоан Молло: Я счастлив, ведь играю в «Зените», а не работаю в «Макдональдсе»

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло – об игре за «Зенит-2», конфликте с болельщиками и работе в «Макдональдсе».

26 июля Йоан Молло дебютировал за «Зенит-2». Его команда обыграла «Сибирь», он провел на поле 82 минуты, а в перерыве поругался с фанатами сине-бело-голубых. После матча француз сиял от радости и с удовольствием отвечал на вопросы корреспондентов.

– Как вам игра в ФНЛ за «Зенит-2»?

– Я профессионал, у меня контракт с «Зенитом», поэтому это нормально. Каждый профессионал должен отдавать себя на все 100 процентов каждый день. Я рад и счастлив, что мы обыграли «Сибирь», всех с победой. Мы показали хорошую игру в первом тайме, во втором действовали чуть хуже. Мои партнеры пока молоды, у них нет нужного опыта, но они получают его в играх. Вообще, игра за «Зенит-2» – хороший опыт для меня.

– Расстроились, что вас перевели в дубль?

– Нет, мой брат, – удивился Молло. – Я же играю в футбол, а у моих родителей все хорошо. Знаешь, если бы я работал в «Макдональдсе», я бы мог сказать, что мне плохо. Но я счастливчик, ведь играю в футбол, я радуюсь каждому дню.

– Как вам новые партнеры?

– Я уже говорил, что им не хватает опыта, поэтому они и играют за вторую команду. Они молоды, но уже хорошо себя проявляют. Но им надо работать, чтобы достичь успеха.

– Оцените уровень ФНЛ.

– Тут играют немного… грустно. Грустно? – переспросил слово Молло, имея в виду слово «жестко». – Но это не проблема для меня, потому что во Франции очень контактный футбол. Это моя работа. Сейчас я сделал ее и поеду домой.

– Ждете встречу против вашей бывшей команды – «Крыльев Советов»?

– Да, может быть, я сыграю. Буду счастлив, если выйду против «Крыльев».

– В перерыве вы поругались с фанатами.

– С кем?

– С фанатами. Вы даже им ответили.

– I love fans (Я люблю фанатов – Прим.ред.). У меня нет с ними проблем. Это мой город и мои фанаты, никаких проблем.

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов подтвердил, что Молло будет не только играть в ФНЛ, но и тренироваться с командой.

– Молло действительно будет заниматься с нами. Посмотрим, как он будет себя проявлять. Йоан может вернуться в основной состав, если Роберто Манчини увидит его в своей философии.

– Какое задание вы дали французу на матч с «Сибирью»?

– Как и любому атакующему фланговому игроку: брать на себя, обыгрывать, искать вертикальный пас для врывания в штрафную. Чтобы не шел в авантюру, сохранял мяч. Йоан сразу сказал, что мотивация у него хорошая, и он будет работать.

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