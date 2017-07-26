Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Майер6:3, 4:6, 6:4Кузнецов
Футбол  Динамо Киев3 : 1Янг Бойз
Водное поло  Россия6 : 13США
Футбол  Олимпиец1 : 0Химки
Футбол  Балтика3 : 0Тамбов
Футбол  Ницца0 : 0Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Йоан Молло: Я счастлив, ведь играю в «Зените», а не работаю в «Макдональдсе»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Йоан Молло: Я счастлив, ведь играю в «Зените», а не работаю в «Макдональдсе»
Фото: ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло – об игре за «Зенит-2», конфликте с болельщиками и работе в «Макдональдсе».

26 июля Йоан Молло дебютировал за «Зенит-2». Его команда обыграла «Сибирь», он провел на поле 82 минуты, а в перерыве поругался с фанатами сине-бело-голубых. После матча француз сиял от радости и с удовольствием отвечал на вопросы корреспондентов. 

– Как вам игра в ФНЛ за «Зенит-2»?
– Я профессионал, у меня контракт с «Зенитом», поэтому это нормально. Каждый профессионал должен отдавать себя на все 100 процентов каждый день. Я рад и счастлив, что мы обыграли «Сибирь», всех с победой. Мы показали хорошую игру в первом тайме, во втором действовали чуть хуже. Мои партнеры пока молоды, у них нет нужного опыта, но они получают его в играх. Вообще, игра за «Зенит-2» – хороший опыт для меня.

– Расстроились, что вас перевели в дубль?
– Нет, мой брат, – удивился Молло. – Я же играю в футбол, а у моих родителей все хорошо. Знаешь, если бы я работал в «Макдональдсе», я бы мог сказать, что мне плохо. Но я счастливчик, ведь играю в футбол, я радуюсь каждому дню.

– Как вам новые партнеры?
– Я уже говорил, что им не хватает опыта, поэтому они и играют за вторую команду. Они молоды, но уже хорошо себя проявляют. Но им надо работать, чтобы достичь успеха.

– Оцените уровень ФНЛ. 
– Тут играют немного… грустно. Грустно? – переспросил слово Молло, имея в виду слово «жестко». – Но это не проблема для меня, потому что во Франции очень контактный футбол. Это моя работа. Сейчас я сделал ее и поеду домой.

– Ждете встречу против вашей бывшей команды – «Крыльев Советов»?
– Да, может быть, я сыграю. Буду счастлив, если выйду против «Крыльев».

– В перерыве вы поругались с фанатами.
– С кем?

– С фанатами. Вы даже им ответили.
– I love fans (Я люблю фанатов – Прим.ред.). У меня нет с ними проблем. Это мой город и мои фанаты, никаких проблем.

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов подтвердил, что Молло будет не только играть в ФНЛ, но и тренироваться с командой.  

– Молло действительно будет заниматься с нами. Посмотрим, как он будет себя проявлять. Йоан может вернуться в основной состав, если Роберто Манчини увидит его в своей философии.

– Какое задание вы дали французу на матч с «Сибирью»?
– Как и любому атакующему фланговому игроку: брать на себя, обыгрывать, искать вертикальный пас для врывания в штрафную. Чтобы не шел в авантюру, сохранял мяч. Йоан сразу сказал, что мотивация у него хорошая, и он будет работать. 

Молло затмил победу «Зенита-2»: его оскорбили, а он показал неприличный жест

Матч

Зенит-2 - Сибирь - 2:1 (0:0)

Голы

Круговой 48 (1:0). Житнев 66 (1:1 - пен.). Андреев 89 (2:1).

Состав

Зенит-2: Бабурин, Круговой, Пенчиков, Бугриев, Зуев, Камышев, Молло (Запрягаев, 82), Сиротов, Мусаев (Каккоев, ), Некрасов (Рукас, 90), Прудников (Андреев, 85)

Сибирь: Цыган, Гладышев, Мищенко, Кушнирук, Цховребов, Дегтярёв, Чеботару, Андреев (Беляев, 60), Галыш (Житнев, 46), Дудолев (Рухаиа, 46), Азаров (Макаренко, 71)

Предупреждения:

Мусаев, 52; Камышев, 64 - нет

Судья:

Юрий Апонасенко (Россия)

Место и дата

26 июля 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Кубань» с минимальным счетом переиграла «Шинник»В матче четвертого тура первенства ФНЛ «Кубань» дома переиграла «Шинник» со счетом 1:0.«Балтика» разгромила «Тамбов» и поднялась на второе место в ФНЛВ матче четвертого тура первенства ФНЛ «Балтика» на домашнем поле разгромила «Тамбов» со счетом 3:0.ФНЛ. 4-й тур. «Енисей» обыграл «Оренбург», «Зенит-2» победил «Сибирь» и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей четвертого тура чемпионата России по футболу.«Факел» с минимальным счетом обыграл «Тюмень»Матч четвертого тура первенства ФНЛ между «Факелом» и «Тюменью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Факела».Молло затмил победу «Зенита-2»: его оскорбили, а он показал неприличный жестМолло затмил победу «Зенита-2»: его оскорбили, а он показал неприличный жестФранцузский полузащитник «Зенита» отправился в ФНЛ за игровой практикой, а в итоге он ругался с партнерами и болельщиками.Ари и Джокович пропустят остаток года, ультиматум Неймару, средний палец Молло. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Андрей Тихонов: Высказал игрокам свое недовольство, многие из них присутствуют, а не играютГлавный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от «Томи» (0:1) в матче четвертого тура первенства ФНЛ.Анатолий Давыдов: Молло может вернуться в основной состав «Зенита», если Манчини увидит его в своей философииГлавный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов поделился мнением о победе над «Сибирью» (2:1) в матче 4-го тура ФНЛ.Валерий Петраков: Ребята справились с задачей, голкипер наш отстоял на пятеркуГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» (1:0) в матче четвертого тура первенства ФНЛ.Йоан Молло: Я люблю фанатов «Зенита». У меня с ними все в порядкеПолузащитник «Зенита-2» Йоан Молло рассказал о конфликте с петербургскими фанатами в перерыве матча 4-го тура ФНЛ против «Сибири».Пресс-конференция главного тренера «Сибири» Сергея Кирсанова после матча с «Зенитом-2» длилась 10 секундГлавный тренер «Сибири» Сергей кирсанов поделился мнением о поражении от «Зенита-2»(1:2) в матче 4-го тура ФНЛ.«Авангард» и «Спартак-2» сыграли вничьюМатч четвертого тура первенства ФНЛ между «Авангардом» и «Спартаком-2» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Крылья Советов» уступили «Томи»Матч четвертого тура первенства ФНЛ между «Крыльями Советов» и «Томью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Томи».«Зенит-2» с Молло обыграл «Сибирь» и одержал первую победу в сезоне«Зенит-2» в домашнем матче 4-го тура ФНЛ обыграл «Сибирь» со счетом 2:1.Дмитрий Аленичев: Вдвойне приятно победить команду, которая ставит задачу выхода в премьер-лигуГлавный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:0) в матче 4-го тура ФНЛ.Темури Кецбая: Сегодня игра шла до первой ошибки, допустили, к сожалению, ее мыГлавный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая прокомментировал поражение от «Енисея» (0:2) в матче 4-го тура ФНЛ.Йоан Молло показал болельщикам «Зенита» средний палец (фото)В перерыве матча «Зенит-2» - «Сибирь» полузащитник петербургской команды Йоан Молло показал неприличный жест.«Динамо СПб» крупно уступило «Ротору» и потерпело первое поражение в сезонеПетербургское «Динамо» в домашнем матче 4-го тура ФНЛ проиграло «Ротору» со счетом 0:3.«Зенит-2» – «Сибирь». Молло выйдет в стартовом составеТренерский штаб «Зенита-2» определился с составом на матч 4-го тура ФНЛ против «Сибири».«Енисей» обыграл «Оренбург» благодаря дублю КозловаМатч четвертого тура первенства ФНЛ между «Енисеем» и «Оренбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Енисея».
Бокс
Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Футбол
Андрей Тихонов: Высказал игрокам свое недовольство, многие из них присутствуют, а не играют
Футбол
Йоан Молло: Я люблю фанатов «Зенита». У меня с ними все в порядке
Футбол
«Зенит-2» с Молло обыграл «Сибирь» и одержал первую победу в сезоне
все новости
Зенит-2
Зенит-2календарьстатистика
Йоан Молло
Йоан Молловсе новости
Анатолий Давыдов
Анатолий Давыдоввсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости