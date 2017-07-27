Аяз Гулиев: Каррера злился, когда слышал про чемпионство

Полузащитник «Анжи» Аяз Гулиев в интервью «Советскому спорту» – о первой встрече с Федуном, неожиданном сходстве тренировок Григоряна со спартаковскими и о требовательности Карреры.

«НЕ БЫЛО УВЕРЕННОСТИ, ЧТО БУДУ ИГРАТЬ В «СПАРТАКЕ»

– Это лето вы начали в «Спартаке». Был ли шанс остаться?

– Был. В принципе меня оставляли, но я понимал, что сейчас больше шансов играть именно в аренде. Поэтому попросил «Спартак» отпустить, – говорит Гулиев.

– С Каррерой разговаривали перед уходом?

– В основном говорил агент. Меня брали на сборы, но у меня не было уверенности, что буду играть. Хотел точно понимать, что меня ждет. А в «Анжи» прошлой весной стабильно отыграл, меня здесь хорошо знают. Поэтому решил уйти именно в «Анжи».



– С агентом давно знакомы?

– Еще с академии. Он мне очень помогает, говорит, чтобы я о разных околофутбольных вещах не думал, а только играл и прогрессировал. Подсказывает, в чем надо прибавлять, приводит мнения разных специалистов.

– Довольны своей игрой в первых турах?

– Всегда можно играть лучше. Ошибки по-любому есть. Тренерский штаб подсказывает, что надо исправлять. Хорошо, что выиграли у «Амкара» (1:0). Были шансы и с ЦСКА (1:3), но не реализовали их. А с «Амкаром», считаю, владели преимущество и заслуженно победили.

– В чем вам надо прибавлять? В индивидуальном плане.

– В тактических действиях в обороне. Скорость обращения с мячом? После ФНЛ в принципе уже привык к требованиям играть быстро, не задерживать мяч.

– В первом туре с ЦСКА вас заменили после перерыва. Футболисты на это обычно тяжело реагируют.

– Я играл не на своей позиции. Перед матчем было принято решение поставить меня на правый фланг. На тренировках индивидуальная игра получалась, вот и решили попробовать на бровке. Но против ЦСКА мы мало владели мячом, коснулся его два-три раза за тайм, наверное. И раз мы в основном оборонялись, смысла держать меня на фланге не было. Где меня дальше видят тренеры? С «Амкаром» вернулся в опорную зону. Перевод на фланг, как я понял, был частью плана на конкретную игру.

– В игре против ЦСКА многих удивило поле в Каспийске. Вблизи он выглядело также плохо?

– Нет, нормальное поле, играть можно. Бегалось тяжеловато, но, думаю, оно еще улучшится.

– В третьем туре «Анжи» играет с «Локомотивом». Какие ожидания?

– Они две игры выиграли, но это не значит, что у них невозможно отнять очки. Главное – не опасаться. В прошлом сезоне мы на выезде обычно хорошо играли. Почему бы не сделать это снова? Плюс после «Амкара» есть позитив. Поэтому едем играть, а не отбиваться.

«ГРИГОРЯН ВСЕГДА ГОВОРИТ ВСЕ, ЧТО ДУМАЕТ»

– Григорян – эмоциональный тренер. Игрок «Анжи» Хасан Мамтов даже сравнил его с Каррерой в этом плане.

– Мне почему-то часто попадаются такие тренеры. В юношеской сборной был Хомуха, который тоже очень активно ведет себя на бровке. В «Спартак-2» – Бушманов, в дубле – Пятницкий. Это мотивирует.

– Еще тренер «Анжи» запомнился необычными интервью. Он всегда говорит все, что думает?

– Да. Считаю, это хорошо.

– Чем отличаются тренировки Григоряна?

– Если честно, не ожидал, что занятия будут так похожи на спартаковские. Те же квадраты, работы над техникой передач, комбинационные упражнения. Поэтому подстроился сразу – все было привычно.

– Чем занимаетесь свободное время в Махачкале?

– Если много выходных, бывает, езжу в Грозный. Здесь тоже много друзей. С ними вижусь, общаюсь. Особенного ничего не делаю.

– Артур Малоян рассказывал, что в Махачкале встречал людей с автоматами даже в продуктовых магазинах. Сталкивались с таким?

– Видел людей с пистолетами. Пугает ли это? Нет. Это же братский народ, поэтому чувствую себя абсолютно спокойно.

– Грозный сильно изменился?

– Грозный – супер. Получаю огромное удовольствие, когда там бываю. Все на уровне – шикарные дороги, везде уютно и чисто, много мест, куда можно сходить. Нет ни алкоголя, ни других подобных вещей. Все так, как и должно быть, в мусульманском городе.

«САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ? МИТРЮШКИН»

– Вы занимались в «Спартаке» с шести лет. Как попали на просмотр?

– Отец всегда болел за «Спартак», в детстве много рассказывал о команде. И однажды вместе с мамой и бабушкой повел меня на отбор в секцию. Еще пришло человек 60-70, занимались в две группы. Со временем вместе со мной осталось ребят 25.

– Когда Леонид Федун в 2009 году открывал академию в Сокольниках, он торжественно вручил ключи от академии одному из маленьких воспитанников «Спартака». Этим воспитанником были вы. Что запомнилось с той встрече?

– Что волновался сильно. Мелкий был, а вокруг много людей. Все внимание было на Леонида Арнольдовича. Потом меня позвали, он меня приобнял, вручил ключ – даже фотография такая сохранилась. Если честно, в тот момент мало, что понимал. Думал, может, этот ключ вообще мне останется, – смеется Гулиев.

– После той встречи еще виделись?

– Да, когда со «Спартаком-2» первое место в ПФЛ заняли и вышли в ФНЛ. Нас ведь на «Открытие-Арене» награждали.

– Говорят, владелец «Спартака» очень тепло относится к воспитанникам клуба.

– Думаю, так и есть. Он сделал большой вклад в развитие клуба, академию шикарную построил. Не просто так ведь это все. Наверняка он хочет, чтобы воспитанники «Спартака» оставались в клубе.

– Кто был самым талантливым в вашей возрастной категории?

– Митрюшкин. Он дорос до хорошего уровня, играет в заграничном клубе (швейцарский «Сьон». – Прим. Ред.), уверен, еще дальше пойдет.

«РАЗВЛЕКУХА МНЕ НЕ НУЖНА»

– На что потратили первую зарплату?

– Честно, не помню. Но мои траты в целом стабильны – чуть-чуть себе оставляю, а остальное отправляю родителям.

– Машина – в планах?

– Машина уже есть – Infiniti. Будем выигрывать – подумаю о новой.

– Когда-нибудь ночные клубы мешали футболу?

– Никогда не был в клубе. И тут даже не в футболе дело. Я в такие места просто не хожу. Почему? Там одна грязь, короче говоря.

– Как тогда отдыхаете?

– Мне достаточно просто увидеться с близкими людьми, посидеть, поговорить. Развлекуха мне не нужна.

– Зимой вы ездили на сборы со «Спартаком». Кто особенно впечатлил из основы?

– Кого-то одного назвать не могу. Но общий уровень сразу почувствовался, все намного быстрее. Понимал, что мне очень прилично надо расти. И, конечно, запомнился коллектив. Чувствовалось, что каждый заряжен на чемпионство.

– Чем запомнился Каррера?

– Когда кто-то начинал говорить о чемпионство вслух, мол, вот мы уже чемпионы, он это сразу пресекал. Начинал злиться: «Какое чемпионство? Еще столько матчей впереди!». На итальянском говорил, нам переводили. Но, если честно, тут и без перевода все было понятно. А еще на тренировках он мог остановить любое упражнение, если кто-то делал его расслабленно, и, по-футбольному говоря, «напихать». Очень требовательный. Он обычно в такие моменты говорил: «Если вы здесь не можете отдать элементарный пас, то с чего вдруг вы в игре его сделаете?».

– Спартаковские болельщики вас уже узнают?

– Бывает, но редко. Что говорят? Когда играл в «Анжи», то просили вернуться. Говорили, что надеются на меня.

«СБОРНАЯ АЗЕРБАЙДЖАНА? ПОКА ВСЕ МЫСЛИ ОБ РФПЛ»

– Евро-2015, где вы вместе с юношеской сборной стали серебряными призерами, – самое яркое впечатление в карьере?

– Наверное, да. Сыграли с топовыми сборными, получили мастеров спорта. Жаль, не получилось второй раз за турнир обыграть испанцев. Но они тогда сделали выводы из поражения – и в финале играли по-другому.

– Что изменили?

– Увидели, что мы обороняемся по зонам. И начали больше контролировать мяч, перестали торопить атаку. Выжидали, в общем, что рано или поздно зазор в обороне появится. Невозможно 90 минут бегать и перестраиваться так, чтобы нигде не было свободных зон. Плюс у них все игроки очень техничные, быстро работали с мячом. Как только появлялась возможность, отдавали острый пас, получали моменты. А в первой игре все было иначе. Они меньше контролировали мяч, чаще обостряли – кидали мяч в зону, а мы там их уже ждали. В итоге – перехват и гол.

– После победы над испанцами в группе вы станцевали лезгинку.

– Я, кстати, тогда не хотел танцевать. Но пацаны включили музыку в автобусе после игры. Все просили станцевать, я отказывался. Они – к Шейдаеву. А тот: «Да Аяз лучше исполнит». В итоге уговорили, неудобно было отказывать. Было весело!

– Теоретически вы можете быть заиграны за сборную Азербайджана. Обращались к вам по этому поводу?

– Да, много раз выходили на связь, приглашали. И до сих пор зовут. Я пока ничего не отвечаю. Главное сейчас – заиграть и закрепиться в РФПЛ, прогрессировать. А дальше будет видно.