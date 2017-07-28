«МАТЧ! Убытки»: свой первый полноценный год холдинг закончил с убытком 1,7 млрд.

«Матч ТВ» закончил первый полноценный год с убытком в 1,7 млрд рублей. Эта информация появилась в базе «СПАРК-Интерфакс». «Советский спорт» пересказывает главное.

Выручка «Национального спортивного телеканала» (оператор «Матч ТВ»), по российским стандартам бухгалтерской отчетности в 2016 году, составила 13,04 млрд руб., следует из базы «СПАРК-Интерфакса». Прошлый год был первым полноценным годом для телеканала, который, напомним, начал работу с ноября 2015 года. Тогда за два месяца 2015 года «Матч ТВ» заработал 785,8 млн руб.

Если же сравнивать не выручку 2016-го с 2015-м, а убытки, то ситуация совсем безотрадная. Чистый убыток «Национального спортивного телеканала» в 2016 г. вырос до 1,74 млрд руб. с 1,24 млрд в 2015 г.

Напомним, «Матч ТВ» входит в холдинг «Газпроммедиа» (ГПМ, группа Газпромбанка). Медиа-бизнес в прошлом году был основным генератором убытков для Газпромбанка. Как сообщают «Ведомости», от банковского бизнеса группа получила 74,1 млрд прибыли, от небанковского — 44,7 млрд руб. убытков, в том числе 28,4 млрд руб. из этой суммы приходится на медиа.

В последние месяцы телеканал «Матч-ТВ» постоянно находится в центре многочисленных скандалов: то сомнительные судебные процессы, то утечки информации об увольнениях и сокращениях, а также о повседневном быте телеканала.

В нарушение сложившейся практики телеканал даже перестал командировать комментаторов на матчи чемпионата России.