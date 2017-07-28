«Ужас! Девочку нужно спасать!» Что происходит с дочерью Евгения Кафельникова

Алеся Кафельникова Фото: Instagram

Последние сообщения в сети от экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова не просто настораживают. Они по-настоящему пугают.

«Не могу больше в себе держать!! Помогите» - написал Евгений в три часа ночи.

Не могу больше в себе держать!! Помогите🙏 — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) July 27, 2017

«Я, отец-неудачник!! Вот что самое противное для любого родителя осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю», - продолжил теннисист через час, когда уже занимался рассвет.

«Я попал в «ад»! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл», - написал Кафельников в районе десяти часов утра.

Я,отец-неудачник!! Вот что самое противное для любого родителя осознавать этот факт.Но я этого не заслуживаю. — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) July 28, 2017

«Наркотики», - еще через час.

Наркотики👎☠ — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) July 28, 2017

Еще до последнего сообщения стало понятно, что речь идет о дочери Евгения Кафельникова Алесе, которой совсем недавно стукнуло 18 лет.

Прекрасный утенок и гадкий лебедь?

До какого-то момента они с отцом жили душа в душу. Она занималась своим любимым делом – модельным бизнесом, а он в ней души не чаял. Евгений много раз говорил, что смысл всей его жизни теперь – в его дочери.

Но в какой-то момент ситуация начала уходить из под контроля Евгения, если он вообще когда-то пытался ее контролировать. Алеся из ребенка-модели вдруг выросла в настоящую львицу, о которой пишут в колонках светских новостей. Не заставили себя долго ждать и все сопутствующие атрибуты: кафе и рестораны, ночные клубы, взрослые подружки и друзья, алкоголь…

С тех пор, как Алеся стала знаменитой, она уже сменила как минимум двух бойфрендов. Последнее расставание, о котором стало известно буквально накануне, получилось скандальным. Девушка разошлась с рэппером, известным, как Фараон – Глебом Мироновым, ранее игравшим в футбол и работавшим в качестве судьи на матчах юношеского чемпионата России. По слухам девушка сама отправила ему видеозапись измены. Теперь еще и наркотики…

PHARAOH и Алеся Кафельникова появились в фотосессии журнала «Tatler» pic.twitter.com/bXC0fulV9P — НАКАПА (@nakapa62) March 18, 2017

Держитесь…

Twitter Евгения разрывается от разных комментариев. Саркастических практически нет – в основном слова поддержки и предложения помощи.

Рома: «Евгений, необходимо пройти курс лечения»

Michael Elgort‏: «Бог ты мой, я не комментировал ваши последние посты, но тут не удержался. Держитесь, поговорите с Женей Ройзманым. Он может советом помочь».

Igor K.‏: «Ясно... Это преодолимо ... Есть знакомые, «соскочили» даже без врачей».

Ирина украинка‏: «Знаю эту тему хорошо, племянница наркоманка. Могу поделиться опытом реабилитации. В личке».

марахисовое сусло: «Ужас... Спасайте её. Знакомую вылечили - психолог-гипнотизёр в Питере. 10 лет и всё ок. Семья, дети».

Tatyana Kasatkova‏: «Ужас! Держитесь. Нужно спасать девочку».

Пока никаких подробностей нет. Ясно одно – девочку понесло. И дело даже не в расставании с Фараоном. Алесю понесло еще раньше. Оказывается, пару месяцев назад девочка ушла из дома и с тех пор не видела своего отца. По ее словам – хотела разобраться в себе. Даже заблокировала отца в социальных сетях.

Еще вчера в ленте Кафельниковой начали появляться тревожные общения от знакомых.

«Что ты с собой делаешь? Хватит, мы все волнуемся. Вчера был потолок просто», - пишет некая Нина Захарян.

«Я хочу порвать все нити, все связи. Что бы познать жизнь самой и так как я Ее чувствую», - написала сама Леся около недели назад.

«Я хочу умереть», - на английском 12 июля…

I wanna die — Alesya Kafelnikova (@Kafelnikova_A) July 12, 2017

Все началось полгода назад

О том, что Евгению пора бы обратить внимание на то, что происходит с его дочерью, «Советский спорт» писал еще полгода назад в материале «Секс, наркотики, Фараон! Дочь Кафельникова опубликовала постельное фото (18+)». Он начинался со слов: «Еще недавно 18-летняя Алеся Кафельникова, дочь экс-первой ракетки Евгения Кафельникова, была помолвлена с сыном ресторатора Аркадия Новикова, которого уже называла своим мужем. Сегодня она выкладывает в сеть постельное видео с новым бойфрендом – 20-летним Глебом Голубиным, более известным под псевдонимом Фараон». Теперь уже и Фараон – пройденный этап, а все видео и фото удалены из лент.

Еще до этого девочка выкладывала в сеть фотографии и видео с «косяком» в руке, со шрамами на запястье, нанесенными лезвием, то ли в попытке покончить с жизнью, то ли с желанием получить какой-то странный, извращенный вид удовольствия.

Что тогда говорил отец? «Я нахожусь в курсе всего, что происходит с моей дочерью». С тех пор прошло всего полгода, а СМИ уже пишет, что девочку чуть ли не в бессознательном состоянии доставляют в реанимацию. По другой информации она после сильнейшего отравления алкоголем находится дома – отходит.

В любом случае Евгению можно только посочувствовать и пожелать, чтобы проблемы как можно скорее закончились и началась белая полоса, которая до этого в теннисе всегда была на его стороне.

P.S.

В Инстаграмме появилсь запись с кратким комментарием Алеси Кафельниковой: «Отец писал не обо мне». Других подробностей пока нет.