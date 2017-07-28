«Ужас! Девочку нужно спасать!» Что происходит с дочерью Евгения Кафельникова
Последние сообщения в сети от экс-первой ракетки мира
Евгения Кафельникова не просто настораживают. Они по-настоящему пугают.
«Не могу больше в себе держать!! Помогите» - написал Евгений в три часа ночи.
Не могу больше в себе держать!! Помогите🙏— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) July 27, 2017
«Я, отец-неудачник!! Вот что самое противное для любого
родителя осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю», - продолжил теннисист
через час, когда уже занимался рассвет.
«Я попал в «ад»! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл», - написал Кафельников в районе десяти часов утра.
Я,отец-неудачник!! Вот что самое противное для любого родителя осознавать этот факт.Но я этого не заслуживаю.— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) July 28, 2017
«Наркотики», - еще через час.
Наркотики👎☠— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) July 28, 2017
Еще до последнего сообщения стало понятно, что речь идет о
дочери Евгения Кафельникова Алесе, которой совсем недавно стукнуло 18 лет.
Прекрасный утенок и гадкий лебедь?
До какого-то момента они с отцом жили душа в душу. Она
занималась своим любимым делом – модельным бизнесом, а он в ней души не чаял.
Евгений много раз говорил, что смысл всей его жизни теперь – в его дочери.
Но в какой-то момент ситуация начала уходить из под контроля Евгения, если он вообще когда-то пытался ее контролировать. Алеся из ребенка-модели вдруг выросла в настоящую львицу, о которой пишут в колонках светских новостей. Не заставили себя долго ждать и все сопутствующие атрибуты: кафе и рестораны, ночные клубы, взрослые подружки и друзья, алкоголь…
Алеся Кафельникова поразила роскошными формами https://t.co/M9v5S6UlPg pic.twitter.com/vMbWh6ODnj— MedikMed.RU (@MedikMed_RU) April 30, 2017
С тех пор, как Алеся стала знаменитой, она уже сменила как минимум двух бойфрендов. Последнее расставание, о котором стало известно буквально накануне, получилось скандальным. Девушка разошлась с рэппером, известным, как Фараон – Глебом Мироновым, ранее игравшим в футбол и работавшим в качестве судьи на матчах юношеского чемпионата России. По слухам девушка сама отправила ему видеозапись измены. Теперь еще и наркотики…
PHARAOH и Алеся Кафельникова появились в фотосессии журнала «Tatler» pic.twitter.com/bXC0fulV9P— НАКАПА (@nakapa62) March 18, 2017
Держитесь…
Twitter Евгения
разрывается от разных комментариев. Саркастических практически нет – в основном
слова поддержки и предложения помощи.
Рома: «Евгений, необходимо пройти курс лечения»
Michael Elgort: «Бог ты мой, я не комментировал ваши
последние посты, но тут не удержался. Держитесь, поговорите с Женей Ройзманым.
Он может советом помочь».
Igor K.: «Ясно... Это преодолимо ... Есть знакомые,
«соскочили» даже без врачей».
Ирина украинка: «Знаю эту тему хорошо, племянница
наркоманка. Могу поделиться опытом реабилитации. В личке».
марахисовое сусло: «Ужас... Спасайте её. Знакомую вылечили -
психолог-гипнотизёр в Питере. 10 лет и всё ок. Семья, дети».
Tatyana Kasatkova: «Ужас! Держитесь. Нужно спасать девочку».
Пока никаких подробностей нет. Ясно одно – девочку понесло.
И дело даже не в расставании с Фараоном. Алесю понесло еще раньше. Оказывается,
пару месяцев назад девочка ушла из дома и с тех пор не видела своего отца. По ее словам – хотела разобраться в себе. Даже заблокировала отца в социальных сетях.
Еще вчера в ленте Кафельниковой начали появляться тревожные
общения от знакомых.
«Что ты с собой делаешь? Хватит, мы все волнуемся. Вчера был
потолок просто», - пишет некая Нина Захарян.
«Я хочу порвать все нити, все связи. Что бы познать жизнь
самой и так как я Ее чувствую», - написала сама Леся около недели назад.
«Я хочу умереть», - на английском 12 июля…
I wanna die— Alesya Kafelnikova (@Kafelnikova_A) July 12, 2017
Все началось полгода назад
О том, что Евгению пора бы обратить внимание на то, что
происходит с его дочерью, «Советский спорт» писал еще полгода назад в материале
«Секс, наркотики, Фараон! Дочь Кафельникова опубликовала постельное фото (18+)».
Он начинался со слов: «Еще недавно 18-летняя Алеся Кафельникова, дочь
экс-первой ракетки Евгения Кафельникова, была помолвлена с сыном ресторатора
Аркадия Новикова, которого уже называла своим мужем. Сегодня она выкладывает в
сеть постельное видео с новым бойфрендом – 20-летним Глебом Голубиным, более
известным под псевдонимом Фараон». Теперь уже и Фараон – пройденный этап, а все
видео и фото удалены из лент.
Еще до этого девочка выкладывала в сеть фотографии и видео с
«косяком» в руке, со шрамами на запястье, нанесенными лезвием, то ли в попытке
покончить с жизнью, то ли с желанием получить какой-то странный, извращенный
вид удовольствия.
Что тогда говорил отец? «Я нахожусь в курсе всего, что
происходит с моей дочерью». С тех пор прошло всего полгода, а СМИ уже пишет,
что девочку чуть ли не в бессознательном состоянии доставляют в реанимацию. По
другой информации она после сильнейшего отравления алкоголем находится дома –
отходит.
В любом случае Евгению можно только посочувствовать и пожелать, чтобы проблемы как можно скорее закончились и началась белая полоса, которая до этого в теннисе всегда была на его стороне.
P.S.
В Инстаграмме появилсь запись с кратким комментарием Алеси Кафельниковой: «Отец писал не обо мне». Других подробностей пока нет.
Алеся Кафельникова: "Отец писал не обо мне" В твиттере теннисиста Евгения Кафельникова появились сообщения "Я отец-неудачник. Самое противное для любого родителя - осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в ад. Дальнейшая жизнь начинает терять смысл. Наркотики 👎". SUPER связался с Алесей Кафельниковой. Девушка уверяет, что отец писал вовсе не о ней: "Со мной все хорошо, папа писал не обо мне". Модель также утверждает, что она не расставалась с рэпером Pharaoh. Что думаете?