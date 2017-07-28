Юрий Семин: Для «Локомотива» Ари - суперфигура
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о подготовке команды к матчу с «Анжи» и возможных новичках команды.
- «Локомотив» идёт первым. Насколько для игроков неожиданна эта роль?
- Победы всегда дают больше уверенности. Хотя и при поражениях сильная команда не сдается. Но что сейчас говорить о турнирной таблице? Нужно работать дальше. Мы хорошо провели три матча за короткий период.
- Как будете решать проблему с травмой Ари?
- Внутренними резервами, будем поднимать на поверхность все, что есть. Знаете, как говорят: где тонко, там и рвётся. В обороне тоже момент тонкий - нет Чорлуки и Денисова. Любому тренер хочется, чтобы в каждой линии было по выдающемуся игроку. Очень жалко, что потеряли Ари. Для «Локомотива» он сейчас суперфигура. А нападающего найти вообще тяжело.
- Решили, кто выйдет вместо Ари на матч с «Анжи»?
- В голове решил, особого выбора нет. Хотя посмотрим, может, сюрприз какой преподнесем.
- Насколько для вас стало удивительно, как Баринов раскрылся в защите, да и Лысов здорово сыграл против ЦСКА?
- Неожиданности никакой не было. Мы каждый день с ними работаем. Я хочу зацепиться за лучшие качества игрока. У Лысова есть хорошие физические данные, над другими компонентами нужно работать. Все зависит от игроков, искусственно ничего не может быть, мы не ставим молодых только потому, что это нужно делать. Ребята завоевали себе место в матче с ЦСКА.
- Много говорилось о том, что Мацея Рыбуса приобрели без вашего ведома. Так ли это?
- Рыбус был в обойме, у нас селекционная служба отслеживает игрока, рекомендует, тренер обязательно просматривает. Рыбус у нас планировался сразу после сезона. Тогда не получилось, зато сейчас все удалось.
- На какой позиции его видите?
- Он разносторонний игрок, может выйти на позиции защитника или атакующего полузащитника. Только его кондиции пока оставляют желать лучшего.
- Матч с «Анжи» принципиальный?
- Нет, у меня хорошие отношения с руководителями, со всеми в команде. Я с уважением отношусь к болельщикам Дагестана. Меня принимали там как дорогого гостя.
- Много говорится о потенциальных новичках команды, в частности, Новосельцеве, Жонатасе.
- Мы с мая месяца только и говорим, фамилий мелькает сотни. Но пока что имеем, что имеем.
Рыбус: Надеюсь играть в «Локо», чтобы вернуться в сборную
Новичок «Локомотива» Мацей Рыбус сообщил, почему выбрал московский клуб, и когда ждать его дебюта.
- Как вас встретили в команде?
- Все хорошо! Я уже четыре тренировки провёл с командой.
- Сильно ли «Локомотив» отличается от «Ахмата»?
- По-другому все, но у меня хорошие воспоминания про Грозный. А сейчас я сделаю все, чтобы добиться успехов в «Локомотиве».
- Из «Лиона» уезжали без сожалений?
- Там не хватало игровой практики, хотя контракт был ещё на два года. Я мог остаться в команде, но шансов играть не было. Надо было что-то менять. В следующем году чемпионат мира, нужно попадать в состав. Надеюсь, буду играть в «Локо».
- Как вы себя чувствуете физически, и когда дебютируете за «Локомотив»?
- Уже общался с главным тренером. Но мне нужно ещё набирать кондиции. Надеюсь, что в воскресенье буду если но в стартовом составе, то хотя бы в заявке.
- Говорили с Семиным по поводу вашей позиции на поле?
- Я приходил в «Терек» как полузащитник, потом играл на позиции защитника. Могу выйти на любой из этих позиций.
- Можете сравнить чемпионат Франции и России?
- Здесь более жёсткий футбол, а во Франции играют быстрее, в одно-два касания. Чемпионат России очень хороший, разница небольшая.
- Хватит ли «Локомотиву» сил, чтобы успешно выступить в Лиге Европы.
- Мне кажется, лучше играть через три дня. Так было и во Франции.
- Что знаете об «Анжи»? Может, остались воспоминания со времён игры за «Терек»?
- Сложно сказать, команда поменялась. Но матч «Терек» - «Анжи» всегда считался кавказским дерби.