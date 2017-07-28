Юрий Семин: Для «Локомотива» Ари - суперфигура

- Как будете решать проблему с травмой Ари? - Внутренними резервами, будем поднимать на поверхность все, что есть. Знаете, как говорят: где тонко, там и рвётся. В обороне тоже момент тонкий - нет Чорлуки и Денисова. Любому тренер хочется, чтобы в каждой линии было по выдающемуся игроку. Очень жалко, что потеряли Ари. Для «Локомотива» он сейчас суперфигура. А нападающего найти вообще тяжело.

- «Локомотив» идёт первым. Насколько для игроков неожиданна эта роль? - Победы всегда дают больше уверенности. Хотя и при поражениях сильная команда не сдается. Но что сейчас говорить о турнирной таблице? Нужно работать дальше. Мы хорошо провели три матча за короткий период.

- Насколько для вас стало удивительно, как Баринов раскрылся в защите, да и Лысов здорово сыграл против ЦСКА?

- Неожиданности никакой не было. Мы каждый день с ними работаем. Я хочу зацепиться за лучшие качества игрока. У Лысова есть хорошие физические данные, над другими компонентами нужно работать. Все зависит от игроков, искусственно ничего не может быть, мы не ставим молодых только потому, что это нужно делать. Ребята завоевали себе место в матче с ЦСКА.

- Много говорилось о том, что Мацея Рыбуса приобрели без вашего ведома. Так ли это?

- Рыбус был в обойме, у нас селекционная служба отслеживает игрока, рекомендует, тренер обязательно просматривает. Рыбус у нас планировался сразу после сезона. Тогда не получилось, зато сейчас все удалось.