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Самый гениальный матч Фернандо в России. Пять лучших игроков 3-го тура РФПЛ

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Лукас Фернандо
Лукас ФернандоФото: ФК «Спартак»

«Советский спорт» называет лучших игроков третьего тура российской премьер-лиги.

5. Александр КОКОРИН, нападающий

Команда: «Зенит»

Чем запомнился: забил победный гол в матче с «Тосно» – 1:0.

В центральную часть России пришла жара, а Кокорин как начал записывать на свой счет результативные действия в начале сезона, так и продолжает – кажется, отвлекаться он ни на что не собирается. Матч с «Тосно» стал четвертым кряду, в котором Кокорин отличился – ранее он забил по голу ворота «СКА-Хабаровска» (2:0) и «Бней-Йегуды» (2:0), отметился голевой передачей в игре с «Рубином» (2:1). Как бы без него «Зенит» побеждал? Перед началом сезона сложно было предположить, что такой вопрос вообще придет в голову.

Если Кокорин продолжит действовать в том же темпе, то уже осенью может перекрыть свой результат в прошлом сезоне – 14 голевых действий за «Зенит» во всех турнирах (десять голов и четыре результативные передачи).

Продолжить играть ярко Кокорин может. Очень уж он подходит под философию Роберто Манчини, в основе которой лежит подвижность в атаке. В матче с «Тосно» Кокорин регулярно менялся местами с Дриусси – то играл на позиции центрфорварда, то на фланге атаки. Подобные рокировки Кокорину совершать удобно – скоростными качествами, которые важны на обеих позициях, он наделен. В отличие от него, Дзюбе в таком футболе сложнее.

В матче с «Тосно» Кокорин забил гол, быстро сориентировавшись – после открывания на передней линии нападающий первым касанием обработал мяч, а вторым послал в сетку. Больше по воротам он не бил – отличная продуктивность. А вот игру нападающий обострял – на его счету по одной опасной и ключевой передаче (обе точные). Всего же он сделал 29 передач, 27 из которых стали точными (93%). Из двух попыток Кокорина обыграть соперника удачной оказалась одна.

4. Магомед МИТРИШЕВ, нападающий

Команда: «Ахмат»

Чем запомнился: появился на поле за полчаса до конца матча «Ахмат» – «Динамо» (2:0) и помог своей команде дожать соперника, забив гол и заработав пенальти.

В матче с «Динамо» «Ахмат» пробил по воротам всего лишь 12 раз. Из штрафной и вовсе было нанесено пять ударов. В такой ситуации хорошо иметь футболиста, который может выжать максимум из полумомента. Местным Ибрагимовичем в субботу стал Магомед Митришев – один его удар в матче оказался голевым! Митришев протолкнул мяч в ворота после передачи с фланга.

Забить гол – не единственное, что удалось Митришеву. Он внес большой вклад и во второй гол «Динамо» – заработал пенальти, который реализовал Родолфо.

О том, что в игру Митришев попал, говорят не только его результативные действия – в активе нападающего одна опасная и одна ключевая передачи. Футболиста, который был бы у чужих ворот опаснее, в этот уик-энд у «Ахмата» не было.

3. Квинси ПРОМЕС, нападающий

Команда: «Спартак»

Чем запомнился: был самым опасным игроком в матче «Спартак» – «Краснодар», в котором красно-белые взяли верх – 2:0.

В центральном матче тура «Спартак» нанес 20 ударов по чужим воротам, семь из них на счету Промеса. Не было в составе соперника «Краснодара» футболиста, который бы чаще заставлял поволноваться Андрея Синицына. Именно Промес открыл счет в матче - реализовал пенальти. 

Все в порядке у Промеса и с другими атакующими показателями. Семь раз он шел в обводку – все дуэли остались за спартаковцем. По единоборствам в атаке Промес уступил лишь Зе Луишу – 14 против 15. Крайний форвард выиграл девять дуэлей, центральный – десять. За игру Промес сделал 39 передач. Больше только полузащитник Фернандо – 44 – и защитник Комбаров – 46. Это говорит о том, что в атаке игра шла через Промеса.

2. Владислав ИГНАТЬЕВ, защитник

Команда: «Локомотив»

Чем запомнился: сделал голевую передачу, которая помогла «Локомотиву» переиграть «Анжи» – 1:0.

Выбывшего из-за травмы Ари на острие атаки «Локомотива» Юрий Семин решил заменить Фарфаном. На правый фланг, на котором в первых матчах сезона действовал перуанец, тренер отправил Владислава Игнатьева. На этом хавбеке возвращение на родную позицию сказалось наилучшим образом – он дал концерт, какими радовал когда-то болельщиков «Кубани».

Игнатьев регулярно обострял игру – на его счету четыре опасные передачи (три точные) и две ключевые (обе точные). Он отлично проявил себя в штрафной площади. Из пяти его передач у ворот соперника точными стали все, а одна и вовсе голевой – забил Фернандеш. В штрафной площадке «Анжи» из футболистов «Локо» больше не пасовал никто, даже те, кому по статусу положено. Кроме передач Игнатьев отметился одним ударом по воротам. Для игрока бровки Владислав выступил блестяще. И если в первом тайме он играл правого латереля ( при созидании «Локо» использовал схему 3-4-3), то во втором правого защитника (4-3-2-1).

Игнатьев за матч окучил всю правую бровку, пройдясь по миллиону раз вперед и назад – даже огородники так не усердствуют! За игру он совершил 139 ТТД! Это лучший результат в матче. Из оборонительных действий футболиста стоит отметить десять совершенных им подборов и перехватов – лучший результат в игре. По количеству единоборств Игнатьев стал лучшим в своей команде – 33. 16 из них он выиграл.

Сложно сказать, сумеет ли Фарфан заменить Ари на позиции центрфорварда – несколько моментов в матче с «Анжи» футболист загубил. А вот Игнатьев, кажется, готов стать хозяином правой бровки. Для «Локо» это хорошая новость.

1. ФЕРНАНДО, полузащитник

Команда: «Спартак»

Чем запомнился: «Спартак» выиграл у «Краснодара» – 2:0, а Фернандо забил гол и поучаствовал в результативной атаке.

Гол Фернандо запомнили все, кто его видел, – такой удар со штрафного не скоро забудешь. А вот участие бразильца в первой голевой атаке многие могли забыть, во всяком случае режиссеры не уделили ему внимания – фантастический перевод мяча Фернандо из центра поля на фланг Адриано, выполненный в одно касание, потерялся в эфире, так как в игре был назначен пенальти. Перед тем как случился пенальти, произошло вот что: Промес с правого фланга откинул мяч на Фернандо, а он перевел его в одно касание на левый фланг Адриано. Решение о переводе мяча Фернандо принял еще до скидки Промеса – высший класс! В итоге в ходе этой стремительной атаки Гранквист уронил в своей штрафной Зе Луиша. Уронишь тут – спартаковцы закружили сопернику голову!

Фернандо решает перевести мяч на Адриано… Скриншот: «Матч ТВ».

… Адриано принимает мяч. Скриншот: «Матч ТВ».

Больше об игре Фернандо можно не говорить ничего – на фоне его красоты статистика все равно меркнет. Даже несмотря на то, что цифры великолепны. Впрочем, убедитесь сами. Точность передач Фернандо составила 94% (41 пас из 44 дошел до адресата) – это лучший результата в матче. Из 11 длинных передач Фернандо 10 оказались точными – лучший результат.

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