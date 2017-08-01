Каррера перестроил игру, не дожидаясь перерыва! Три лучших тактических хода тура

«Советский спорт» называет лучшие тактические решения 3-го тура российской премьер-лиги.

3. Замены Олега Кононова

Матч: «Ахмат» – «Динамо» – 2:0.

Когда в середине первого тайма возникла пауза на водопой, наставник «Ахмата» Олег Кононов сказал своим подопечным, как нужно пробиваться к чужим воротам: «Перед штрафной пас-пас – и входим в атаку».

За «Динамо» после наставлений Кононова стало страшно – «Ахмат» умеет прорываться к чужим воротам по всем направлениям. Схема 3-4-3, которую хозяева использовали, к этому располагает. Как и подбор игроков. На бровках с первых минут у хозяев носились два латераля – Мохаммади и Уциев, впереди открывались два техничных инсайда – Лео и Раванелли и мощный центральный нападающий – Садаев. Любое их движение могло стать переломным, если учесть, что из опорный зоны игрой дирижировал интеллектуал Иванов, плюс ему помогал Родолфо, также игравший в опорной зоне.

Несмотря на подсказки наставника, в первом тайме «Ахмат» не создал ничего опасного, не считая дальнего удара Раванелли. Все изменилось после перерыва. Кононов усилил игру заменами, бросив в бой свежих Митришева и Беришу, заменив Садаева и Раванелли. Первый расположился на позиции центрфорварда, второй – инсайда. Они добавили в передней линии движения. Митришев благодаря активности забил гол и заработал пенальти, а Бериша отметился передачей «под пенальти». На счету Митришева одна опасная передача и одна ключевая (обе точные), в активе Бериши – три опасных (одна точная) и одна ключевая (точная).

Движение перед штрафной площадью «Динамо» и розыгрыш мяча здесь «Ахмату» потребовались в первую очередь затем, чтобы стянуть на себя фланговых игроков соперника и открыть зоны для забегов латералей. Когда соперник обороняется по схеме 4-4-2, такой план действенен.

Ставка Кононова сработала – первый гол «Динамо» забило открывания Мохаммади и его паса на Митришева. Чтобы передача на Мохаммади из центра поля прошла, Лео дернулся в глубину, сбив с толку Ионова и Козлова. Судя по ряду таких эпизодов, у «Ахмата» наиграны ситуации, когда один футболист открывается под передачу в недодачу, а его партнеры в этом время бегут за спину соперникам.

Лео движением в глубину приковывает внимание игроков «Динамо», позволяя Мохаммади открыться за спину защитникам. Скриншот: «Матч Наш Футбол».

2. Ключ Юрия Семина к обороне «Анжи»

Матч: «Локомотив» – «Анжи» – 1:0.

«Локомотив» долго не мог забить в ворота «Анжи». Тогда Юрий Семин пошел на тактические перестановки. В середине второго тайма он отказался от схемы 3-4-3, в которой центрального нападающего играл Фарфан, а под ним располагались Миранчук и Фернандеш, и решил использовать расстановку 4-3-2-1. Чтобы усилить атаку, наставник «железнодорожников» снял с игры центрального защитника Баринова, выпустив на поле игрока атакующего плана Антона Миранчука.

Изменив схему, Юрий Семин количественно насытил атаку – впереди у его команды стало на одного игрока больше. При схеме 3-4-3 у «Локо» в атаке было шесть главных действующих лиц – нападающий Фарфан, атакующие полузащитники Фернандеш и Миранчук, фланговые игроки Лысов и Игнатьев, а также подключавшийся к атакам опорник Тарасов. Причем Лысов атаку поддерживал слабо. Не зря в перерыве он был заменен на Рыбуса. Когда «Локо» по ходу второго тайма перешел на схему 4-3-2-1, в атаке стали заметны сразу семь футболистов – нападающий Фарфан, братья Миранчуки под ним, Рыбус и Игнатьев на флангах, а также Фернандеш и Тарасов, поддерживавшие атаку из глубины.

«Они играют строго в два опорных», – сказал Юрий Семин Антону Миранчуку перед его выходом на поле. И не просто сказал, а еще и повторил. Дальнейший ход матча показал, что желал видеть Юрий Семин – насытить центральную зону поля, чтобы иметь здесь преимущество перед «Анжи». Так любит делать «Барселона». Имея численное преимущество в центре, легче контролировать мяч, к чему каталонцы всегда стремятся. «Если вы поставите в центр поля четырех игроков, то «Барса» выставит пять», – сказал в свое время Алекс Фергюсон.

«Анжи» играл по схеме 4-4-2. «Локо» насыщал зону перед штрафной площадью, стягивая сюда братьев Миранчуков, Фернандеша и Тарасова. Поэтому когда мяч был у «железнодорожников» в центре поля, сюда стягивались крайние хавбеки «Анжи» – у них не было выбора: всегда нужно закрывать самую опасную зону. Это привело к тому, что свободными оказывались крайние защитники «Локо», врывавшиеся к чужим воротам на скорости. Выгоду из этого извлек Владислав Игнатьев – он сделал сразу пять передач в чужой штрафной площади, все стали точными.

Именно после открывания на скорости Игнатьева и его передачи на Фернандеша «Локомотив» забил единственный гол в матче. Интересно, что мяч Игнатьеву на фланг из центра поля доставил Алексей Миранчук. Также в атаке поучаствовал Тарасов – он скинул мяч Миранчуку.

Типичная атака «Локо» после перерыва. Скриншот: «Матч Наш футбол».

«Если хочешь атаковать через фланги, тебе нужны полезные игроки в центре», – сказал однажды Пеп Гвардиола. В матче с «Анжи» Юрий Семин таких нашел.

Интересно, что насыщать центр поля Семин решил еще до смены расстановки – после перерыва наставник просил выдвигаться вперед защитника Баринова. Но в итоге убрал его, заодно сменив схему. После выхода на поле Антона Миранчука «Локо» захватил центр поля. Из 15 его передач точными стали 14 (93%).

Атака «Локо» с участием Баринова. Скриншот: «Матч Наш футбол».

1. Перестановка тренерского штаба Массимо Карреры

Матч: «Спартак» – «Краснодар» – 2:0.

«Спартак» начал игру по схеме 4-2-4. При игре в обороне она трансформировалась в 4-4-2. На острие расположились Зе Луиш и Адриано, на флангах – Промес и Самедов. Однако в середине первого тайма тренерский штаб Массимо Карреры произвел перенастройку – Самедов опустился в центр поля. Теперь при атаке «Спартак» задействовал модуль 4-3-3, а при обороне 4-5-1. На флангах действовали Промес и Адриано, позиция Зе Луиша осталась неизменной – впереди всех.

Перестановку Массимо Каррера совершил на 30-й минуте, передав указания своим футболистам через Фернандо, который подошел к бровке, чтобы выполнить штрафной. Вероятно, Самедов в центре поля понадобился тренеру, чтобы уплотнить оборонительное построение. Это было нужно сделать – в промежуток с 15-й по 30-ю минуты «Краснодар» в позиционных атаках совершил шесть опасных подходов к воротам «Спартак» через центральную часть поля. Особо опасной была атака, которую ударом с линии штрафной завершал Классон – справился Ребров.

В чем главное отличие схемы 4-4-2 от 4-5-1 при обороне? Если в первом случае один опорный полузащитник выдернется на соперника в центральный круг, то за его спиной может образоваться свободное пространство. Риск его возникновения при втором тактическом варианте меньше, так как игроков в средней линии больше. Переведя Самедова в центр поля, Каррера усложнил сопернику жизнь – лишил его пространства перед штрафной.

«Спартак» в обороне при схеме 4-4-2. Скриншот: «Матч ТВ».

«Спартак» в обороне при схеме 4-5-1. Скриншот: «Матч ТВ».

Атака от перестроения ничего не потеряла. Скорее, даже приобрела. На флангах стали куражиться Промес и Адриано. В активе первого семь обводок, второго – пять. Все оказались удачными. Обыгрывать удобнее всего на флангах - тут просторнее, чем в центре. Особенно в контратаках.

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