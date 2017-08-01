Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-2- : -Балтика
Футбол  Шериф- : -Карабах
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Каррера перестроил игру, не дожидаясь перерыва! Три лучших тактических хода тура

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Массимо Каррера
Массимо КаррераФото: ФК «Спартак»

«Советский спорт» называет лучшие тактические решения 3-го тура российской премьер-лиги.

3. Замены Олега Кононова

Матч: «Ахмат» – «Динамо» – 2:0.

Когда в середине первого тайма возникла пауза на водопой, наставник «Ахмата» Олег Кононов сказал своим подопечным, как нужно пробиваться к чужим воротам: «Перед штрафной пас-пас – и входим в атаку».

За «Динамо» после наставлений Кононова стало страшно – «Ахмат» умеет прорываться к чужим воротам по всем направлениям. Схема 3-4-3, которую хозяева использовали, к этому располагает. Как и подбор игроков. На бровках с первых минут у хозяев носились два латераля – Мохаммади и Уциев, впереди открывались два техничных инсайда – Лео и Раванелли и мощный центральный нападающий – Садаев. Любое их движение могло стать переломным, если учесть, что из опорный зоны игрой дирижировал интеллектуал Иванов, плюс ему помогал Родолфо, также игравший в опорной зоне.

Несмотря на подсказки наставника, в первом тайме «Ахмат» не создал ничего опасного, не считая дальнего удара Раванелли. Все изменилось после перерыва. Кононов усилил игру заменами, бросив в бой свежих Митришева и Беришу, заменив Садаева и Раванелли. Первый расположился на позиции центрфорварда, второй – инсайда. Они добавили в передней линии движения. Митришев благодаря активности забил гол и заработал пенальти, а Бериша отметился передачей «под пенальти». На счету Митришева одна опасная передача и одна ключевая (обе точные), в активе Бериши – три опасных (одна точная) и одна ключевая (точная).

Движение перед штрафной площадью «Динамо» и розыгрыш мяча здесь «Ахмату» потребовались в первую очередь затем, чтобы стянуть на себя фланговых игроков соперника и открыть зоны для забегов латералей. Когда соперник обороняется по схеме 4-4-2, такой план действенен.

Ставка Кононова сработала – первый гол «Динамо» забило открывания Мохаммади и его паса на Митришева. Чтобы передача на Мохаммади из центра поля прошла, Лео дернулся в глубину, сбив с толку Ионова и Козлова. Судя по ряду таких эпизодов, у «Ахмата» наиграны ситуации, когда один футболист открывается под передачу в недодачу, а его партнеры в этом время бегут за спину соперникам.

Лео движением в глубину приковывает внимание игроков «Динамо», позволяя Мохаммади открыться за спину защитникам. Скриншот: «Матч Наш Футбол».

Матч

Ахмат - Динамо - 2:0 (0:0)

Голы

Митришев 80 (1:0). Родолфо 83 (2:0 - пен.).

Состав

Ахмат: Городов, Родолфо (Бацуев, 87), Семёнов, Сампайо, Анхель, Уциев, Иванов, Мохаммади, Раванелли (Бериша, 61), Лео, Садаев (Митришев, 61)

Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Ташаев, Сапета, Ионов, Соснин (Бечирай, 84), Луценко, Панченко (Вандерсон, 69)

Предупреждения:

Раванелли, 58; Анхель, 73 - Соснин, 19; Козлов, 77

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

29 июля 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

2. Ключ Юрия Семина к обороне «Анжи»

Матч: «Локомотив» – «Анжи» – 1:0.

«Локомотив» долго не мог забить в ворота «Анжи». Тогда Юрий Семин пошел на тактические перестановки. В середине второго тайма он отказался от схемы 3-4-3, в которой центрального нападающего играл Фарфан, а под ним располагались Миранчук и Фернандеш, и решил использовать расстановку 4-3-2-1. Чтобы усилить атаку, наставник «железнодорожников» снял с игры центрального защитника Баринова, выпустив на поле игрока атакующего плана Антона Миранчука.

Изменив схему, Юрий Семин количественно насытил атаку – впереди у его команды стало на одного игрока больше. При схеме 3-4-3 у «Локо» в атаке было шесть главных действующих лиц – нападающий Фарфан, атакующие полузащитники Фернандеш и Миранчук, фланговые игроки Лысов и Игнатьев, а также подключавшийся к атакам опорник Тарасов. Причем Лысов атаку поддерживал слабо. Не зря в перерыве он был заменен на Рыбуса. Когда «Локо» по ходу второго тайма перешел на схему 4-3-2-1, в атаке стали заметны сразу семь футболистов – нападающий Фарфан, братья Миранчуки под ним, Рыбус и Игнатьев на флангах, а также Фернандеш и Тарасов, поддерживавшие атаку из глубины.

«Они играют строго в два опорных», – сказал Юрий Семин Антону Миранчуку перед его выходом на поле. И не просто сказал, а еще и повторил. Дальнейший ход матча показал, что желал видеть Юрий Семин – насытить центральную зону поля, чтобы иметь здесь преимущество перед «Анжи». Так любит делать «Барселона». Имея численное преимущество в центре, легче контролировать мяч, к чему каталонцы всегда стремятся. «Если вы поставите в центр поля четырех игроков, то «Барса» выставит пять», – сказал в свое время Алекс Фергюсон.

«Анжи» играл по схеме 4-4-2. «Локо» насыщал зону перед штрафной площадью, стягивая сюда братьев Миранчуков, Фернандеша и Тарасова. Поэтому когда мяч был у «железнодорожников» в центре поля, сюда стягивались крайние хавбеки «Анжи» – у них не было выбора: всегда нужно закрывать самую опасную зону. Это привело к тому, что свободными оказывались крайние защитники «Локо», врывавшиеся к чужим воротам на скорости. Выгоду из этого извлек Владислав Игнатьев – он сделал сразу пять передач в чужой штрафной площади, все стали точными.

Именно после открывания на скорости Игнатьева и его передачи на Фернандеша «Локомотив» забил единственный гол в матче. Интересно, что мяч Игнатьеву на фланг из центра поля доставил Алексей Миранчук. Также в атаке поучаствовал Тарасов – он скинул мяч Миранчуку.

Типичная атака «Локо» после перерыва. Скриншот: «Матч Наш футбол».

«Если хочешь атаковать через фланги, тебе нужны полезные игроки в центре», – сказал однажды Пеп Гвардиола. В матче с «Анжи» Юрий Семин таких нашел.

Интересно, что насыщать центр поля Семин решил еще до смены расстановки – после перерыва наставник просил выдвигаться вперед защитника Баринова. Но в итоге убрал его, заодно сменив схему. После выхода на поле Антона Миранчука «Локо» захватил центр поля. Из 15 его передач точными стали 14 (93%).

Атака «Локо» с участием Баринова. Скриншот: «Матч Наш футбол».

Матч

Локомотив - Анжи - 1:0 (0:0)

Голы

Фернандеш 81 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан (Михалик, 90), Баринов (Миранчук А., 69), Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов, Фернандеш, Лысов (Рыбус, 46)

Анжи: Солосин, Фибел, Полуяхтов, Гулиев, Афонин, Брызгалов, Данченко, Хубулов (Кацаев, 54), Мамтов (Лескано, 46), Маркелов, Яковлев (Базелюк, 68)

Предупреждения:

Тарасов, 43; Фернандеш, 78; Кверквелия, 86 - Фибел, 90

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

30 июля 17:30, Локомотив, Текстовая трансляция

1. Перестановка тренерского штаба Массимо Карреры

Матч: «Спартак» – «Краснодар» – 2:0.

«Спартак» начал игру по схеме 4-2-4. При игре в обороне она трансформировалась в 4-4-2. На острие расположились Зе Луиш и Адриано, на флангах – Промес и Самедов. Однако в середине первого тайма тренерский штаб Массимо Карреры произвел перенастройку – Самедов опустился в центр поля. Теперь при атаке «Спартак» задействовал модуль 4-3-3, а при обороне 4-5-1. На флангах действовали Промес и Адриано, позиция Зе Луиша осталась неизменной – впереди всех.

Перестановку Массимо Каррера совершил на 30-й минуте, передав указания своим футболистам через Фернандо, который подошел к бровке, чтобы выполнить штрафной. Вероятно, Самедов в центре поля понадобился тренеру, чтобы уплотнить оборонительное построение. Это было нужно сделать – в промежуток с 15-й по 30-ю минуты «Краснодар» в позиционных атаках совершил шесть опасных подходов к воротам «Спартак» через центральную часть поля. Особо опасной была атака, которую ударом с линии штрафной завершал Классон – справился Ребров.

В чем главное отличие схемы 4-4-2 от 4-5-1 при обороне? Если в первом случае один опорный полузащитник выдернется на соперника в центральный круг, то за его спиной может образоваться свободное пространство. Риск его возникновения при втором тактическом варианте меньше, так как игроков в средней линии больше. Переведя Самедова в центр поля, Каррера усложнил сопернику жизнь – лишил его пространства перед штрафной.

«Спартак» в обороне при схеме 4-4-2. Скриншот: «Матч ТВ».

«Спартак» в обороне при схеме 4-5-1. Скриншот: «Матч ТВ».

Атака от перестроения ничего не потеряла. Скорее, даже приобрела. На флангах стали куражиться Промес и Адриано. В активе первого семь обводок, второго – пять. Все оказались удачными. Обыгрывать удобнее всего на флангах - тут просторнее, чем в центре. Особенно в контратаках. 

Матч

Спартак - Краснодар - 2:0 (2:0)

Голы

Промес 38 (1:0 - пен.). Фернандо 45 (2:0).

Состав

Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90)

Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон

Предупреждения:

нет - Грицаенко, 36

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Статистика WyScout

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Матч «Спартак» – «Краснодар» стал самым посещаемым в третьем туреМатч «Спартак» – «Краснодар» (2:0) на «Открытие Арене» в Москве стал самым посещаемым в третьем туре. Игру посетило 34 208 зрителей.Самый гениальный матч Фернандо в России. Пять лучших игроков 3-го тура РФПЛСамый гениальный матч Фернандо в России. Пять лучших игроков 3-го тура РФПЛ«Советский спорт» называет лучших игроков третьего тура российской премьер-лиги.Пока фанаты «Спартака» молчат, болельщики «Зенита» ликуют (видео)Пока фанаты «Спартака» молчат, болельщики «Зенита» ликуют (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Квинси Промес: Эта победа была необходима!Полузащитник «Спартака» Квинси Промес – о победе над «Краснодаром» (2:0) в матче третьего тура чемпионата России.Роман Адамов: Президент «Ростова» лично позвонил, а через 5 минут я принял решение вернуться в клубЭкс-капитан «Ростова» Роман Адамов прокомментировал свое назначение на должность руководителя детско-юношеских команд ростовчан.
Футбол
Евгений Кафельников: Комбаров – слабейшее звено в «Спартаке»
Хоккей
«Витязь» забросил девять безответных шайб в ворота сборной Италии
Футбол
Роман Широков: Ожидал, что «Спартак» начнет с места в карьер и будет давить
Футбол
Массимо Каррера: Посвящаю победу Пилипчуку
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Ахмат
Ахматкалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Юрий Сёмин
Юрий Сёминвсе новости
Олег Кононов
Олег Кононоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости