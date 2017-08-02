Комбаров – слабейшее звено «Спартака», или почему не прав Кафельников?

Автор «Советского Спорта», проанализировав
действия крайних защитников «Спартака» в матче против «Краснодара», готов
опровергнуть заявление легенды российского тенниса.
«Есть позиции, которые нужно усиливать.
Какие? Левый защитник. Дима Комбаров – слабейшее звено в команде. Это не только
моё мнение, это подчеркивают многие специалисты. Ничего личного против
Комбарова не имею, но эту позицию нужно усиливать». Нет, эти слова сказаны не
кем-то из оголтелых фанатов или радикально настроенных футбольных экспертов.
Они принадлежат нашему прославленному теннисисту, Олимпийскому чемпиону Сиднея
Евгению Кафельникову, являющемуся преданным болельщиком «Спартака», и были
произнесены им после победы его любимцев над «Краснодаром».
Не мне, человеку, профессионально
занимавшемуся футболом, а в теннис игравшему лишь на любительском уровне,
судить о том, можно ли считать два эти вида спорта родственными, а,
следовательно, и делать выводы относительно того, насколько спортсмен, добившийся
выдающихся успехов в одном из них, компетентен в другом. Однако ввиду того, что
мнение vip-персоны априори звучит громче позиции простого
болельщика даже в случае, когда они идентичны, пропустить его мимо ушей,
пожалуй, было бы неверно. Но так ли справедлива критика в адрес Комбарова, тем
более, если отталкиваться от матча, венчавшего программу 3-го тура
премьер-лиги?
КОМБАРОВ ЛУЧШЕ В ЕДИНОБОРСТВАХ В АТАКЕ,
ЧЕМ В ОБОРОНЕ
За 90 минут игры против «Краснодара»
Дмитрий совершил 78 действий, 49 (63%) из которых стали удачными. Однажды
прямым ударом угрожал воротам Синицына, заставив того вытянуться в струнку,
дабы преградить путь мячу в самый угол. Сделал 46 передач, 37 (80%) из которых
дошли до адресатов. Дважды, и оба раза успешно (100%), шёл в обводку. В четырёх
случаях применял некогда свой коронный приём – навес, причём дважды (50%)
удачно. Допустил один фол и однажды позволил сопернику нарушить правила на
себе. Кроме того, Комбаров вступил в 13 единоборств и лишь 5 (38%) из них
выиграл.
Не исключено, что именно последний
показатель так повлиял на визуальное восприятие игры Дмитрия экс-первой
ракеткой мира, следившей за ней с трибуны «Открытие Арены». А тот факт, что 5
из 6 (17%) проигранных единоборств пришлись на действия Комбарова в обороне, только
усилил негативный эффект. Объясняется он, вероятнее всего, недостатком защитных
навыков у переквалифицированного в крайние дефы хавбека. И 3 из 3 (100%)
успешных попытки вступить в борьбу в атаке, скорее, подтверждают данное
предположение.
ТАКТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ КАРРЕРЫ
Помимо этого, не стоит забывать и о
несколько необычной роли, в которой 23-й номер красно-белых предстал в отчетном
поединке. Ведь, кроме исполнения своих непосредственных обязанностей на левой
бровке, он был призван постоянно смещаться в середину для того, чтобы
подстраховывать Глушакова и Фернандо, к которым было немало претензий по двум
предыдущим матчам москвичей, обернувшимся для них очковой недостачей.
Наблюдая за действиями команд из ложи
прессы, расположенной у углового флажка, я имел отличную возможность видеть
игру как бы вразрез, благодаря чему от моего взора не ускользнули некоторые
любопытные тактические нюансы, подготовленные Массимо Каррерой специально для
противостояния с «быками». Неслучайность регулярных набегов Комбарова через
центр к штрафной площади гостей засвидетельствовал и сам наставник «Спартака»,
отвечая на мой вопрос на послематчевой пресс-конференции.
Итальянский специалист заверил, что «все,
что ребята демонстрируют на поле, мы отрабатываем на тренировках, исходя из
того, с каким соперником нам предстоит матч. Знали, что встретимся с неплохой
командой, которая, в частности, использует вертикальные передачи через центр.
Мы постарались максимально закрыть его, чтобы вынудить «Краснодар» атаковать
флангами».
Из сказанного рулевым красно-белых
становится ясно и персональное задание Дмитрия, в миссию которого входило
расположение в зоне подбора в 20-25 метрах от ворот противника при наступательных
действиях его партнеров, дабы подключения Глушакова по месту центрфорварда при
позиционных атаках не оборачивались провалами в середине и ответными резкими контрвыпадами
краснодарцев, в чем они как никто хороши. В целом, со своими функциями он
справился неплохо, не допустив ни одной вопиющей оплошности и получив в придачу
ещё и дополнительный бонус в виде игры на обострение вблизи чужих владений.
ПРОВАЛ ЕЩЕНКО
Поэтому если уж кто в составе 22-кратных
чемпионов страны по-настоящему и заслуживает критических стрел в свой адрес,
так это коллега Комбарова по амплуа с противоположного крыла обороны. Грубейший
просчет Ещенко на 87-й минуте, когда он необоснованно выдернулся вперед вслед
за отскочившим в глубину Классоном, нарушив защитную линию и позволив
Вандерсону ворваться в штрафную по месту левого нападающего, едва не привел к
пропущенному голу и нервному окончанию, казалось бы, уже выигранной встречи.
Однако выстрел бразильца с бельгийским паспортом пришёлся мимо цели, что
уберегло хозяев от неприятностей, а Андрея от головомойки при разборе полётов.
Но беспристрастная статистика помогает по
достоинству оценить его действия на поле в погожий вечер понедельника. Всего их
на долю 38-го номера москвичей пришлось 105. 44 (42%) из них стали успешными.
Обойдясь без ударов в направлении неприятельских ворот, он 39 раз ассистировал
товарищам по команде и в 32 (82%) случаях удачно. Однажды пустился в дриблинг,
потеряв при этом мяч. Совершил 5 навесов, 4 (80%) из которых стали точными.
Сумел избежать фолов и нарушений правил на себе. А вот участие в единоборствах
стало для Ещенко сущей катастрофой, поскольку только 6 из 32 (19%) попыток
оказались успешными. Причём лишь 3 раза из 25 (12%) он брал верх над
соперниками при борьбе в обороне.
Так что, нет ничего удивительного в том,
что имея столь чудовищные показатели полезности как в конкретном матче, так и в
среднем за время выступления в красно-белой футболке, защитник туром ранее
лишился места в стартовом составе. Впрочем, ни новобранец столичного коллектива
Петкович, ни подписавший летом полновесный контракт с клубом Тигиев, в
отсутствии Андрея грамотно распорядиться представившимися шансами во встрече с
«Уфой» не сумели. Серб смотрелся на правом фланге обороны слишком робко, а
россиянин, напротив, излишне сумбурно, что дало Каррере повод вновь вернуться к
кандидатуре Ещенко.
КАФЕЛЬНИКОВ ПРОТИВ ИТАЛЬЯНЦЕВ: КТО БЛИЖЕ К
ИСТИНЕ?
Повторит ли вновь этот шаг предводитель
гладиаторов после игры с «Краснодаром», имея под рукой цифровые данные своих
подопечных, – вопрос непраздный. Так как уже в ближайшее воскресенье «Спартак»
ждет вояж в Санкт-Петербург в логово к злейшему недругу – «Зениту», жаждущему
сместить красно-белых с чемпионского трона. Это обстоятельство и привело
итальянского allenatore сине-бело-голубых Роберто Манчини вместе с его
сподвижниками в начале рабочей недели в ложу для почётных гостей домашнего
стадиона москвичей. И что-то мне подсказывает, что выводы касаемо слабых мест
спартаковцев они с находящемся неподалеку Кафельниковым сделали разные.
К тому же необходимо учитывать, что
действующий лимит на легионеров в некоторой степени связывает руки Каррере при
выборе исполнителей на той или иной позиции, в частности, вынуждая доверять на
краях обороны россиянам. И с этой точки зрения, найти им альтернативу как
внутри команды, так и на стороне, практически нереально. Особенно это актуально,
если речь идет о так нелюбимом Евгением Александровичем Комбарове, являющимся
на ряду с питерцем Жирковым основным левым защитником нашей национальной
сборной, что уже о многом говорит лучше любых слов.
Понятно, что в сравнении
с ведущими мировыми образцами, игра Дмитрия, равно как и других передовых
представителей современной отечественной футбольной школы, далека от идеала. И
их выступление на недавно завершившемся Кубке конфедераций – яркая тому
иллюстрация. Но к чему привел год назад пропуск Комбаровым по причине травмы
«дерби двух столиц» на «Петровском», полагаю, прекрасно помнит и сам нынешний
вице-президент Федерации тенниса России. Для тех же, кто
подзабыл, сообщу, что замещавший тогда Дмитрия на левой бровке все тот же
многострадальный Ещенко не только слабо проявил себя в атаке, то и дело тормозя
развитие наступательных действий, но и оглушительно провалился в обороне,
оказавшись причастным к трём из четырёх голов в ворота Реброва. Как-то будет на
этот раз?