Комбаров – слабейшее звено «Спартака», или почему не прав Кафельников?

Автор «Советского Спорта», проанализировав действия крайних защитников «Спартака» в матче против «Краснодара», готов опровергнуть заявление легенды российского тенниса.

«Есть позиции, которые нужно усиливать. Какие? Левый защитник. Дима Комбаров – слабейшее звено в команде. Это не только моё мнение, это подчеркивают многие специалисты. Ничего личного против Комбарова не имею, но эту позицию нужно усиливать». Нет, эти слова сказаны не кем-то из оголтелых фанатов или радикально настроенных футбольных экспертов. Они принадлежат нашему прославленному теннисисту, Олимпийскому чемпиону Сиднея Евгению Кафельникову, являющемуся преданным болельщиком «Спартака», и были произнесены им после победы его любимцев над «Краснодаром».

Не мне, человеку, профессионально занимавшемуся футболом, а в теннис игравшему лишь на любительском уровне, судить о том, можно ли считать два эти вида спорта родственными, а, следовательно, и делать выводы относительно того, насколько спортсмен, добившийся выдающихся успехов в одном из них, компетентен в другом. Однако ввиду того, что мнение vip-персоны априори звучит громче позиции простого болельщика даже в случае, когда они идентичны, пропустить его мимо ушей, пожалуй, было бы неверно. Но так ли справедлива критика в адрес Комбарова, тем более, если отталкиваться от матча, венчавшего программу 3-го тура премьер-лиги?

КОМБАРОВ ЛУЧШЕ В ЕДИНОБОРСТВАХ В АТАКЕ, ЧЕМ В ОБОРОНЕ

За 90 минут игры против «Краснодара» Дмитрий совершил 78 действий, 49 (63%) из которых стали удачными. Однажды прямым ударом угрожал воротам Синицына, заставив того вытянуться в струнку, дабы преградить путь мячу в самый угол. Сделал 46 передач, 37 (80%) из которых дошли до адресатов. Дважды, и оба раза успешно (100%), шёл в обводку. В четырёх случаях применял некогда свой коронный приём – навес, причём дважды (50%) удачно. Допустил один фол и однажды позволил сопернику нарушить правила на себе. Кроме того, Комбаров вступил в 13 единоборств и лишь 5 (38%) из них выиграл.

Не исключено, что именно последний показатель так повлиял на визуальное восприятие игры Дмитрия экс-первой ракеткой мира, следившей за ней с трибуны «Открытие Арены». А тот факт, что 5 из 6 (17%) проигранных единоборств пришлись на действия Комбарова в обороне, только усилил негативный эффект. Объясняется он, вероятнее всего, недостатком защитных навыков у переквалифицированного в крайние дефы хавбека. И 3 из 3 (100%) успешных попытки вступить в борьбу в атаке, скорее, подтверждают данное предположение.

ТАКТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ КАРРЕРЫ

Помимо этого, не стоит забывать и о несколько необычной роли, в которой 23-й номер красно-белых предстал в отчетном поединке. Ведь, кроме исполнения своих непосредственных обязанностей на левой бровке, он был призван постоянно смещаться в середину для того, чтобы подстраховывать Глушакова и Фернандо, к которым было немало претензий по двум предыдущим матчам москвичей, обернувшимся для них очковой недостачей.

Наблюдая за действиями команд из ложи прессы, расположенной у углового флажка, я имел отличную возможность видеть игру как бы вразрез, благодаря чему от моего взора не ускользнули некоторые любопытные тактические нюансы, подготовленные Массимо Каррерой специально для противостояния с «быками». Неслучайность регулярных набегов Комбарова через центр к штрафной площади гостей засвидетельствовал и сам наставник «Спартака», отвечая на мой вопрос на послематчевой пресс-конференции.

Итальянский специалист заверил, что «все, что ребята демонстрируют на поле, мы отрабатываем на тренировках, исходя из того, с каким соперником нам предстоит матч. Знали, что встретимся с неплохой командой, которая, в частности, использует вертикальные передачи через центр. Мы постарались максимально закрыть его, чтобы вынудить «Краснодар» атаковать флангами».

Из сказанного рулевым красно-белых становится ясно и персональное задание Дмитрия, в миссию которого входило расположение в зоне подбора в 20-25 метрах от ворот противника при наступательных действиях его партнеров, дабы подключения Глушакова по месту центрфорварда при позиционных атаках не оборачивались провалами в середине и ответными резкими контрвыпадами краснодарцев, в чем они как никто хороши. В целом, со своими функциями он справился неплохо, не допустив ни одной вопиющей оплошности и получив в придачу ещё и дополнительный бонус в виде игры на обострение вблизи чужих владений.

ПРОВАЛ ЕЩЕНКО

Поэтому если уж кто в составе 22-кратных чемпионов страны по-настоящему и заслуживает критических стрел в свой адрес, так это коллега Комбарова по амплуа с противоположного крыла обороны. Грубейший просчет Ещенко на 87-й минуте, когда он необоснованно выдернулся вперед вслед за отскочившим в глубину Классоном, нарушив защитную линию и позволив Вандерсону ворваться в штрафную по месту левого нападающего, едва не привел к пропущенному голу и нервному окончанию, казалось бы, уже выигранной встречи. Однако выстрел бразильца с бельгийским паспортом пришёлся мимо цели, что уберегло хозяев от неприятностей, а Андрея от головомойки при разборе полётов.

Но беспристрастная статистика помогает по достоинству оценить его действия на поле в погожий вечер понедельника. Всего их на долю 38-го номера москвичей пришлось 105. 44 (42%) из них стали успешными. Обойдясь без ударов в направлении неприятельских ворот, он 39 раз ассистировал товарищам по команде и в 32 (82%) случаях удачно. Однажды пустился в дриблинг, потеряв при этом мяч. Совершил 5 навесов, 4 (80%) из которых стали точными. Сумел избежать фолов и нарушений правил на себе. А вот участие в единоборствах стало для Ещенко сущей катастрофой, поскольку только 6 из 32 (19%) попыток оказались успешными. Причём лишь 3 раза из 25 (12%) он брал верх над соперниками при борьбе в обороне.

Так что, нет ничего удивительного в том, что имея столь чудовищные показатели полезности как в конкретном матче, так и в среднем за время выступления в красно-белой футболке, защитник туром ранее лишился места в стартовом составе. Впрочем, ни новобранец столичного коллектива Петкович, ни подписавший летом полновесный контракт с клубом Тигиев, в отсутствии Андрея грамотно распорядиться представившимися шансами во встрече с «Уфой» не сумели. Серб смотрелся на правом фланге обороны слишком робко, а россиянин, напротив, излишне сумбурно, что дало Каррере повод вновь вернуться к кандидатуре Ещенко.

КАФЕЛЬНИКОВ ПРОТИВ ИТАЛЬЯНЦЕВ: КТО БЛИЖЕ К ИСТИНЕ?

Повторит ли вновь этот шаг предводитель гладиаторов после игры с «Краснодаром», имея под рукой цифровые данные своих подопечных, – вопрос непраздный. Так как уже в ближайшее воскресенье «Спартак» ждет вояж в Санкт-Петербург в логово к злейшему недругу – «Зениту», жаждущему сместить красно-белых с чемпионского трона. Это обстоятельство и привело итальянского allenatore сине-бело-голубых Роберто Манчини вместе с его сподвижниками в начале рабочей недели в ложу для почётных гостей домашнего стадиона москвичей. И что-то мне подсказывает, что выводы касаемо слабых мест спартаковцев они с находящемся неподалеку Кафельниковым сделали разные.

К тому же необходимо учитывать, что действующий лимит на легионеров в некоторой степени связывает руки Каррере при выборе исполнителей на той или иной позиции, в частности, вынуждая доверять на краях обороны россиянам. И с этой точки зрения, найти им альтернативу как внутри команды, так и на стороне, практически нереально. Особенно это актуально, если речь идет о так нелюбимом Евгением Александровичем Комбарове, являющимся на ряду с питерцем Жирковым основным левым защитником нашей национальной сборной, что уже о многом говорит лучше любых слов.

Понятно, что в сравнении с ведущими мировыми образцами, игра Дмитрия, равно как и других передовых представителей современной отечественной футбольной школы, далека от идеала. И их выступление на недавно завершившемся Кубке конфедераций – яркая тому иллюстрация. Но к чему привел год назад пропуск Комбаровым по причине травмы «дерби двух столиц» на «Петровском», полагаю, прекрасно помнит и сам нынешний вице-президент Федерации тенниса России. Для тех же, кто подзабыл, сообщу, что замещавший тогда Дмитрия на левой бровке все тот же многострадальный Ещенко не только слабо проявил себя в атаке, то и дело тормозя развитие наступательных действий, но и оглушительно провалился в обороне, оказавшись причастным к трём из четырёх голов в ворота Реброва. Как-то будет на этот раз?