Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Славия Прага
Футбол  Янг Бойз- : -Динамо Киев
Футбол  Олимпиакос- : -Партизан
Футбол  ЦСКА- : -АЕК Афины
Футбол  Аякс- : -Ницца
Футбол  Русенборг- : -Селтик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Самедов: В «Спартаке» паники не было

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Самедов: В «Спартаке» паники не было
Фото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов на следующий день после победы над «Краснодаром» пришел к нам в редакцию для откровенной обстоятельной беседы.

«ЗАБИЛИ ДВА, А МОГЛИ И БОЛЬШЕ»

– За счет чего «Спартак» обыграл «Краснодар»?
– Мы провели два первых тура на высоком уровне, создали много голевых моментов. На первую игру повлиял матч за Суперкубок, мы от него не отошли. С «Уфой» проявили себя лучше, много удачных маневров, но реализация подвела. В понедельник мы забили два мяча, хотя могли и больше, было три-четыре хороших момента, выходы один на один.

– Как Каррера настраивал игроков на матч с «Краснодаром»?
– После «Уфы» было достаточно спокойно – он был доволен качеством игры. Паники не было. Правда, его, как и нас, немного нервировали разговоры о том, заслуженно ли мы стали чемпионами. Ну и перед «Краснодаром» он попросил нас показать тот футбол, в который мы действительно способны играть.

– Если брать правый фланг, в трех играх там действовали три разных игрока... Это говорит о том, что у «Спартака» нет основного состава?
– Я думаю, основной состав – это не одиннадцать человек, а, как минимум, двадцать. Идет ротация, это нормальный процесс.

– Появление Бакаева с первых минут в «Уфе» удивило…
– Он неплохо проявил себя на сборах. Думаю, поэтому ему доверили место в составе. В любом случае решает главный тренер – с «Уфой» один состав, с «Краснодаром» другой.

– А что будет с «Зенитом»?
– Впереди четыре дня. Я считаю, тренер определит тактику на эту игру.

– Глушаков сказал, что давно не было побед в Петербурге. Есть ли настроение прервать эту серию?
– Есть желание просто победить в Питере. Серия может длиться долго, но самое главное – статус игры. Это будет центральная игра тура.

– Если Дзюба попросится в ваш чартер, его пустят туда?
– Не знаю (смеется), это вопрос не ко мне.

Фото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

«ЭТО СЕЗОН БУДЕТ СЛОЖНЕЕ»

– Перед матчем с «Краснодаром» Каррера сказал, что не все спартаковцы сняли золотые медали. Ушли ли мысли о победе в прошлом сезоне?
– Ушли, у всех в команде мысли только о текущем чемпионате. Я свою медаль давно снял. Все прекрасно понимают, что новый сезон будет очень тяжелым. Гораздо сложнее, чем прошлый, так что надо по максимуму выкладываться в каждом матче.

– Сказывается ли, что из-за Кубка конфедераций вы отдыхали меньше обычного?
– После долгого тяжелого сезона всегда нужна пауза, чтобы организм отдохнул, чтобы болячки залечить, да и просто элементарно снять психологическое напряжение. Надо уметь перестраиваться, как во всем мире это делают.

– Немцы прошли в турнире значительно дальше и отдыхают больше!
– Ну а у нас вот так вот. Конечно, маловато времени для отдыха, но тут уж ничего не поделаешь.

– В матче с «Краснодаром» на поле было много эмоций, а вы, такое впечатление, были одним из самых спокойных!
– Я спокойно делал свое дело. Полагаю, все остались довольны. Можно было сделать что-то лучше, но это футбол. Посчитал, что эмоции лучше держать в себе.

– Примерно с 30-й минуты вы играли в центре, вам комфортно на этой позиции?
– Я играл инсайда, в любом случае ближе к правой зоне. Каррера вообще не видит проблемы в том, чтобы я играл и слева, и в середине. В «Спартаке» я действовал на всех вышеперечисленных позициях, и никаких неудобств не испытывал.

– Когда сборная играет по схеме с тремя защитниками, вам приходилось по сути закрывать весь фланг?
– С такой тактикой я провел 10 игр. Вообще никаких проблем. Достаточно посмотреть мою статистику, и все станет ясно. Сил хватает. Мы с Юрой Жирковым оба бровочника, мне 33 года, ему 34. Сможем ли мы также показать себя на чемпионате мира? Почему нет?

! Полностью интервью с Александром Самедовым читайте в ближайших номерах «Советского спорта» и еженедельника «Советский спорт – Футбол»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Пашалич прибыл в Рим, где пройдет медосомотр для «Спартака» (фото)Полузащитник «Челси» Марио Пашалич прибыл в Рим, где пройдет медицинский осмотр для «Спартака», сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.Эмануэль Маммана готов сыграть против «Спартака»Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о новом защитнике петербургского клуба Эмануэле Маммана.«Динамо» и «Спартак» претендуют на полузащитника «Сампдории» АльваресаПолузащитник «Сампдории» Рикардо Альварес интересен московским «Спартаку» и «Динамо», сообщает GazzaMercato.«Зенит» опубликовал ролик «Дай пять!», посвященный голам Дзюбы «Спартаку» (видео)«Зенит» опубликовал ролик, посвященный голам форварда Артема Дзюбы в ворота «Спартака».
Футбол
«Барселона»: Неймар сообщил о желании покинуть клуб
Футбол
Жулиано: Я стал жертвой перестановок Роберто Манчини
Футбол
Эмануэль Маммана готов сыграть против «Спартака»
Футбол
Роберто Манчини: «Зенит» хотел взять Неймара, но он уже перешел в «ПСЖ»
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Александр Самедов
Александр Самедоввсе новости