Александр Самедов: В «Спартаке» паники не было
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов на следующий день после победы над «Краснодаром» пришел к нам в редакцию для откровенной обстоятельной беседы.
«ЗАБИЛИ ДВА, А МОГЛИ И БОЛЬШЕ»
– За счет чего «Спартак» обыграл «Краснодар»?
– Мы провели два первых тура на высоком уровне, создали много голевых моментов. На первую игру повлиял матч за Суперкубок, мы от него не отошли. С «Уфой» проявили себя лучше, много удачных маневров, но реализация подвела. В понедельник мы забили два мяча, хотя могли и больше, было три-четыре хороших момента, выходы один на один.
– Как Каррера настраивал игроков на матч
с «Краснодаром»?
– После «Уфы» было достаточно спокойно – он был доволен качеством игры. Паники не было. Правда, его, как и нас, немного нервировали разговоры о том, заслуженно ли мы стали чемпионами. Ну и перед «Краснодаром» он попросил нас показать тот футбол, в который мы действительно способны играть.
– Если брать правый фланг, в трех играх
там действовали три разных игрока... Это
говорит о том, что у «Спартака» нет
основного состава?
– Я думаю, основной состав – это не одиннадцать человек, а, как минимум, двадцать. Идет ротация, это нормальный процесс.
– Появление Бакаева с первых минут в «Уфе»
удивило…
– Он неплохо проявил себя на сборах. Думаю, поэтому ему доверили место в составе. В любом случае решает главный тренер – с «Уфой» один состав, с «Краснодаром» другой.
– А что будет с «Зенитом»?
– Впереди четыре дня. Я считаю, тренер определит тактику на эту игру.
– Глушаков сказал, что давно не было побед
в Петербурге. Есть ли настроение прервать
эту серию?
– Есть желание просто победить в Питере. Серия может длиться долго, но самое главное – статус игры. Это будет центральная игра тура.
– Если Дзюба попросится в ваш чартер, его
пустят туда?
– Не знаю (смеется), это вопрос не ко мне.
«ЭТО СЕЗОН БУДЕТ СЛОЖНЕЕ»
– Перед матчем с «Краснодаром» Каррера
сказал, что не все спартаковцы сняли
золотые медали. Ушли
ли мысли о победе в прошлом сезоне?
– Ушли, у всех в команде мысли только о текущем чемпионате. Я свою медаль давно снял. Все прекрасно понимают, что новый сезон будет очень тяжелым. Гораздо сложнее, чем прошлый, так что надо по максимуму выкладываться в каждом матче.
– Сказывается ли, что из-за Кубка конфедераций
вы отдыхали меньше обычного?
– После долгого тяжелого сезона всегда нужна пауза, чтобы организм отдохнул, чтобы болячки залечить, да и просто элементарно снять психологическое напряжение. Надо уметь перестраиваться, как во всем мире это делают.
– Немцы прошли в турнире значительно
дальше и отдыхают больше!
– Ну а у нас вот так вот. Конечно, маловато времени для отдыха, но тут уж ничего не поделаешь.
– В матче с «Краснодаром» на поле было
много эмоций, а вы, такое впечатление,
были одним из самых спокойных!
– Я спокойно делал свое дело. Полагаю, все остались довольны. Можно было сделать что-то лучше, но это футбол. Посчитал, что эмоции лучше держать в себе.
– Примерно с 30-й минуты вы играли в центре,
вам комфортно на этой позиции?
– Я играл инсайда, в любом случае ближе к правой зоне. Каррера вообще не видит проблемы в том, чтобы я играл и слева, и в середине. В «Спартаке» я действовал на всех вышеперечисленных позициях, и никаких неудобств не испытывал.
– Когда сборная играет по схеме с тремя
защитниками, вам приходилось по сути
закрывать весь фланг?
– С такой тактикой я провел 10 игр. Вообще никаких проблем. Достаточно посмотреть мою статистику, и все станет ясно. Сил хватает. Мы с Юрой Жирковым оба бровочника, мне 33 года, ему 34. Сможем ли мы также показать себя на чемпионате мира? Почему нет?
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