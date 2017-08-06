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Боевое крещение. Начало пути Леонида Слуцкого в Англии

Екатерина Ульченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Боевое крещение. Начало пути Леонида Слуцкого в Англии

Автор «Советского спорта» о первом матче первого русского тренера в чемпионшипе

Сложно представить более сложные условия для дебюта, чем выезд «Халл Сити» в Бирмингем. «Астон Вилла» не просто принципиальный соперник для «тигров», но один из главных, если не главный, претендент на повышение в классе. К тому же главный тренер «вилланов» Стив Брюс ещё ассоциируется с «Халлом», как впрочем, и последние успехи команды – с именем английского специалиста.

«Халлу», по словам Леонида Слуцкого, лишь две недели назад удалось превратиться из «набора игроков» в «команду». Ситуация по началу действительно была безрадужной. Вылет из АПЛ подстёгивает игроков на смену клуба, «тигры» не стали исключением – ушёл почти весь состав. К тому же во время предсезонки, а точнее вне тренировочного процесса, травмировался основной голкипер.

Большое количество новичков и разница в физической готовности, конечно, наложили свой отпечаток. Перед матчем Леонид Слуцкий хвалил соперника, но отмечал, что как у любой команды, у «Астон Виллы» есть недостатки, и «Халл» попробует использовать свои сильные стороны, чтобы давить на слабые соперника. Но первыми свои слабости обнажили именно гости. Новая линия обороны дала сбой уже на 2-й минуте. Арендованный у «Челси» Айна и капитан «тигров» Доусон располагались слишком далеко друг от друга. Айне не хваало опыта для быстрого исправления ошибок, а ветерану Доусону – скорости. На 2-й минуте опасно бил Лэндсбери, на 5-й в «коридор» ворвался Агбонлахор, но моментом не воспользовался, а уже минуту спустя всё из той же зоны Агбонлахор бил без осечек. 1-0 и, казалось бы, полная капитуляция.

«Астон Вилла» во главе с новым капитаном Джоном Терри явно оказалась лучше готова к началу сезона, и счёт к середине первого тайма мог быть до неприличия крупным. Обошлось. Под конец тайма «тигры» немного успокоились, обрели уверенность и создали несколько отличных моментов, но реализовать их так и не удалось.

Второй же тайм стал едва ли не зеркальной копией первого. В перерыве, вероятно, состоялся серьёзный разговор, и «Халл» побежал в атаку. Давление вылилось в забитый гол, правда, только к середине тайма. Один из немногих «старичков» команды, 20-летний Джаррод Боуэн замкнул прострел Камила Гросицки. 1-1. Но укрепить преимущество «тиграм» не удалось, зато «Астон Вилла» проснулась, и после выхода на замену Андре Грина лишь чудом не испортила дебют российского тренера на английской земле.

Первый блин не стал комом, «Халлу» удалось отстоять ничью и показать, что у команды есть и силы, и возможности прибавить. Чемпионшип – турнир куда серьёзнее РФПЛ и по скорости, и по физике, и по нагрузкам, и наблюдать за ним весьма интересно. Причём даже тем, кто с английским футболом не знаком. Фанаты «Динамо» и «Анжи» смогли посмотреть на Криса Самба в последние минуты матча. А вот фанаты «ЦСКА» привычную картину раскачивающегося Леонида Слуцкого так и не увидели. Российский тренер нервно расхаживал по технической зоне, и не известно осталась бы там трава, не будь на бровке специальное покрытие. В послематчевом интервью Леонид Викторович признался, что к 75-й минуте даже устал. Но для отдыха времени нет, следующий матч уже не за горами. Первый домашний матч нового тренера перед своими болельщиками. Будет интересно.

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