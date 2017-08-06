«Зенит» надругался над «Спартаком»: Манчини унизил Карреру разгромом и игрой
В главном матче
года главный претендент на новое чемпионство разнес действующего чемпиона.
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За полминуты до начала матча в центре поля у «Зенита» было
два игрока под 11-м номером. Правда, один из них был в джинсах. Он пробил по
мячу первым, но только символически. А другой 11-й остался, чтобы впервые в
карьере биться со «Спартаком».
Александр Кержаков после лаконичного трогательного прощания с болельщиками вышел к команде, обнял каждого, убежал из-под дождя раньше всех и вернулся на поле для этого первого удара. А Себастьян Дриусси сразу после настоящего игрового первого удара рванул в центр нападения.
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Вариант без Дзюбы, с которым Кержаков общался дольше
остальных, выглядел гораздо логичнее. У Манчини вряд ли было желание
подстраиваться под типаж центральных защитников «Спартака», он скорее всего не
ориентировался и на голевую серию Артема в играх с бывшим клубом. Манчини
просто выбрал лучший на «прямо сейчас» вариант, работающий без подпитки
принципиальностью, злобой или другими эмоциями.
Бодрее всех вперед бежал тот, в чьем выходе никто не
сомневался: Александр Кокорин отдыхал почти весь матч в четверг, чтобы теперь
максимально резво вбегать то между Бокетти с Джикией, то ближе к крайним
защитникам. Причем оборона спартаковцев его сначала пропускала, а потом
догоняла. То есть как минимум давала оказаться на пару метров впереди.
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Со свежими игроками итальянские тренеры поступили по-разному: Манчини сразу же добавил в центр защиты Эмануэля Мамману вместо ненадежного Нету или мало пробованного в этой роли Хави Гарсии. А Массимо Каррера включил Марио Пашалича в заявку, но припас.
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Страшнее всего за Мамману стало, когда он вдруг на весьма
мокром и скользком поле вдруг решил хитрить с Александром Самедовым. К тому
моменту «Зенит» уже чувствовал себя на поле главным: сложно утверждать, что «Спартак»
был грубее, но гостям точно чаще приходилось идти в подкаты и догоняющие стыки.
Попадать по ногам, нарушать правила и получать желтые – тоже.
Удивительно, что первым грубо ошибся именно Фернандо –
человек с самой мощной волной комплиментов за прошлый сезон из тех, кто не
забивал решающие голы. Наверняка в его пасе пяткой в центре поля была какая-то задумка,
но теперь тотально разбирать это нужно в связке с голом Александра Кокорина.
У него с Дриусси действительно все работает отлично. В зенитовском ролике, который рекомендует приходить на стадион пораньше, звучит, что на принятие решения форварду нужно шесть сотых секунды – это на примере гола «Рубину». Теперь есть другой идеальный сценарий: голевой пас вторым касанием. Дриусси развернулся так шустро и катнул вразрез Кокорину так резко, что защитники «Спартака» не успели к линии ворот. Лучшему нападающему старта сезона хватило времени обыграть Реброва и пустить мяч низом в уже пустые от вратаря и еще пустые от полевых.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 1:0 36' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/OVdJPaTVen— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
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Прежде чем грызться за ответный гол, «Спартаку» пришлось
пару минут выждать. Эту паузу самым гениальным решением дня – оно круче голевых
комбинаций, нестандартнее уж точно – сократил Луис Адриано. Фанаты «Зенита»
зачем-то бросили файер на поле, он валялся и продолжал гореть прямо перед
Луневым. А Адриано решил, что ждать борцов с огнем «Спартаку» невыгодно и
потушил все сам из бутылочки вратаря «Зенита».
Правда, «Спартак» так и не смог развить нужную скорость. У
москвичей периодически получались быстрые перепасовки, но в них почти не было
общей мысли. К тому же Фернандо ужасно пасовал во всех ситуациях, а Промес с
полутора метров бил выше пустых ворот.
К середине второго тайма главный матч первого круга вдруг стал унижением «Спартака». Над беспомощной обороной Карреры сначала надругался полностью русский треугольник из Кокорина, Кузяева и Ерохина – получилась быстрая реализация забегания и паса на свободного.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 2:0 45+1' Александр Ерохин pic.twitter.com/PAdfcKOoVN— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
После перерыва «Зенит» показал, что в «Спартаке» большие проблемы и на стандартах: Кришито остался на дальней один, и его прозевал защитник Комбаров.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 3:0 57' Доменико Кришито @mimmo_criscito4 pic.twitter.com/sP3uliafLd— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Четвертый гол для дополнения пришел в быстрой горизонтальной атаке, и опять с паса Дриусси: удар у Далера Кузяева вышел коллекционным. Мяч так прилетел в ближнюю девятку, как будто тоже проникся зенитовским куражом.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 4:0 63' Далер Кузяев pic.twitter.com/XFMUMkmqJr— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
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Маммана, как и многие новые центральные защитники «Зенита»,
привез гол в свои в дебютном матче: глупым подкатом он сбил Зе Луиша, Промес
без проблем забил, но этого почти никто не заметил. Даже диктор после пятого
зенитовского раза три выкрикнул «пять-ноль» и только потом поправился на
правдивый счет.
Пятый гол вышел тоже унизительным для «Спартака», особенно для Реброва – почему-то в Петербурге резко провалились именно главные силы Карреры. Артем закинул мяч сам себе, к тому же после явно не получившейся у Кришито подачи.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 5:1 78' Артём Ребров (автогол) @fcsm_official pic.twitter.com/EsjvDWtPob— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Далеко не все фанаты «Спартака», которых стоит поблагодарить за в целом мирное поведение внутри стадиона, выдержали этот кошмар. К концу гостевой фан-сектор выглядел весьма хило.
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А «Зенит» дожил до момента, когда за три минуты до финала
под аплодисменты главный тренер может заменить Александра Кокорина.
Роберто Манчини, который даже при 5:1 продолжал управлять игрой, передавал через капитана бумажные подсказки игрокам, догнал в таблице Юрия Семина. Но с такой победой над «Спартаком» единоличный лидер чемпионата после четырех туров – точно именно он.
Матч
Голы
Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).
Состав
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано
Предупреждения:
Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89
Удаления:
Смольников, 90 - Адриано, 90
Место и дата
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция