И ведь «Зенит» не показал ничего выдающегося. Ловчев – о главной беде «Спартака»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матче 4-го тура РФПЛ «Зенит» - «Спартак» (5:1).

Главная проблема «Спартака» в питерском матче: он играл в медленный российский футбол. «Зенит» же играл быстро, активно, а лучшим, кстати, был Кокорин, который постоянно терроризировал защитников открываниями за спину.

Причем, не сказал бы, что «Зенит» показал что-то выдающиеся в плане мастерства. Нет, он просто старался делать все на такт быстрее. Как в Европе. Перехватил мяч – и тут же вперед, в контратаку. Специально последил за Кокориным: сразу как мяч переходил к «Зениту», он открывался в свободную зону. Сразу же!

На этом фоне футбол «Спартака» выглядел обрусевшим. Когда спартаковцы отбирали мяч, практически ни одной контратаки не прошло. Не было четкого и быстрого выхода из обороны. Приходилось отыгрываться назад, поперек, «Зенит» же в основном только вперед.

Плюс показалось, что «Спартак» был не готов ментально. Команда еще где-то витает, мол, они – чемпионы. А вот против них вышли люди, которые с этим не согласны. И заставили «Спартак» ошибаться. По сути, в каждом голе кто-то не добежал, кто-то не доглядел.

В первом моменте понятно, что началось все с ошибки Фернандо в центре поля. Но, как мне показалось, и Ребров мог раньше выйти на мяч, но он промедлил, позволив себя обвести. Четвертый гол – Комбаров не уследил за Кузяевым. Пятый гол – Ребров однозначно мог вынести мяч из ворот. В общем, одни ошибки.

Хотя в первые 30 минут игра казалась равной. Со стороны «Зенита» понятное дело была настороженность – все-таки с чемпионом играли. Но потом они увидели, что «Спартак» практически не обостряет, да и скоростью действий не впечатляет.

«Зенит» выиграл по делу. Говорил раньше и сейчас повторюсь: кроме эмоций, настроя не очень вижу, как «Спартак» играет. Есть индивидуально сильное нападение, но нет командной игры. Тревожно ли перед Лигой чемпионов? Еще после прошлого сезона говорил, что тревожно. В Лиге чемпионов будут примерно такие же скорости, которые показал «Зенит».

В этой связи пугает форма лидеров. Не в очень хорошем состоянии Фернандо – непонятно, почему. Глушаков и Комбаров-то понятно – у них практически не было отпуска из-за Кубка конфедераций. Выплеснули много эмоций на праздновании чемпионства, потом сборная – нужно ментально восстановиться, накопить эмоции. Чтобы снова начать драться в каждом матче. Может, чтобы злость и нерв вернулись, требовалось, чтобы их окунули. Что ж, «Зенит» это и сделал.

Но ничего катастрофы нет - во втором круге спартаковцы вполне могут взять реванш. ЦСКА рядом находится, а семь очков от «Зенита» вполне отыгрываются. «Зенит», повторюсь, не показал выдающегося футбола. Да, использовал ошибки, показал мощный настрой. Но они еще будет терять очки – игра недостаточно выстроена.