«Хотели его пивом облить!» Фанаты «Зенита» избили Панова. Или нет? (видео)

Уже после матча в сети появилось видео, как фанаты «Зенита» атакуют своего бывшего нападающего. Но не все так однозначно.

После матча СМИ дали новость, что фанаты петербургской команды избили Панова. Но есть лишь одно четкое видео происходящего: сначала в экс-форварда «Зенита» кинули монетой, затем облили пивом и дали пинка.

Смотрите видео очень аккуратно, нецензурной лексики там больше, чем голов в ворота «Спартака».

Кто че думает про Панова?)) по-моему это смешно как то... pic.twitter.com/wE0OpnfLIQ — Алекс Бока (@Alex14Boka) 6 августа 2017 г.

Совсем непонятно, где избиение, о котором писала пресса. Может, оно не попало в кадр? «Советский спорт в Санкт-Петербурге» на условиях анонимности пообщался с одним из болельщиков сине-бело-голубых, который был в эпицентре конфликта.

– Сразу главный вопрос: Панова били или нет?

– Да не бил никто этого блаженного, кому он на *** [нафиг] нужен вообще.

– Но на видео агрессия видна.

– Да пацаны хотели его пивом облить, а лучше ******* [справить нужду]. Но мусора (сотрудники полиции – Прим.ред.) не дали.

– Как относитесь к поступку Александра?

– Я его не понимаю. Пусть тогда продает свой дом, который у него в Колпино. И пусть валит в свою Москву. Но вообще, мне все равно.

– Подождите, если вам все равно – зачем вы его вообще трогали после матча?

– Так не я же его трогал. Я рядом шел, – сказал болельщик.

Панов после матча выложил в твиттер фотографию и рассказал, что с ним все в порядке. И даже поздравил «Зенит» с победой.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!!!

БЛАГОДАРЮ ЗА ПОДДЕРЖКУ!!!

У МЕНЯ ВСЁ В ПОРЯДКЕ!!!

АТМОСФЕРА ОТЛИЧНАЯ НА СТАДИОНЕ!!!

ЗЕНИТ С ПОБЕДОЙ!!!

СПАРТАК ЧЕМПИОН!!! pic.twitter.com/idbQLQ7nul — Александр Панов (@hardcorer1975) 7 августа 2017 г.

– Ничего страшного не было. Конкретного нападения не было, исподтишка пытались, а так все нормально. В полицию обращаться не буду, – сказал Панов в интервью «Р-Спорту». – Не жалею ли, что был в атрибутике «Спартака»? Нет, не жалею. Я никогда в своей жизни ни о чем не жалею. Я гулял и пришел на матч в атрибутике той команды, которую я поддерживаю. Я плохого про «Зенит» никогда не говорил и говорить не буду. Просто я не болею за них, это нормальное явление. Живя в Москве, болеть за «Зенит» не каждый может. Мне нравится то направление, которое я выбрал. Я буду болеть и поддерживать красно-белых.