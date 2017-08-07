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«Хотели его пивом облить!» Фанаты «Зенита» избили Панова. Или нет? (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Хотели его пивом облить!» Фанаты «Зенита» избили Панова. Или нет? (видео)
Фото: «Фратрия»

Уже после матча в сети появилось видео, как фанаты «Зенита» атакуют своего бывшего нападающего. Но не все так однозначно. 

После матча СМИ дали новость, что фанаты петербургской команды избили Панова. Но есть лишь одно четкое видео происходящего: сначала в экс-форварда «Зенита» кинули монетой, затем облили пивом и дали пинка. 

Смотрите видео очень аккуратно, нецензурной лексики там больше, чем голов в ворота «Спартака».


Совсем непонятно, где избиение, о котором писала пресса. Может, оно не попало в кадр? «Советский спорт в Санкт-Петербурге» на условиях анонимности пообщался с одним из болельщиков сине-бело-голубых, который был в эпицентре конфликта.

– Сразу главный вопрос: Панова били или нет?
– Да не бил никто этого блаженного, кому он на *** [нафиг] нужен вообще.

– Но на видео агрессия видна.
– Да пацаны хотели его пивом облить, а лучше ******* [справить нужду]. Но мусора (сотрудники полиции – Прим.ред.) не дали.

– Как относитесь к поступку Александра?
– Я его не понимаю. Пусть тогда продает свой дом, который у него в Колпино. И пусть валит в свою Москву. Но вообще, мне все равно. 

– Подождите, если вам все равно – зачем вы его вообще трогали после матча?
– Так не я же его трогал. Я рядом шел, – сказал болельщик. 

Панов после матча выложил в твиттер фотографию и рассказал, что с ним все в порядке. И даже поздравил «Зенит» с победой. 

– Ничего страшного не было. Конкретного нападения не было, исподтишка пытались, а так все нормально. В полицию обращаться не буду, – сказал Панов в интервью «Р-Спорту». – Не жалею ли, что был в атрибутике «Спартака»? Нет, не жалею. Я никогда в своей жизни ни о чем не жалею. Я гулял и пришел на матч в атрибутике той команды, которую я поддерживаю. Я плохого про «Зенит» никогда не говорил и говорить не буду. Просто я не болею за них, это нормальное явление. Живя в Москве, болеть за «Зенит» не каждый может. Мне нравится то направление, которое я выбрал. Я буду болеть и поддерживать красно-белых.

Матч

Зенит - Спартак - 5:1 (2:0)

Голы

Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).

Состав

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано

Предупреждения:

Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89

Удаления:

Смольников, 90 - Адриано, 90

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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