Зачем «Спартаку» мини-футболист за 25 миллионов евро? Изучаем статистику Луана
«Спартак» вроде бы готов всерьез выйти на трансферный рынок.
Речь сейчас не о бесплатном игроке из чемпионата Сербии и не об аренде хорвата
из стана английского чемпиона.
Мы говорим о серьезных тратах на приобретение сильного
футболиста. Речь идет о бразильском игроке по имени Луан из «Гремио».
Если вы о нем еще ничего не знаете, то расскажем: это футболист
атакующей линии – может сыграть и на позиции легкого форварда, и на обоих
флангах – инсайда, и ложную девятку и побегать под нападающими. В общем –
настоящий атакующий универсал.
Дорого и глупо?
Проблем с этим трансфером сразу несколько. Главная, которая
не дает ему осуществиться – цена, которую за игрока требует клуб. В «Гремио»
заявляют, что с 20 миллионов евро, о которых изначально шла речь, они бы даже
переговоры начинать не стали. В Бразилии пишут, что команда согласится на 25
миллионов евро. «Спартак» пока такие деньги вроде как платить не готов, но
очень уж хочет приобрести игрока.
Вторая проблема – не все понятно с владельцем прав на
футболиста. Якобы «Гремио» принадлежат лишь 70% прав на игрока. Остальными 30%,
как это часто случается в Бразилии, владеет то ли инвестиционная компания, то
ли вовсе частное лицо, с которым очень сложно сторговаться – «Спартаку»
придется платить еще и ему.
Третья проблема смущает болельщиков: Луан в 24 года все еще
играет в Бразилии и до сих пор не понравился ни одной из европейских
селекционных служб настолько, чтобы его купить. Зачастую это сигнал для
европейских команд – что-то с футболистом может оказаться не так. «Спартаку»
нужно обязательно досконально изучить вопрос перед тем, как в горячке после разгрома
от «Зенита» приниматься сорить деньгами.
Четвертая проблема – хоть футболист и показывает неплохую
статистику во внутреннем чемпионате и уже даже привлекается к матчам сборной
Бразилии, у него нет футбольного образования. До 2012 года он играл в мини-футбол,
или футзал, как его называют в Бразилии. Да, многие известные футболисты вышли
из залов, но немногие сделали это лишь в 19 лет, как Луан. С большой долей
вероятности в «Спартаке» его придется его доучивать^ или, что еще хуже, -
переучивать.
Что нам скажут цифры?
Болельщики уже побаиваются, что Луана берут на перспективу,
как человека, способного заменить Квинси Промеса – уж очень похожий у него
функционал на поле.
Вот мы и решили изучить статистику этого чудо-игрока, а
заодно и сравнить ее с тем, что в прошлом сезоне показывал Промес. И речь не о
13-ти голах и пяти результативных передачах, которые Луан выдал в 21-м матче
чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес. Попытаемся копнуть чуть глубже.
В среднем Луан забивает по 0,4 гола за 90 минут игрового
времени и отдает 0,2 результативных паса за матч. Для сравнения Промес забивает
по 0,5 раз и пасует партнерам 0,3 раза за игру. Опасных моментов голландец тоже
создает больше, чем бразилец – 2,4 против 2,1.
При практически одинаковом количестве ударов по воротам за
игру (2,7 у Луана и 2,6 у Помеса) футболист «Спартака» в створ попадает заметно
чаще – 46% точных ударов против 39% у Луана.
Квинси чаще удаются удачные обыгрыши 1 в 1 – 7,1 раз за матч
по сравнению с 5,8 у Луана при практически одинаковом проценте удачных обводок.
Промес в полтора раза чаще делает ускорения, на что в свое время обращал
внимание владелец «Спартака» Леонид Федун.
На стороне Промеса еще два фактора. Он намного чаще
навешивает – 2,8 раза за игру при 0,9 у Луана. На это, правда, может влиять
позиция ан поле – Луан чаще играет в центре, а Квинси – а флангах. Но как быть
с качеством навесов? Промес точно навешивает в 45% случаев. Луан – лишь в 25%.
Последний аргумент в пользу голландца – он почти в три раза
лучше исполняет прямые удары со штрафных– 33% удачных попыток против 13% у
Луана.
У бразильца тоже есть свои козыри. Он, например, заметно
превосходит Промеса не только в количестве, но и в качестве единоборств в
атаке: 11,8 за 90 минут игрового времени, выигрывая и в 77% случаев. У Промеса
это 6,6 единоборств в матче с 72% успешных.
Луан охотнее играет в пас – 36 пасов в среднем за матч
против 27,3 у Квинси. Точность у обоих примерно одинаковая – 87-88%. Но у Луана
чаще встречаются обостряющие передачи – 0,8 за матч против 0,6, а также пасы
вразрез 1,1 против 0,6 при схожих показателях по точности. А еще Луан в два
раза реже попадает в положение вне игры и в два раза чаще на нем фолят
соперники. Но это тоже – издержки позиции и тактики клуба.
При всей условности статистики двух футболистов не только из
разных команд, но и из разных чемпионатов, можно сказать, что эти игроки вполне
сопоставимы по уровню. Вот только Промеса команда покупала за 11,5 млн евро при
оценочной стоимость в 3 млн, когда его практически никто не знал. Луана же
«Спартак» хочет приобрести на волне успеха и популярности, когда цена на него после
победы сборной Бразилии с Неймаром на Олимпийских играх 2016 года подскочила
вдвое. Сейчас футболиста оценивают в 12 млн евро. «Сампдория» якобы предлагает
«Гремио» 18 млн, а «Спартаку» игрока хотят продать почти за 30 млн.
Неужели
за эти деньги в Европе нельзя найти ничего лучше, а главное – надежнее? Нужели,
потратив на игрока 25-30 млн евро, «Спартак» надеется что-то потом заработать?