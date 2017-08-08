Зачем «Спартаку» мини-футболист за 25 миллионов евро? Изучаем статистику Луана

«Спартак» вроде бы готов всерьез выйти на трансферный рынок. Речь сейчас не о бесплатном игроке из чемпионата Сербии и не об аренде хорвата из стана английского чемпиона.

Мы говорим о серьезных тратах на приобретение сильного футболиста. Речь идет о бразильском игроке по имени Луан из «Гремио».

Если вы о нем еще ничего не знаете, то расскажем: это футболист атакующей линии – может сыграть и на позиции легкого форварда, и на обоих флангах – инсайда, и ложную девятку и побегать под нападающими. В общем – настоящий атакующий универсал.

Дорого и глупо?

Проблем с этим трансфером сразу несколько. Главная, которая не дает ему осуществиться – цена, которую за игрока требует клуб. В «Гремио» заявляют, что с 20 миллионов евро, о которых изначально шла речь, они бы даже переговоры начинать не стали. В Бразилии пишут, что команда согласится на 25 миллионов евро. «Спартак» пока такие деньги вроде как платить не готов, но очень уж хочет приобрести игрока.

Вторая проблема – не все понятно с владельцем прав на футболиста. Якобы «Гремио» принадлежат лишь 70% прав на игрока. Остальными 30%, как это часто случается в Бразилии, владеет то ли инвестиционная компания, то ли вовсе частное лицо, с которым очень сложно сторговаться – «Спартаку» придется платить еще и ему.

Третья проблема смущает болельщиков: Луан в 24 года все еще играет в Бразилии и до сих пор не понравился ни одной из европейских селекционных служб настолько, чтобы его купить. Зачастую это сигнал для европейских команд – что-то с футболистом может оказаться не так. «Спартаку» нужно обязательно досконально изучить вопрос перед тем, как в горячке после разгрома от «Зенита» приниматься сорить деньгами.

Четвертая проблема – хоть футболист и показывает неплохую статистику во внутреннем чемпионате и уже даже привлекается к матчам сборной Бразилии, у него нет футбольного образования. До 2012 года он играл в мини-футбол, или футзал, как его называют в Бразилии. Да, многие известные футболисты вышли из залов, но немногие сделали это лишь в 19 лет, как Луан. С большой долей вероятности в «Спартаке» его придется его доучивать^ или, что еще хуже, - переучивать.

Что нам скажут цифры?

Болельщики уже побаиваются, что Луана берут на перспективу, как человека, способного заменить Квинси Промеса – уж очень похожий у него функционал на поле.

Вот мы и решили изучить статистику этого чудо-игрока, а заодно и сравнить ее с тем, что в прошлом сезоне показывал Промес. И речь не о 13-ти голах и пяти результативных передачах, которые Луан выдал в 21-м матче чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес. Попытаемся копнуть чуть глубже.

В среднем Луан забивает по 0,4 гола за 90 минут игрового времени и отдает 0,2 результативных паса за матч. Для сравнения Промес забивает по 0,5 раз и пасует партнерам 0,3 раза за игру. Опасных моментов голландец тоже создает больше, чем бразилец – 2,4 против 2,1.

При практически одинаковом количестве ударов по воротам за игру (2,7 у Луана и 2,6 у Помеса) футболист «Спартака» в створ попадает заметно чаще – 46% точных ударов против 39% у Луана.

Квинси чаще удаются удачные обыгрыши 1 в 1 – 7,1 раз за матч по сравнению с 5,8 у Луана при практически одинаковом проценте удачных обводок. Промес в полтора раза чаще делает ускорения, на что в свое время обращал внимание владелец «Спартака» Леонид Федун.

На стороне Промеса еще два фактора. Он намного чаще навешивает – 2,8 раза за игру при 0,9 у Луана. На это, правда, может влиять позиция ан поле – Луан чаще играет в центре, а Квинси – а флангах. Но как быть с качеством навесов? Промес точно навешивает в 45% случаев. Луан – лишь в 25%.

Последний аргумент в пользу голландца – он почти в три раза лучше исполняет прямые удары со штрафных– 33% удачных попыток против 13% у Луана.

У бразильца тоже есть свои козыри. Он, например, заметно превосходит Промеса не только в количестве, но и в качестве единоборств в атаке: 11,8 за 90 минут игрового времени, выигрывая и в 77% случаев. У Промеса это 6,6 единоборств в матче с 72% успешных.

Луан охотнее играет в пас – 36 пасов в среднем за матч против 27,3 у Квинси. Точность у обоих примерно одинаковая – 87-88%. Но у Луана чаще встречаются обостряющие передачи – 0,8 за матч против 0,6, а также пасы вразрез 1,1 против 0,6 при схожих показателях по точности. А еще Луан в два раза реже попадает в положение вне игры и в два раза чаще на нем фолят соперники. Но это тоже – издержки позиции и тактики клуба.

При всей условности статистики двух футболистов не только из разных команд, но и из разных чемпионатов, можно сказать, что эти игроки вполне сопоставимы по уровню. Вот только Промеса команда покупала за 11,5 млн евро при оценочной стоимость в 3 млн, когда его практически никто не знал. Луана же «Спартак» хочет приобрести на волне успеха и популярности, когда цена на него после победы сборной Бразилии с Неймаром на Олимпийских играх 2016 года подскочила вдвое. Сейчас футболиста оценивают в 12 млн евро. «Сампдория» якобы предлагает «Гремио» 18 млн, а «Спартаку» игрока хотят продать почти за 30 млн.

Неужели за эти деньги в Европе нельзя найти ничего лучше, а главное – надежнее? Нужели, потратив на игрока 25-30 млн евро, «Спартак» надеется что-то потом заработать?

