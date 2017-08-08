Антон Бабиков: Выбираю между старой и новой винтовками. Определюсь к зиме

Чемпион мира Антон Бабиков на сутки прилетел в Москву. Был произведен в лейтенанты, сменив погоны прапорщика на офицерские, и ответил на вопросы пресс-центра ЦСКА и «Советского спорта». Биатлонист рассказал, как отметил день своего рождения, как его поздравил Антон Шипулин, о самом необычном подарке, о смене своего оружия и планах на олимпийский сезон.

– Офицер – это, считай, дворянин, а полковник – потомственный дворянин. Желаю вам дослужиться до полковника, – пожелал новый начальник большого ЦСКА полковник Артем Громов 26-летнему лейтенанту и в ответ услышал: Служу России, служу ЦСКА!

После церемонии, за пару минут сменив погоны прапорщика, Антон более часа неспешно отвечал на вопросы, несмотря на то, что вечером ему предстоял вылет в Тюмень на очередные сборы национальной команды.

ПРО ПОГОНЫ



– Антон, когда вы узнали, что вам присвоено звание лейтенанта?

– В марте. Приятно получить погоны из рук начальника ЦСКА. Когда он меня поздравлял, то пожелал «удачно начать свою офицерскую жизнь».

–Ваше мироощущение изменилось после того, как вас произвели в офицеры?

– В моем мироощущении постоянно что-то меняется. Тем более после таких серьезных событий в жизни, которые я переживаю в последнее время. Они связаны с выступлением за сборную России. Сегодня я испытываю гордость из-за того, что стал офицером. Это значимое событие в жизни мужчины.

– Путь от рядового до лейтенанта как скоро вы прошагали?

– В 2014 году я стал рядовым срочной службы, в 2015 году – прапорщиком по контракту, и вот, в 2017-м дослужился до лейтенанта.

– Широко шагаете.

– Дай Бог.

– Начальник ЦСКА пожелал вам дослужиться до полковника.

– Это слишком серьезное звание, чтобы задумываться мне, новоиспеченному лейтенанту.

ПРО СИНТЕЗАТОР

– 2 августа у вас был день рождения. Как его отметили?

– Вечером у меня был самолет в Москву из Уфы, где я находился на перерыве между сборами в национальной команде. Позволил себе наконец-то выспаться, потому что до этого в Уфе у меня были ранние тренировки. Решил, что не буду ставить будильник и посплю. Потом в течение дня ездил по городу, необходимые вопросы решал, перед тем, как уехать на три недели из дома. У меня есть брат двойняшка и наш двойной день рождения мы отметили в кругу семьи 1 августа.

– Сколько родственников собралось за праздничным столом?

– У нас большая семья – мама, папа и четыре брата: Владимир, Арсений и близнецы — Роман и Антон. Старшие братья женаты, у них есть дети, поэтому собралось человек 12, и это только самый близкий круг.

– Что вам подарили родственники?

– Синтезатор (смеется).

– Вы умеете играть на пианино?

– На мой взгляд, это полезное качество – умение владеть музыкальным инструментом. Это путь к внутренней гармонии. Моя бабушка 50 лет работала преподавателем по курсу фортепиано. Она научила меня читать ноты. Я могу сыграть несколько простых мелодий – «Маленький принц» Таривердиева, или, например, «К Элизе» Бетховена. Бабушке я сказал на дне рождения, что придется ей давать мне частные уроки. Надеюсь, смогу найти для этого время.

– Вы берете с собой синтезатор на сборы?

– Нет, он крупноват и ждет меня дома.

– Каков уровень ваших музыкальных амбиций? Хотите создать группу?

– Нет, просто хочу иногда радовать себя и близких. Меня удивляет, что два века назад в каждой российской дворянской семье знали французский, немецкий, английский языки и умели играть на инструментах. На сборе в австрийской деревушке Обертиллиахе, меня поразило, когда в один из вечеров местные жители, человек 30, устроили концерт возле гостиницы. Я спросил, откуда столько музыкантов приехало в деревню, а мне ответили, что это местные исполнители. То есть, у каждого из них основная работа, но при этом они владеют музыкальными инструментами. Думаю, это навык каждый способен развить при должном трудолюбии. Это как зарядку делать: для кого-то кажется, что это нереально тяжело, но когда ты начинаешь заниматься – входит в привычку.

ПРО ПОДАРКИ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ

– Что вы подарили своему брату-двойняшке на день рождения?

– Набор для пикника и домашние ножи. Я знаю, что ножи нельзя дарить, но я взял с него денежку – 10 рублей.

– Набор для пикника из Европы?

– Нет, в России, слава Богу, все хорошо с этой продукцией.

– Подарили с намеком, что и сами не прочь присоединиться к пикнику?

– Конечно. Я и присоединялся между сборами. Мне очень понравилось.

– Бокал с каким напитком вы подняли в день своего рождения?

– Я вообще не употребляю алкоголь, и не отношусь к этому как к обязательному ритуалу.

– Стало быть, и звездочки лейтенантские вы обмывать не планируете? Приедете в сборную, а там скажут: «Извините, Антон, а обмыть придется»…

– Придется заменить напиток. От старшего по званию услышал: главное, чтобы «слеза» по бутылке текла во время обмывания звезд. Значит, остудим морс.

– Родились вы в день ВДВ. В этом праздник десантники любят бить бутылки об свои головы с криками «За ВДВ!». Какой самый безбашенный поступок совершали вы в своей жизни?

– Трудно вспомнить, я всегда был достаточно скучным ребенком. Редко пускался в авантюры. Даже обидно становится.

– Даже в чужой огород за яблоками не лазали?

– Это обычное дело. Летом я жил у бабушки в деревне, где были заброшенные сады. Кражей это трудно назвать. Сейчас думаю, надо что-то этакое совершить, чтобы было о чем рассказать.

– Ребята из сборной России вас поздравили с днем рождения?

– Конечно. Вчера целый день поступали звонки. Даже Антон Шипулин с Алексеем Волковым позвонили из Сочи. Было очень приятно их услышать.

– Почему «даже»?

– Просто оба на тренировочном сборе. Ребята из моей группы сейчас отдыхают и им легче следить за новостями в интернете. У меня самого плохая память на даты, и я, бывает, пропускаю дни рождения своих друзей. А Шипулин с Волковым сейчас находятся на сборе в Сочи, и я бы нисколько на них не обиделся, если бы они не позвонили.

– Что пожелал вам Шипулин? Много денег…

– Зачем деньги? Они счастья не приносят. Пожелал достигать высот вместе с ним пока что, а дальше подняться еще выше.

– Самый неожиданный сюрприз на день рождения в вашей жизни?

– Наверное, самые приятные поздравления были в детстве. Когда летом к нам приезжали бабушка с дедушкой, дед издалека начинал издавать звуки совы. Это было похоже на гудок паровоза, а мы жили недалеко от железной дороги. Я всегда пытался понять, кто свистит: дедушка или паровоз? Когда понимали, что дедушка, для нас это было огромное счастье. Помню, бабушка с дедушкой нам с братом подарили первую футбольную форму. Брату подарили майку «Ливерпуля», мне - «Баварии». Для ребенка это мечта. Мне было лет 7-8. Это, пожалуй, самый запоминающийся подарок.

– По вашему заказу?

– Тогда еще не было понимания, что это за клубы.

– С тех пор следите за «Баварией»?

– За футболом в принципе не очень слежу.

– Иностранцы вас поздравили с днем рождения?

– В основном в What’s App и в соцсетях. Меня поздравила итальянская сборная, словак Мартин Отченаш, украинские ребята.

– А Мартен Фуркад?

– Нет. Думаю, он тоже на тренировочном сборе, поэтому упустил случай поздравить меня. Наверное, усиленно тренировался.

ПРО ПОДГОТОВКУ К ИГРАМ-2018

– Чем будете заниматься на следующих сборах в Тюмени с 5 по 24 августа?

– Сейчас очень важный и сложный тренировочный период. Нужно быть максимально сконцентрированным. Август – тяжелый месяц. Предстоит большой объем работы, Будем пытаться сдвинуть наши анаэробные пороги, максимальную скорость и скоростную выносливость.

Этот подготовительный цикл будет однозначно тяжелее, чем предыдущие сборы. Но ничего. Мы привыкли к большим нагрузкам – у нас всегда сборы длятся не менее 17-18 дней. Конечно, под конец сбора от усталости, в том числе психологической, тяжело общаться с окружающими, но мы стараемся с этим справляться. Каждый по-своему. Допустим, если в начале сбора ты больше общаешься с ребятами, то под конец погружаешься в книжки. Кто-то начинает смотреть фильмы. Все ради того, чтобы дотерпеть последние, самые тяжелые дни сбора.

– Ваша подготовка к Олимпийским играм уже распланирована?

– Конечно.

– Вы пошагово знаете, что будете делать каждый день до Пхенчхана?

– Только общую структуру. Детальный план будет дорабатываться. У нас есть определенный график, по которому мы собираемся идти в этом сезоне.

– Этот график у каждого индивидуальный?

– Да. Перед сезоном к нам в команду приезжали специалисты аналитического отдела. Разговор был такой: если твоя главная цель – Игры в Пхенчане, то будем выстраивать подготовку под Олимпиаду. Для меня приоритет – Олимпийские игры. Специалисты составляют план подготовки, анализируя мой опыт выступлений в прошлые годы, знают мои особенности.

ПРО ОБЪЕДИНЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП

– Перед началом сезона вы выступали за объединение групп подготовки биатлонистов. Группы объединились. Жалеете страшно?

– Почему? Это вариант моего ответа? Какие еще будут варианты?

– «После объединения групп я безумно счастлив». Или: «чувствую, что прибавляю с каждым днем».

– Благодаря тому, что мы стали плотнее работать с аналитическим отделом, вести с тренерами скрупулезный диалог, на мой взгляд, объединение групп не имеет принципиального значения. Все равно, работа с каждым из биатлонистов ведется индивидуально. Твой тренировочный план каждый год меняется, вне зависимости от того, в какой группе ты тренируешься. Даже если у нас оставалась бы та же группа, что и в прошлом году, мы бы в любом случае поменяли план моей подготовки, потому что нельзя тренироваться одинаково из года в год.

Конечно, изменения ощущаются. Сейчас в нашей группе всегда два тренера на месте – Рикко Гросс и Андрей Викторович Падин. Они стараются вести диалог, прислушиваться к друг другу и к нам. В этом году мы все сконцентрированы на своей работе, поэтому особенностей подготовки новой группы, я лично не ощущаю. Все движется в нужном направлении.

– Один добрый тренер, второй – злой?

– У каждого тренера свой подход, методика. Скажем, у специалиста, который злой, репутация качественного тренера, у доброго тоже есть положительные моменты. Они дополняют друг друга.

– Взаимоотношения Падина и Гросса не вызывают вопросов у спортсменов и вам комфортно тренироваться под руководством двух тренеров?

– Вопросов нет. Да, я не испытываю дискомфорт.

– Вы ощущаете психологическое давление, из-за того, что скоро Игры в Пхенчхане?

– Не сказал бы, что это давление лежит где-то на отдельной полочке в моей голове. Оно присутствует, но я его не формирую у себя внутри. Скорее всего, давление будет расти ближе к Играм. Но пока это все является лишь стимулирующим фактором, не вызывающим волнение, и не вносит неприятности в тренировочный процесс. Пока ощущение близости Игр для меня исключительно дополнительная мотивация.

ПРО НЕДОСТАТКИ

– Что нынче вы изменили в своей предсезонной подготовке по сравнению с прошлым годом?

– Изменили тренировочный процесс так, чтобы мои слабые стороны нивелировать и в то же время поддерживать в хороших кондициях те мои сильные стороны, за счет которых я достигал результатов.

– Люди стараются спрятать свои недостатки и выпячивают свои достоинства.

– Выпячивать – не лучшее качество. Если вы берете у меня интервью, значит, мои недостатки не столь велики. Я неидеален – это не секрет ни для меня, ни для кого. Да, у меня есть нехватка мышечного компонента. Нехватка силы в определённых моментах. Мы стараемся это изменить, потому что этот компонент не дает мне возможность показывать высокую скорость в спринтерских гонках. Думаю, что мы начали двигаться в этом направлении вперед, что позволит мне улучшить результаты.

– Может, просто кушать надо больше?

– Кушаю я и так много, но если мы говорим о большом спорте, то здесь не все так однозначно: «Кушай больше, и все будет хорошо». Мы слишком много сжигаем энергии.

ПРО СМЕНУ ОРУЖИЯ

– Я слышал, вы поменяли оружие накануне олимпийского сезона?

– Республика Башкортостан купила новую винтовку для меня. Теперь у меня две винтовки. Сейчас тестирую оружие. Новую сравниваю со старой. Не стал делать однозначный переход - взял новое оружие и все. Стоит непростой выбор патронов на сезон. Отстреливаем патроны разных производителей. После того, как все патроны будут протестированы, я выберу ту винтовку, с которой буду выступать. Обе винтовки Ижмашевские. Старая - 2011 года выпуска, а вторая – 2015-го. Выбор будет сделан в пользу той винтовки, у которой кучность выстрелов выше.

– Почему вам не приобрели винтовку иностранного производства?

– В этом нет необходимости. В любом случае я не стал менять ижевскую винтовку на иностранную в такой важный год. У импортных винтовок совершенно другая перезарядка и балансировка ствола. К этому пришлось бы долго привыкать.

– Новая винтовка – необходимость?

– Крайней необходимости сменить оружие не было, но она появилась бы через какое-то время. Была возможность приобрести, нужно было ею воспользоваться. Сами знаете, на Играх иногда все решают миллиметры. Все важно. Если есть возможность попробовать оружие, которое обещает быть качественнее прежнего, значит нужно это сделать.

– Сами тестируете новую винтовку?

– Сам пытаюсь что-то понять в этом деле. Но на разных тренировках бывает разный ветер, погодные условия, физические ощущения. Поэтому трудно самому тестировать идентичные винтовки и понять, насколько они кучно стреляют. Для этого винтовки отправляют в специальные места, где имитируются погодные условия. Там их «отстреливают», например, при температуре минус 15 градусов.

– Вес винтовок идентичный?

– Да. Около 4 кг с прикладом.

– Вы уже склоняетесь в пользу какой-то винтовки?

– Пока склоняюсь к предыдущему оружию, потому что на тестах новая винтовка не показала себя намного лучше первой. Сейчас на сборе в Тюмени будут отстреливаться патроны еще одной фирмы. Если какая-то винтовка проявит себя действительно лучше, то там уже приму решение.

– И обратного пути не будет?

– Нет, будет. Я знаю истории, когда профессиональные спортсмены буквально на Олимпийских играх меняли свой приклад. Это нормально. Возможно делать какие-то изменения.

– Разве сомнения насчет выбора винтовки не являются дополнительным психологическим грузом для спортсмена?

– Нет. Я уверен в качестве своей стрельбы. Я не меняю приклад, а ствол, поэтому каких-то серьезных сомнений у меня не возникает.

– Когда произойдёт окончательный выбор?

– К началу зимы я точно определюсь.

ПРО КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС И ЖЕНИТЬБУ

– В межсезонье вы решили квартирный вопрос в родной Уфе или по-прежнему живете у родителей?

– Подвижек нет. Сейчас я был у министра спорта нашего региона. Снова задавал вопросы. Полтора месяца назад писал главе Башкортостана письмо. Многие чиновники расстроились по поводу моей такой активности, но меня еще больше расстраивает бездействие некоторых людей. Поэтому мне и пришлось написать. Вроде меня услышали, и кто-то что-то пытается решить. Но вопрос по-прежнему открытый.

– Вы выступаете исключительно за Уфу? И никакого двойного зачета?

– Да. Пока я не могу полностью исключить мысли о двойном зачете. Мне, конечно, не хотелось бы менять регион, и выступать в двойном зачете, но также считаю правильным, когда люди по достоинству оценивают не только свою работу, но и чужую.

– Вам 26 лет, вы - офицер, вы - холостой…

– Сейчас есть более серьезные цели в жизни, которым нужно отдавать все свое время. До Игр в Пхенчане с женитьбой точно нужно подождать.

– Ваша девушка с пониманием относится к этому?

– Она биатлонистка. У нее тоже спортивные амбиции.

– Спортивное мастерство вашей девушки растет?

– Зима покажет.

ПРО СЛЕЖКУ В СОЦСЕТЯХ

– Следите за тем, как готовятся иностранные конкуренты?

– Я слежу за аккаунтами в соцсетях. Сегодня итальянские биатлонисты выложили видео, на котором они бегут тест 3000 метров. Мы его тоже бегаем. Мне интересно, какое время показали итальянцы, но какого-то систематического отслеживания, как тренируются конкуренты, такого нет. Прекрасно понимаю, что у всех биатлонистов разная подготовка и тренировочные подходы. Слежу исключительно из спортивного и дружеского интереса – хочется посмотреть, в каких местах кто из друзей тренируется.

– Есть информация, что Антон Шипулин намерен пропустить первый и второй этапы Кубка мира. А вы?

– Не слышал такой информации. Я не собираюсь пропускать стартовые этапы Кубка мира. Для меня они важны, потому что у нас долгий период подготовки, и за все межсезонье только один старт – летний чемпионат России по биатлону в Чайковском. Мне необходима будет соревновательная практика.

ПРО ЛЕТНИЙ БИАТЛОН

– Чемпионат мира по летнему биатлону (24–27 августа) вы пропустите, а на чемпионате России (19-25 сентября) будете выступать. Почему принято такое решение?

– Мне так больше подходит. В августе я редко показываю хорошую скорость, необходимую для того, чтобы защищать честь России на высоком уровне. На чемпионат мира была определенная квота для российской сборной, Шипулин и Волков изъявили желание выступить на этих соревнованиях, плюс там смогут проявить себя ребята из группы тренера Брагина и те, кто тренируются в регионах. Нельзя просто забирать все места по квоте сборникам – иначе, зачем тогда тренируются остальные? Зачем тогда проводятся отборочные соревнования к этому чемпионату мира?

– Получается, для вас, что чемпионат мира, что чемпионат России – это лишь этап подготовки.

– Конечно. Думаю, что для всех, не только для членов сборной России. На мой взгляд, летний чемпионат России направлен больше на проверку сил, но ни в коем случае не определяет состав национальной команд. Зима все покажет.